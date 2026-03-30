Bitcoin rebota hacia los USD 67.500 tras alivio geopolítico, pero el petróleo y las tasas limitan el avance

Bitcoin abrió la semana mostrando una recuperación técnica tras haber caído a mínimos cercanos a los USD 65.000 durante el fin de semana, en un movimiento que reflejó la presión acumulada de los últimos días sobre los activos de riesgo. A lo largo de la sesión asiática, el precio logró rebotar hasta la zona de los USD 67.500–68.000, lo que representa un avance cercano al 4,5% desde los mínimos recientes, aunque sin lograr consolidar una ruptura clara de resistencias. Este comportamiento deja al mercado en una fase de rebote débil más que en un cambio estructural de tendencia, con el precio aún atrapado dentro de un rango amplio marcado por la volatilidad macro.



La incapacidad de sostener niveles por encima de USD 68.000 no es menor desde el punto de vista técnico y de posicionamiento. En ese nivel se concentró una combinación de toma de ganancias, oferta de inversores que compraron en caídas previas y liquidaciones en derivados que superaron los USD 200 millones en posiciones largas, lo que frenó el impulso alcista. El resultado es un mercado que rebota, pero sin convicción, donde cada subida parece más una cobertura de cortos o compras tácticas que un flujo direccional sólido.

La geopolítica sigue marcando el pulso del mercado

El principal catalizador del rebote ha sido un leve cambio en el tono geopolítico ya que durante el fin de semana, surgieron señales de una posible desescalada entre Estados Unidos e Irán, incluyendo conversaciones diplomáticas en Pakistán y la decisión de posponer temporalmente ataques sobre infraestructura energética iraní. Este giro redujo momentáneamente la prima de riesgo global y permitió una recuperación parcial del apetito por riesgo, lo que benefició tanto a criptomonedas como a otros activos.

La situación en Oriente Medio continúa siendo altamente volátil, con el conflicto extendiéndose y afectando rutas críticas de suministro energético. Los ataques en la región y la amenaza sobre infraestructuras importantes mantienen el foco en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un quinto del petróleo mundial, lo que mantiene elevada la incertidumbre sobre la estabilidad del suministro global. Además, el mercado sigue descontando escenarios más agresivos, luego de que desde Washington se haya planteado incluso la posibilidad de intervenir directamente en activos energéticos iraníes, lo que ha elevado el riesgo de una escalada mayor.

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Comparativa de la evolución de precios entre el Bitcoin (velas celestes y blancas) y el Brent (velas verdes y rojas). Fuente: xStation

El petróleo Brent se mantiene por encima de los 110–115 USD por barril, tras un repunte histórico de más del 50% en marzo, impulsado por la disrupción del suministro y la escalada del conflicto en Oriente Medio. Este movimiento ha cambiado radicalmente las expectativas de política monetaria puesto que el encarecimiento del crudo está reactivando los temores inflacionarios y reduciendo la probabilidad de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, desplazando el escenario hacia uno de tasas más altas por más tiempo. En paralelo, los mercados comienzan a hablar nuevamente de estanflación, una combinación particularmente negativa para activos de riesgo como Bitcoin, ya que implica presión simultánea por inflación y desaceleración económica. Debido a esto, el rebote de Bitcoin aparece más como un movimiento táctico dentro de un entorno estructuralmente restrictivo. El mercado ya no está operando bajo la expectativa de liquidez abundante, sino bajo un escenario donde cada shock energético se traduce directamente en endurecimiento financiero.

Salidas en ETF y rotación defensiva del capital

Uno de los elementos más relevantes en la lectura actual del mercado es el comportamiento del capital institucional. Durante la última semana, los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron salidas cercanas a los USD 296 millones, rompiendo una racha previa de entradas sostenidas. Este cambio en el flujo es fundamental, ya que elimina uno de los principales motores del rally observado semanas atrás.

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Flujos netos diarios de los ETF de Bitcoin y evolución de su precio durante marzo de 2026. Fuente: CoinMarketCap

En un entorno dominado por la aversión al riesgo, los flujos están migrando hacia posiciones más defensivas o directamente reduciendo exposición. Este fenómeno coincide con el deterioro general de los mercados tradicionales, donde tanto acciones como bonos han mostrado caídas simultáneas, reflejando un entorno de incertidumbre elevada y falta de refugios claros. A diferencia de episodios anteriores, donde los ETF actuaban como soporte estructural del precio, el mercado actual muestra que ese colchón institucional se debilita cuando el entorno macro se vuelve adverso.

Estrés y deterioro de la estructura de mercado

A nivel interno del mercado cripto, las señales tampoco son particularmente constructivas. ya que cerca del 47% del suministro total de Bitcoin se encuentra actualmente en pérdidas, lo que refleja un deterioro significativo en la base de inversores. Este dato, junto con el aumento del Bitcoin Impact Index hacia niveles de alto estrés, sugiere que el mercado se encuentra en una fase de tensión similar a episodios previos que precedieron caídas adicionales.

El comportamiento de los tenedores de largo plazo también empieza a deteriorarse. Parte de estas carteras, que venían vendiendo con ganancias semanas atrás, ahora están en terreno negativo, lo que históricamente ha sido una señal temprana de capitulación progresiva. Sin embargo, aún no se observa un movimiento masivo hacia exchanges, lo que indica que el mercado no ha alcanzado un punto de pánico total, sino más bien una fase intermedia de presión. Los flujos de liquidez muestran señales de debilidad, mientras que las entradas de stablecoins, que habían sostenido el mercado, se han revertido, mientras que mineros y otros participantes han pasado de acumular a vender, reflejando un cambio en la dinámica de oferta y demanda.

Análisis técnico

BITCOIN (M15)



Fuente: xStation

El precio del BITCOIN en M15 muestra una ruptura bajista del rango previo, tras perder la zona de soporte en torno a 6710–6700, lo que ha generado una aceleración descendente hacia el área de 6650–6610. La media móvil presenta pendiente negativa y actúa como resistencia dinámica, mientras que el precio se mantiene por debajo de esta, confirmando debilidad en el corto plazo. Las bandas de Bollinger evidencian expansión con el precio desplazándose cerca de la banda inferior, lo que podría reflejar presión vendedora dominante tras la salida del rango.



El RSI se ubica en niveles cercanos a sobreventa, lo que indica un momentum bajista extendido aunque en zona donde podrían aparecer pausas técnicas, mientras que el MACD mantiene cruce bajista con histograma negativo en expansión, reforzando la inercia descendente. A nivel estructural, la zona de 6710–6760 queda como resistencia relevante tras el quiebre, mientras que el área de 6610–6550 se consolida como siguiente referencia de soporte inferior. El comportamiento del precio en este contexto podría seguir reflejando presión bajista mientras se mantenga por debajo de la media móvil y sin recuperación clara de los niveles perdidos.