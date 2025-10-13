Bitcoin rebota tras la caída 📈 Ethereum supera los 4.000 dólares

Los precios de BTC, ETH y otras criptomonedas han registrado alzas durante el fin de semana, impulsados por las renovadas expectativas de desescalada en las tensiones entre Estados Unidos y China .

Bitcoin ha rebotado por encima de los 114.000 dólares y actualmente cotiza cerca del precio promedio de compra de los inversores a corto plazo .

Las caídas que se intensificaron el viernes se han moderado, dando paso a un rebote y ganancias en un mercado de criptomonedas sobrevendido. Ethereum cotiza hoy por encima de los 4.100 dólares, acumulando una alza superior al 10 % desde sus mínimos recientes. Bitcoin ha recuperado un nivel clave en la cadena (on-chain): la rentabilidad neutral de las direcciones de inversores a corto plazo.

En consecuencia, si el precio se mantiene, la presión vendedora de este grupo podría disminuir nuevamente , ofreciendo al mercado un mayor margen para una posible continuación del impulso alcista . Un factor clave que respalda a las criptomonedas es el sentimiento positivo en Wall Street , que persiste mientras Trump y Pekín continúen ofreciendo esperanzas de evitar una escalada comercial a gran escala .

Al mismo tiempo, los aranceles del 100 % anunciados por Trump siguen siendo el escenario base , aunque probablemente evitable , y teóricamente entrarían en vigor el 1 de noviembre . Hasta entonces, los inversores mantendrán la expectativa de mayor claridad sobre un acuerdo comercial con China y posibles restricciones a las exportaciones .

El dólar estadounidense continúa debilitándose en medio del cierre del gobierno y la incertidumbre sobre la situación real del mercado laboral. Los inversores perciben esto de forma positiva, interpretándolo como un motivo para que la Reserva Federal acelere la flexibilización de su política monetaria. El oro sube más del 2 % hoy, y Bitcoin se beneficia indirectamente del renovado interés por los “activos duros”.

Ethereum (marco temporal D1)

La caída del viernes en los precios de ETH se detuvo en torno a los 3.600 dólares, nivel que probablemente actuará como soporte importante a medio plazo, reforzado adicionalmente por la media móvil exponencial de 200 días (EMA200). Los compradores (bulls) apuntan ahora hacia la zona de 4.340 dólares, donde se ubica actualmente la EMA de 50 días.

Fuente: xStation5

Bitcoin (marco temporal D1)

Bitcoin ha mostrado una mayor resiliencia que Ethereum, ya que perdió menos durante la venta masiva del viernes. El rebote de hoy también es menos pronunciado que el de la segunda criptomoneda más grande. Todo apunta a que, si el mercado alcista de criptomonedas regresara, los inversores podrían dirigir más atención hacia Ethereum, que históricamente ha superado el rendimiento de Bitcoin en las fases finales de los ciclos de mercado.

Actualmente, BTC cotiza aproximadamente un 70 % por encima de sus máximos históricos de 2021, mientras que Ethereum apenas superó su máximo histórico a comienzos del verano.

Fuente: xStation 5