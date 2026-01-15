Bitcoin retrocede bajo los USD 97.000 tras freno legislativo en EE. UU. y toma de ganancias

El punto de inflexión fue la cancelación de la revisión legislativa en el Comité Bancario del Senado , luego de que Coinbase retirara su apoyo, reactivando la cautela regulatoria.

El mercado de criptomonedas retomó la presión vendedora este jueves 15 de enero de 2026, con bitcoin cayendo alrededor de -1,4% en la jornada y perforando el umbral de USD 96.000, luego de que el impulso alcista de los últimos días perdiera tracción. El movimiento se dio en un contexto de ruido político en Estados Unidos, donde un proyecto clave de ley sobre estructura del mercado cripto quedó en suspenso en el Congreso, afectando el sentimiento del sector en plena sesión estadounidense.

De USD 90.000 a casi USD 98.000

La corrección se produjo tras un rally que había llevado a Bitcoin desde la zona de USD 90.000 hasta un máximo cercano a USD 98.000, nivel que no se veía desde hacía dos meses. Ese avance estuvo respaldado por un entorno global cargado de incertidumbre geopolítica, particularmente en Medio Oriente, y por un fuerte ingreso de capitales hacia los ETF de Bitcoin listados en EE. UU., que captaron más de USD 1.700 millones en los primeros días de la semana. Sin embargo, el catalizador político terminó inclinando la balanza hacia una toma de utilidades.

Freno legislativo y señal de estancamiento regulatorio

El punto de inflexión fue la cancelación de la revisión legislativa sobre la estructura del mercado cripto por parte del Comité Bancario del Senado, luego de que Coinbase retirara su apoyo a la iniciativa. Este hecho fue interpretado por el mercado como una señal de estancamiento regulatorio, reactivando la cautela entre los inversionistas. La reacción no se limitó a Bitcoin: acciones vinculadas al ecosistema cripto como Coinbase, Circle y Strategy registraron caídas de entre 3% y 5%, reforzando el tono defensivo del sector.

Divergencia con acciones

El retroceso de bitcoin resulta particularmente llamativo porque se dio en paralelo a un repunte de los mercados accionarios estadounidenses, con el Nasdaq y el S&P500 avanzando con fuerza durante la jornada. Esta divergencia sugiere que el ajuste en Bitcoin respondió más a factores idiosincráticos del mercado cripto que a un deterioro general del apetito por riesgo. Aun así, el telón de fondo macro sigue siendo relevante: datos de inflación en EE. UU. más suaves mantienen viva la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, un factor que había favorecido el rebote previo de los activos digitales.

ETF, liquidación de cortos y fase de normalización

Diagrama de flujo neto de ETF. Fuente: CoinMarketCap.

En términos de flujos, el rally reciente también estuvo amplificado por un proceso de liquidación de posiciones cortas, que alivió la presión vendedora y empujó el precio al alza en pocos días. Con parte de ese combustible ya consumido, el mercado parece entrar ahora en una fase de normalización, evaluando si los fundamentos, flujo hacia ETF, narrativa de refugio alternativo y política monetaria, son suficientes para retomar la tendencia alcista sin el apoyo de catalizadores regulatorios claros.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el gráfico muestra que BTCUSD falló en consolidar sobre la zona de USD 97.500–98.000, área que actuó como resistencia relevante tras el máximo semanal. La caída actual devuelve el precio hacia un rango clave entre USD 95.000 y USD 96.000, donde convergen soportes previos y la media móvil de corto plazo.

Mientras este rango se mantenga, el sesgo sigue siendo de consolidación alcista, aunque con momentum debilitado, reflejado en un RSI cercano a zona neutral-baja. Una pérdida sostenida de USD 95.000 abriría espacio para una corrección más profunda hacia USD 93.000–92.500, mientras que una recuperación clara por encima de USD 97.800 volvería a poner en juego el test de USD 99.500–100.000, nivel psicológico clave para el mercado.

Fuente: xStation5.

