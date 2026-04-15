Bitcoin se mantiene alrededor de los USD 74.000 tras rally impulsado por alto al fuego y flujo récord hacia ETF

Bitcoin se mueve en torno a los 74.000 dólares este 15 de abril, después de haber alcanzado máximos recientes cercanos a 75.600 dólares en las últimas sesiones, en un movimiento que representa una recuperación superior al 10% desde inicios de mes. La dinámica reciente muestra un mercado que logró salir de la zona de presión observada durante marzo, cuando el activo llegó a retroceder cerca de un 23% en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La tregua temporal entre Estados Unidos e Irán redujo de forma inmediata la prima de riesgo geopolítico, provocando una caída del petróleo por debajo de los 100 dólares y generando un entorno más favorable para los activos de riesgo. Este ajuste en expectativas liberó presión sobre inflación y tasas, lo que permitió una recomposición parcial del apetito por riesgo a nivel global. A medida que el mercado fue descontando una menor probabilidad de disrupciones en el suministro energético, el capital comenzó a regresar hacia activos más sensibles a la liquidez, entre ellos Bitcoin.

El flujo institucional vuelve a dominar el movimiento del mercado

Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron entradas por 411 millones de dólares el 14 de abril, una de las cifras más altas del mes y un indicio directo del regreso del capital institucional. Este tipo de movimientos valida la recuperación y redefine quién está impulsando el mercado en esta fase del ciclo.



Diagrama de flujo neto del ETF de Bitcoin. Fuente: CoinMarketCap

Fondos como el iShares Bitcoin Trust de BlackRock concentraron más de 200 millones de dólares en un solo día, mientras que otros vehículos como ARK o Fidelity acompañaron la tendencia con entradas significativas. Esto confirma que el impulso actual no está liderado por el inversor minorista, sino por estructuras institucionales que operan bajo marcos de asignación de activos.

Comparación de precios entre iShares Bitcoin Trust (velas verdes y rojas) y Bitcoin (velas celestes y blancas). Fuente: xStation

Además, el contexto más amplio muestra que el rally de abril ha estado respaldado por más de 1.100 millones de dólares en entradas semanales hacia productos cripto, con Bitcoin capturando cerca del 80% de ese capital. Esta concentración indica que el mercado sigue operando bajo un enfoque defensivo dentro del ecosistema digital, donde el dinero prioriza exposición a Bitcoin antes que a activos de mayor riesgo como altcoins.

La geopolítica sigue siendo el eje estructural del mercado

La tregua entre Estados Unidos e Irán ha funcionado como catalizador inmediato, pero su carácter temporal impide que el mercado la interprete como una solución definitiva. Cualquier deterioro en las negociaciones o una nueva interrupción en el Estrecho de Ormuz podría reintroducir presión sobre el petróleo y, por extensión, sobre la inflación y las tasas de interés. Ese vínculo entre energía, inflación y política monetaria termina trasladándose directamente a Bitcoin, que en este ciclo ha mostrado una sensibilidad creciente a las condiciones de liquidez global. Cuando el petróleo sube, el mercado descuenta menos margen para recortes de tasas y reduce exposición a activos de riesgo. Cuando el crudo retrocede, ocurre el efecto inverso, como se ha observado en las últimas jornadas. La consecuencia es que Bitcoin ha dejado de ser un activo aislado para integrarse completamente en la dinámica macro global. Su comportamiento se explica por eventos internos como halving o adopción tecnológica, y por la interacción entre liquidez, política monetaria y geopolítica, factores que seguirán condicionando el rumbo del mercado en las próximas semanas.

Rotación hacia Ethereum y lo que revela sobre el apetito por riesgo

Mientras Bitcoin lidera los flujos institucionales, el mercado comienza a mostrar señales incipientes de rotación hacia activos de mayor riesgo, particularmente Ethereum. El ratio ETH/BTC ha alcanzado niveles cercanos a 0,031, su punto más alto en tres meses, lo que sugiere que parte del capital empieza a desplazarse dentro del ecosistema cripto hacia posiciones con mayor beta. Este movimiento responde a una mejora en los fundamentos de Ethereum, donde la actividad en la red ha mostrado un crecimiento significativo durante el primer trimestre. La incorporación de más de 284.000 nuevos usuarios y el aumento en la oferta de stablecoins hasta niveles cercanos a 180.000 millones de dólares refuerzan el papel de la red como infraestructura financiera dentro del ecosistema digital.

Comparación de precios entre Ethereum (velas verdes y rojas) y Bitcoin (velas celestes y blancas). Fuente: xStation

Aun así, la magnitud de esta rotación sigue siendo limitada en comparación con ciclos anteriores, lo que refuerza la idea de que el mercado continúa operando con cautela. El capital no ha migrado de forma agresiva hacia altcoins, lo que indica que la recuperación actual todavía se percibe como un proceso en desarrollo más que como una fase expansiva consolidada.

Análisis técnico

BITCOIN (H1)

Fuente: xStation

El precio del BITCOIN en H1 muestra una fase de consolidación tras el impulso alcista que llevó al activo hacia la zona de resistencia en torno a 75,000–75,500, donde se observa rechazo claro y pérdida de continuidad. Desde ese punto, el precio entra en una estructura lateral con sesgo correctivo, manteniéndose alrededor de la media móvil que ha comenzado a aplanarse, mientras las bandas de Bollinger se contraen progresivamente, señalando compresión de volatilidad tras la expansión previa.

En cuanto a momentum, el RSI se mantiene por debajo de niveles de sobrecompra y sin capacidad de recuperar zona alta, reflejando agotamiento del impulso, mientras el MACD presenta cruce bajista con histograma decreciente, lo que confirma desaceleración. La incapacidad de sostenerse sobre 75,000 mantiene presión sobre el precio hacia soportes intermedios cercanos a 70,600–71,000, mientras que la zona actual funciona como equilibrio de corto plazo sin señales claras de reactivación direccional inmediata.