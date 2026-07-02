📈 Bitcoin supera los 62.000 dólares

Bitcoin rebotó con fuerza después de unos datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos más débiles de lo esperado, subiendo desde alrededor de 61.000 dólares hasta 62.000 dólares, mientras que la noticia de que la firma japonesa de inversión MetaPlanet adquirió otros 2.823 BTC, por un valor aproximado de 170 millones de dólares, impulsó aún más el sentimiento del mercado. La gran compra reforzó la confianza en que la demanda institucional por Bitcoin sigue intacta y también contribuyó a un short squeeze parcial, aumentando la actividad de negociación y respaldando el rally. Si el impulso comprador continúa, los próximos objetivos alcistas importantes se ubican en el rango de 73.000-77.000 dólares, mientras que algunos analistas de largo plazo siguen apuntando a un posible movimiento hacia los 200.000 dólares durante los próximos años. No obstante, las perspectivas de Bitcoin siguen dependiendo en gran medida de las condiciones macroeconómicas, incluida la política de la Reserva Federal, las tendencias de inflación y el apetito general por riesgo. Al mismo tiempo, Citigroup redujo ayer su precio objetivo a 12 meses para Bitcoin hasta 82.000 dólares, lo que aún implica un potencial alcista cercano al 35% desde los niveles actuales.

Key takeaways

Citi redujo su precio objetivo a 12 meses para Bitcoin desde 112.000 dólares hasta 82.000 dólares , mientras que rebajó su previsión para Ethereum desde 3.175 dólares hasta 2.240 dólares .

redujo su precio objetivo a para desde hasta , mientras que rebajó su previsión para desde hasta . El banco citó una menor demanda de los inversionistas, salidas persistentes desde los ETF y el lento avance de la legislación sobre criptomonedas en Estados Unidos como las principales razones detrás de su visión más cautelosa.

y el lento avance de la legislación sobre en como las principales razones detrás de su visión más cautelosa. Bitcoin permanece aproximadamente un 50% por debajo de su máximo histórico de octubre de 2025 y continúa cotizando por debajo de sus medias móviles de largo plazo .

permanece aproximadamente un por debajo de su máximo histórico de y continúa cotizando por debajo de sus . Citi ahora espera flujos netos nulos hacia los ETF de criptomonedas durante el próximo año, frente a su previsión anterior de 10.000 millones de dólares en entradas netas.

ahora espera flujos netos nulos hacia los durante el próximo año, frente a su previsión anterior de en entradas netas. En su escenario de recesión, Citi ve a Bitcoin cayendo hasta 53.000 dólares, lo que implica un riesgo bajista cercano al 15% desde los precios actuales.

Bitcoin (D1)

Bitcoin ha experimentado tres grandes impulsos bajistas desde el otoño de 2025. En las dos caídas anteriores, el precio logró recuperarse posteriormente por encima del retroceso de Fibonacci del 38,2%, lo que en el ciclo actual implicaría un rebote hacia aproximadamente 67.000 dólares. Los principales niveles de resistencia se ubican ahora en el retroceso de Fibonacci del 61,8%, cerca de 73.000 dólares, y en la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), representada por la línea roja, actualmente situada alrededor de 77.000 dólares. El soporte inicial permanece en la zona de 57.000-58.000 dólares, donde los compradores aparecieron entre finales de junio y comienzos de julio. El informe de empleo de Estados Unidos publicado hoy, más débil de lo esperado, con un crecimiento de las nóminas de apenas algo menos de 60.000 puestos frente a expectativas superiores a 100.000, proporcionó un catalizador adicional de corto plazo para el rebote de Bitcoin.