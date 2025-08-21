El que alguna vez fue el presidente más joven del mundo y rostro de la nueva izquierda latinoamericana enfrenta un balance lapidario. El artículo de Bloomberg, firmado por el periodista Matthew Malinowski, sostiene que la fallida respuesta a los incendios de Viña del Mar en 2024 terminó simbolizando las limitaciones de un gobierno que no logró cumplir las altas expectativas que generó su llegada al poder.
El medio estadounidense subraya que, pese a las promesas de reconstrucción, solo el 1% de las familias damnificadas recibió una vivienda y un tercio de las medidas comprometidas quedaron sin avances. Para los habitantes de sectores como El Olivar, la conclusión es clara: el Estado los abandonó en la peor tragedia desde el terremoto de 2010.
Reformas fallidas y promesas incumplidas
Pero la crítica no se limita a la gestión de desastres. Bloomberg recalca que Boric fracasó en implementar las reformas estructurales que fueron el núcleo de su programa, una nueva constitución y una reforma tributaria para financiar mayor gasto social, proyectos que se derrumbaron en un Congreso fragmentado y ante una ciudadanía cada vez más polarizada.
El giro hacia la seguridad pública, un tema tradicionalmente dominado por la derecha, tampoco logró contener la escalada delictual. Mientras tanto, la economía muestra aumento del desempleo, caída del apoyo ciudadano y deterioro de la confianza inversora, dejando a Chile lejos de la imagen de estabilidad que alguna vez lo convirtió en favorito de los mercados internacionales.
Impacto político y regional
El retroceso del Frente Amplio en las primarias obligó al oficialismo a respaldar la candidatura de la comunista Jeannette Jara, quien disputa voto a voto la sucesión frente al ultraconservador José Antonio Kast. La derecha, fortaleciéndose en este escenario, ya capitaliza el descontento social y económico que marca la última etapa de la gestión Boric.
Bloomberg también advierte que el caso chileno debilita a la izquierda en toda la región, donde otros gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia o el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil enfrentan crecientes dificultades para sostener su agenda frente al avance de líderes populistas de derecha.
Un legado empañado
Aunque Boric logró aprobar medidas como la reducción de la jornada laboral y un aumento en las pensiones, el balance general que presenta Bloomberg es categórico: su mandato quedará recordado más por las frustraciones que por los avances.
La caída de su popularidad, el retroceso electoral del oficialismo y la incapacidad de ejecutar su programa han dejado un terreno fértil para la oposición, que ya se perfila con fuerza para las elecciones de noviembre.
En definitiva, lo que comenzó como un triunfo histórico termina como un proyecto inconcluso, símbolo de un desencanto que hoy condiciona no solo el futuro político de Chile, sino también la viabilidad de una nueva generación de liderazgos de izquierda en América Latina.
