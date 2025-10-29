Boeing tras sus resultados: el 777X se retrasa una vez más

Boeing es uno de los mayores conglomerados aeroespaciales y de defensa del mundo. La empresa diseña y fabrica aviones de pasajeros y militares, y también presta servicios de asistencia técnica a operadores a nivel global.

El último informe decepcionó a los inversores, aunque sin señales de un colapso en el sentimiento del mercado. La mejora en los resultados fue inferior a lo esperado, pero no indica una pérdida de capacidades operativas. El ritmo de avance sigue siendo irregular, aunque los fundamentos productivos y la cartera de pedidos ofrecen razones para un optimismo moderado y cauteloso.

El 777X vuelve a ser el centro de las críticas

El mayor foco de atención negativa fue una pérdida de 4.900 millones de dólares relacionada con el nuevo retraso del programa 777X. Este es ya el sexto aplazamiento del calendario, y el costo total del proyecto supera los 11.000 millones de dólares. El CEO de la empresa subrayó que aún queda mucho trabajo por hacer con los organismos reguladores antes de que el diseño obtenga la aprobación completa de vuelo y entre en producción en serie.

Se trata de una noticia negativa, aunque también es evidente que la empresa está aprendiendo de una serie de fallos mediáticos y técnicos que han afectado a sus aeronaves en los últimos años. Otro golpe a la ya frágil confianza de los inversores es la prolongada huelga en las plantas encargadas de la fabricación de cazas militares en Misuri e Illinois. Estas instalaciones se encargan, entre otras cosas, de la producción y mantenimiento de plataformas F-15 y F/A-18.

Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que las actividades de defensa representan alrededor de un tercio de los ingresos de Boeing, y que su papel estratégico para el Departamento de Defensa de EE. UU. es una de las razones principales por las que la empresa sigue en el mercado a pesar de años de decisiones erróneas y controversias graves.

No todas las noticias son negativas

La compañía ha estabilizado la producción de la familia 737 y avanza hacia el objetivo de fabricar entre 47 y 52 unidades mensuales. La cartera de pedidos también está creciendo de forma clara, con un total actual de 5.900 pedidos, de los cuales 821 se han sumado solo este año. La rentabilidad también ha mejorado: el segmento de aviación comercial aumentó sus márgenes interanuales en un 49 %. Por su parte, el segmento de defensa incrementó sus ingresos en un 25 %, logrando un beneficio de 114 millones de dólares. La compañía sigue enfrentando desafíos de ingeniería, financieros, legales, laborales y estratégicos. Sin embargo, la tendencia de los resultados —aunque aún decepcionantes— indica una mejora lenta pero progresiva en la situación de Boeing.

