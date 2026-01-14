BofA sorprende con NII y trading récord, pero enfrenta presión en bolsa

- BofA batió estimaciones por combinación de trading fuerte y NII récord, pero el foco para el inversionista pasa ahora por la guía de NII 2026, costos y calidad crediticia.
Bank of America abrió la temporada de resultados bancarios con una lectura más sólida de lo esperado. El banco reportó un beneficio neto de US$7.600 millones en el 4T25, equivalente a US$0,98 por acción, superando el consenso de US$0,96.
El impulsor central fue una mezcla de NII y actividad de trading. En concreto, el ingreso neto por intereses (NII) subió 9,7% hasta un récord de US$15.800 millones, apoyado por el reajuste de activos y menores costos de depósitos. Por otra parte, ventas y negociación creció cerca de 10% hasta aproximadamente US$4.500 millones, beneficiado por un entorno de mayor volatilidad en mercados.
Préstamos al alza y provisiones bajo control
En el frente de balance, el banco reportó que los préstamos y arrendamientos promedio aumentaron 8% hasta US$1,17 billones, con crecimiento en todos los segmentos (señal relevante para sensibilidad a ciclo).
En cuanto a calidad crediticia, el mercado miró el costo de riesgo. Las provisiones por pérdidas se ubicaron en torno a US$1.300 millones, por debajo de periodos comparables, lo que ayuda a sostener el tono de aterrizaje ordenado del consumidor. Asimismo, el uso de tarjetas (débito y crédito) avanzó 6% y la morosidad de +90 días bajó a 1,27% desde 1,35% interanual, reforzando la lectura de resiliencia del consumo.
El factor clave para el precio
Para el inversionista, el punto más sensible al precio no es solo el resultado superior a lo esperado del trimestre, sino la guía. BofA proyecta un crecimiento cercano a 7% del NII en 1T26 y mantiene la expectativa de +5% a +7% para todo el año 2026. El banco también contempla un alza cercana a 4% en gastos no financieros en el trimestre, lo que pone el foco en eficiencia y apalancamiento operativo.
Logística oficial y documentación: Bank of America había comunicado que los resultados se publicarían alrededor de las 6:45 a.m. ET y que realizaría su llamada con inversionistas a las 8:30 a.m. ET, con materiales disponibles en su web de Relaciones con Inversionistas.
Qué mirar ahora: Que el NII se mantenga en el rango de 5% a 7% en 2026 sin presión en depósitos; que la actividad de trading se normalice tras la volatilidad del trimestre; y que la morosidad y las provisiones sigan alineadas con un escenario de desaceleración controlada. En conjunto, los resultados refuerzan la señal de resiliencia, aunque la atención del mercado continuará centrada en depósitos, trading y calidad crediticia.
Análisis técnico (H1)
La acción negocia actualmente en torno a US$52,60, con una variación cercana a -3,37% durante la mañana. Pese a haber reportado un desempeño fundamental sólido, el gráfico refleja presión vendedora relevante.
En el plano técnico, se observa una perforación reciente de la EMA(200), ubicada alrededor de US$55,04, que ahora se mantiene por encima del precio y actúa como resistencia dinámica, sugiriendo un sesgo bajista de corto plazo. La distancia entre el precio actual y la EMA(200) es de aproximadamente 4,44%. A esto se suma que la EMA(50), cercana a US$55,35, también se encuentra sobre el precio, reforzando la lectura de debilidad en el momentum.
Por su parte, el RSI (14) se mantiene por debajo de 30, en torno a 16 – 18, lo que confirma una condición de sobreventa y un impulso vendedor significativo.
Fuente: xStation5
______
