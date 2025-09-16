Cacao cae 3% pese a los inventarios más bajos en ICE desde mayo 📉

Los futuros de cacao retroceden más de un 3% hoy, tras haber subido el lunes a su nivel más alto en más de una semana, apoyados por las perturbaciones climáticas en África Occidental, que amenazan los rendimientos de las cosechas y ajustan la oferta en el corto plazo. En Costa de Marfil , las fuertes lluvias han impedido que los agricultores trabajen en los campos y han ralentizado el traslado de granos a los puertos. Mientras tanto, en Ghana y Nigeria , las condiciones secas están dañando los cultivos.

, las han impedido que los agricultores trabajen en los campos y han ralentizado el traslado de granos a los puertos. Mientras tanto, en , las están dañando los cultivos. Los analistas advierten que la combinación de lluvias excesivas y riesgo de sequía incrementa la incertidumbre para la temporada principal de cosecha , que comienza en octubre.

incrementa la , que comienza en octubre. Los inventarios de cacao supervisados por ICE en puertos de EE. UU. cayeron a 2,09 millones de sacos , su nivel más bajo desde mayo, lo que subraya la escasez en la cadena de suministro .

cayeron a , su nivel más bajo desde mayo, lo que subraya la . Las exportaciones de Costa de Marfil se han desacelerado. Desde el inicio de la campaña de comercialización, los agricultores han embarcado 1,82 millones de toneladas de cacao , un +5,8% interanual , pero muy por debajo de la aceleración del +35% registrada en diciembre .

La llamada "media cosecha" en Costa de Marfil también se ha visto afectada por las lluvias tardías, que redujeron el desarrollo de las mazorcas, resultando en menores rendimientos. La producción se prevé en 400.000 toneladas este año, un −9% frente a las 440.000 toneladas del año pasado. En Nigeria, quinto productor mundial, también se espera un menor rendimiento. La Asociación de Cacao de Nigeria prevé que la producción 2025/26 alcance las 305.000 toneladas, una caída del 11% frente a las 344.000 toneladas proyectadas para este año.

