Cacao se dispara 9% ante el riesgo de El Niño📈 ¿posible short squeeze?

Los futuros de cacao de ICE (COCOA) repuntan con fuerza a medida que el mercado comienza a recalibrar los riesgos climáticos vinculados a El Niño y el posible deterioro del rendimiento de los cultivos en África Occidental. El movimiento ha sido muy dinámico, con alzas amplificadas por el cierre de posiciones cortas por parte de fondos que previamente estaban posicionados ante un debilitamiento de la demanda y mayores efectos de sustitución impulsados por los elevados precios del cacao.

Los fundamentos de oferta siguen estando muy concentrados en África Occidental, región que representa una parte significativa de la producción mundial de cacao. Como resultado, cualquier deterioro de las condiciones meteorológicas en la zona se traduce rápidamente en una mayor prima de riesgo incorporada en los precios de los futuros de cacao.

Al mismo tiempo, la corrección de precios observada en los últimos meses había comenzado a mejorar las señales de demanda, mientras que la naturaleza sensible a la oferta del mercado reaccionó rápidamente a las renovadas preocupaciones climáticas y a la necesidad de los fondos de reducir su exposición corta. La acción actual del precio destaca cuán vulnerable sigue siendo el cacao a movimientos bruscos, dado el ajustado contexto de oferta. Mientras los riesgos de producción en África Occidental sigan siendo elevados, es probable que la volatilidad persista, favoreciendo el impulso alcista en el corto plazo.

Gráfico del cacao

Fuente: xStation5

Análisis del “Commitment of Traders” de la CFTC

Panorama general del CoT

El último informe CoT del cacao muestra una estructura de posicionamiento que podría respaldar un escenario de short squeeze, aunque todavía no se asemeja a una capitulación total del posicionamiento bajista. Más bien, parece tratarse de un proceso en una etapa inicial o intermedia, en el que el mercado comienza a forzar el cierre de posiciones cortas, mientras los fondos siguen manteniendo una exposición significativa del lado corto.

Lo más importante es que la categoría Managed Money sigue netamente corta. Los fondos mantienen actualmente 22.577 posiciones largas frente a 35.039 posiciones cortas, lo que deja a la categoría con una posición neta corta de aproximadamente 12.500 contratos. Esto sugiere que, pese al reciente repunte de los precios del cacao, una gran parte del capital especulativo sigue posicionada para nuevas caídas.

Los comerciales no están aumentando agresivamente sus coberturas

Los comerciales, incluidos productores, comerciantes, procesadores y usuarios, siguen netamente cortos, con 48.077 posiciones largas frente a 75.520 posiciones cortas, es decir, alrededor de 27.400 contratos netos cortos. Esto no es inusual en el cacao, ya que los participantes del mercado físico suelen cubrir la producción futura mediante exposición corta en futuros.

Sin embargo, lo más interesante es que los comerciales no están añadiendo coberturas cortas de forma agresiva durante el rally. Por el contrario, su exposición corta bruta disminuyó en aproximadamente 2.000 contratos semana a semana. Esto sugiere que el lado físico del mercado no considera los precios actuales como una oportunidad evidente para aumentar de manera significativa la actividad de cobertura a futuro.

Managed Money como combustible para un short squeeze

El mayor potencial de short squeeze proviene del posicionamiento especulativo. Managed Money sigue claramente netamente corto, mientras los precios del cacao han comenzado a repuntar con fuerza. Esto crea una configuración clásica en la que cada nuevo impulso alcista puede forzar más cierres de posiciones cortas.

También es relevante que los fondos redujeron agresivamente su exposición larga durante la última semana, mientras solo recortaron parcialmente su exposición corta. Esto implica que el posicionamiento sigue inclinado defensivamente frente a la actual acción del precio. Si el mercado continúa subiendo, este grupo podría verse obligado a recomprar contratos cortos con mayor rapidez.

El interés abierto confirma la naturaleza del movimiento

El interés abierto disminuyó en 791 contratos mientras los precios del cacao subieron. Esta combinación suele sugerir que el rally aún no está impulsado principalmente por nuevas posiciones largas, sino por el cierre de posiciones cortas existentes.

Esta distinción es importante. Un alza de precios acompañada por un aumento del interés abierto apuntaría a la entrada de nuevo capital alcista en el mercado y a la formación de una nueva tendencia estructural al alza. En este caso, sin embargo, el panorama aún parece más consistente con un rally de cobertura de posiciones cortas.

¿Esto ya es un short squeeze?

Sí, pero todavía no en su fase más agresiva. La estructura general del mercado tiene características propias de un squeeze: los fondos siguen netamente cortos, los precios están repuntando, el interés abierto está cayendo y el mercado cuenta con un fuerte catalizador climático vinculado a los riesgos de El Niño y a las preocupaciones sobre la producción en África Occidental.

Al mismo tiempo, la escala de la exposición corta de Managed Money todavía no parece históricamente extrema. Hasta ahora no hay señales claras de una liquidación de pánico entre los cortos. En cambio, el mercado parece contar actualmente con suficiente combustible para un squeeze más prolongado si aparece otro catalizador negativo desde el lado de la oferta.

Conclusión de trading

El posicionamiento actual del CoT respalda la tesis de que el reciente repunte de los precios del cacao contiene un componente significativo de cobertura de posiciones cortas. Los comerciales no están compensando agresivamente el rally con coberturas adicionales, mientras que Managed Money todavía mantiene una posición neta corta lo suficientemente amplia como para que nuevas alzas fuercen recompras adicionales.

Si los precios del cacao continúan subiendo mientras el interés abierto sigue cayendo y Managed Money reduce rápidamente su exposición corta en los próximos informes CoT, esto podría confirmar que el mercado está entrando en una fase más madura de un short squeeze.

Fuente: CFTC

Eryk Szmyd

Analista de Mercados Financieros de XTB