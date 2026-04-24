Calendario del día: el dato de la Universidad de Michigan en el centro de atención

¿A qué debes prestar especial atención en la sesión de hoy?
• Antes de la apertura en EE. UU., publican resultados Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications y SLB. En particular, los resultados de SLB (sector energético) pueden ofrecer pistas sobre el impacto de la crisis energética en la industria.
• A las 16:00 CET, se publica la lectura final del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente a abril. En un contexto marcado por las advertencias de Trump sobre precios más altos de la gasolina, el dato podría confirmar un deterioro en el sentimiento de los hogares estadounidenses.
• Los mercados seguirán muy sensibles a las noticias procedentes de Oriente Medio. El fin de semana se perfila como potencialmente turbulento debido al aumento del nivel de alerta en Israel ante una posible escalada. La lideranza de mercado muy estrecha (dominada por semiconductores) y la desconexión entre el optimismo inversor y la realidad geopolítica crean un entorno frágil en el que cualquier titular negativo podría desencadenar una corrección brusca.
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