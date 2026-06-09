Gráfico del día: USDNOK (09.06.2026)

La subida de los precios de las materias primas energéticas registrada el lunes resultó ser de corta duración, ejerciendo una presión adicional sobre la corona noruega. El par USDNOK se aproxima al nivel de 9,50, una zona que no se observaba desde hace dos meses. Más allá de los titulares procedentes de Oriente Medio, las publicaciones programadas para mañana de los datos de inflación de mayo tanto en Noruega como en Estados Unidos deberían convertirse en el principal foco de atención para este par.

Geopolítica

El intercambio de ataques durante el fin de semana entre Israel e Irán ha puesto en duda la fragilidad del alto el fuego actualmente vigente en la región. Bajo presión de Washington, ambas partes detuvieron nuevos ataques. Sin embargo, la situación sigue siendo altamente incierta, lo que podría mantener una elevada volatilidad en los precios de las principales materias primas energéticas.

Datos macroeconómicos

Se espera que las cifras de mañana muestren que la inflación subyacente en Noruega permanezca sin cambios en el 3,2%, junto con una ligera caída de la inflación general hasta el 3,1%. Una sorpresa alcista podría aumentar las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte del Norges Bank. Cabe recordar que el banco central realizó en mayo su primera subida de tasas desde 2023, reaccionando al rápido aumento de las expectativas de inflación, al crecimiento salarial persistentemente elevado y a la preocupante resistencia de la inflación subyacente.

Mientras tanto, se espera que la cifra general del IPC en Estados Unidos aumente ligeramente hasta el 4,2%. El consenso también prevé un modesto incremento de la medida subyacente hasta el 2,9%. Los inversores ya han descontado por completo una subida de tasas de la Fed para 2026. Una mayor acumulación de presiones inflacionarias podría incrementar la probabilidad de que esta subida se produzca ya durante este otoño.

Análisis técnico

Gráfico 1: USDNOK (01.07.2025 - 09.06.2026)

Fuente: xStation, 09.06.2026

Tras establecer un nuevo mínimo local en la zona de 9,13, se produjo un fuerte y agresivo rebote impulsado por la demanda. Los dos primeros niveles clave de resistencia técnica han sido superados. El precio se ha acercado al nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, que podría actuar como una prueba decisiva para la continuidad de la tendencia alcista actual.

El fuerte impulso del movimiento se refleja en los indicadores técnicos. El RSI se sitúa actualmente alrededor de los 67 puntos, señalando que el mercado está entrando gradualmente en territorio de sobrecompra, lo que podría provocar una pausa temporal en el impulso alcista.

Niveles claves a vigilar:

Al alza: Si los compradores logran mantener el precio por encima del nivel de Fibonacci del 50% que actualmente está siendo puesto a prueba, el siguiente objetivo natural del mercado podría situarse en 9,56 , donde coinciden tanto el retroceso de Fibonacci del 61,8% como la EMA de 100 períodos .

Si los compradores logran mantener el precio por encima del nivel de que actualmente está siendo puesto a prueba, el siguiente objetivo natural del mercado podría situarse en , donde coinciden tanto el retroceso de como la . A la baja: Por el contrario, un rechazo sostenido en el nivel de resistencia actual implicaría anticipar un retorno a la tendencia principal y una nueva prueba de niveles inferiores de soporte.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros de XTB