Calendario del día: el ZEW alemán y las ventas minoristas de EE. UU. en el foco macro

El calendario macroeconómico de hoy está relativamente cargado, con la atención centrada en los indicadores de sentimiento de Alemania y la Eurozona (ZEW), así como en los datos de EE. UU., especialmente las ventas minoristas.
Calendario económico
10:00 GMT – Alemania:
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ZEW Economic Sentiment (esperado -5,8 vs -0,5 previo)
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ZEW Current Conditions (esperado -70,5 vs -62,9 previo)
Eurozona:
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ZEW Inflation Expectations (esperado -11,2 vs -8,5 previo)
12:15 GMT – EE. UU.:
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ADP Employment Change (previo 39,25K)
12:30 GMT – EE. UU.:
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Retail Sales MoM (esperado 1,4% vs 0,6% previo)
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Core Retail Sales MoM (esperado 1,4% vs 0,5% previo)
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Retail Sales YoY (previo 3,71%)
13:55 GMT – EE. UU.:
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Redbook Index YoY (previo 7%)
15:00 GMT – EE. UU.:
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Pending Home Sales MoM (esperado 0,5% vs 1,8% previo)
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Business Inventories MoM (esperado 0,3% vs -0,1% previo)
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Pending Home Sales Index (72,1)
21:30 GMT – EE. UU. (API):
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Gasoline Inventories (esperado +0,626M)
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Distillate Inventories (esperado -3,4M)
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Cushing Inventories (esperado -1,7M)
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Crude Oil Inventories (esperado +6,1M)
Oradores de bancos centrales
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07:30 GMT: Nagel (BCE)
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08:00 GMT: de Guindos (BCE)
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09:30 GMT: Koch (BCE) y Rehn (BCE)
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15:00 GMT: Waller (Fed)
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17:15 GMT: Tschudin (SNB)
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19:30 GMT: Waller (Fed)
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