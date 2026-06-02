Gráfico del día: ¿Qué sigue para el EURUSD? (02.06.2026)

- El EURUSD permanece en un rango estrecho mientras la incertidumbre geopolítica entre Estados Unidos e Irán continúa afectando al mercado.
- La sorpresa alcista en la inflación subyacente de la Eurozona aumenta la probabilidad de una subida de tasas del BCE en junio hasta el 96%.
- Técnicamente, el EURUSD continúa en consolidación, respaldado por la defensa del retroceso de Fibonacci del 61.8% y un RSI en territorio neutral.
- El EURUSD permanece en un rango estrecho mientras la incertidumbre geopolítica entre Estados Unidos e Irán continúa afectando al mercado.
- La sorpresa alcista en la inflación subyacente de la Eurozona aumenta la probabilidad de una subida de tasas del BCE en junio hasta el 96%.
- Técnicamente, el EURUSD continúa en consolidación, respaldado por la defensa del retroceso de Fibonacci del 61.8% y un RSI en territorio neutral.
El par EURUSD se ha estado moviendo recientemente dentro de un rango relativamente estrecho, alternando entre ganancias y pérdidas. Comenzó la semana con un movimiento bajista tras las noticias negativas relacionadas con la situación en Medio Oriente.
Geopolítica
Ayer, la agencia Tasnim News Agency informó que el intercambio de mensajes entre Estados Unidos e Irán ha sido suspendido. Según los reportes, esta medida es una protesta de Irán contra los continuos ataques israelíes en Líbano. La probabilidad de alcanzar un acuerdo rápido entre las partes está disminuyendo, lo que afecta negativamente al sentimiento del mercado.
Después de que el presidente Trump ordenara a Israel detener sus ataques sobre Beirut, al mismo tiempo que afirmaba que las conversaciones avanzaban "a una velocidad vertiginosa", el sentimiento del mercado se estabilizó ligeramente, permitiendo que el EURUSD recuperara parte de sus pérdidas. Sin embargo, las noticias provenientes de Teherán y Washington siguen siendo altamente contradictorias, lo que significa que el sentimiento podría continuar siendo volátil.
Datos macroeconómicos
Ya se ha publicado el dato de inflación de la Eurozona. Una sorpresa alcista en la medida subyacente (un aumento hasta el 2.5%) parece prácticamente confirmar una subida de tasas en junio. La probabilidad implícita por el mercado para este movimiento se sitúa actualmente en el 96%. Sin embargo, la reacción del mercado ha sido notablemente moderada.
Por delante, hoy se publicará otro dato relevante: el informe JOLTS de abril, que servirá como antesala de los datos de NFP del viernes. Si los datos, en línea con las expectativas, muestran que el mercado laboral estadounidense sigue manteniendo una condición relativamente sólida, las apuestas por una subida de tasas de la Fed podrían aumentar ligeramente, brindando apoyo al dólar estadounidense.
Análisis técnico
Figura 1: EURUSD (17.12.2025 - 02.06.2026)
Fuente: xStation5, 02.06.2026
El par EURUSD se encuentra actualmente en una clara fase de consolidación, como lo demuestra el aplanamiento y entrecruzamiento de las principales medias móviles exponenciales: la EMA 50, EMA 100 y EMA 150. Este fenómeno confirma claramente la pérdida de un fuerte impulso direccional y la transición del mercado hacia una tendencia lateral. En un contexto técnico más amplio, el evento clave fue la prueba y defensa exitosa de un importante nivel de soporte: el retroceso de Fibonacci del 61.8%.
La falta de decisión entre los inversionistas también se refleja en las lecturas de los osciladores. El indicador RSI se estabiliza en 46.8, dentro de la zona neutral y ligeramente por debajo del nivel de 50. Esto refleja un equilibrio de fuerzas en el mercado, con una ventaja mínima para el lado bajista, que actualmente no cuenta con la suficiente fortaleza para desencadenar una venta más profunda.
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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB
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