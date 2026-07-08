Calendario del día: Hoy conoceremos las actas de la Fed

El principal factor que está marcando el sentimiento en los mercados financieros globales es una fuerte escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Tras los ataques militares mutuos entre fuerzas estadounidenses e iraníes, el mercado de materias primas experimentó un fuerte aumento en los precios del petróleo crudo. Los inversores siguen de cerca el riesgo de una mayor escalada del conflicto y su posible impacto sobre las rutas de suministro energético. Esta situación coincide con una gran expectación ante el principal acontecimiento macroeconómico de la semana: la publicación esta noche de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. El mercado analizará el documento en busca de señales de una postura más restrictiva por parte de la Fed y de indicios sobre la futura trayectoria de los tipos de interés, especialmente en el contexto de una elevada inflación medida por el IPC (4,2 % interanual) y de unos datos del mercado laboral de junio más débiles de lo esperado. Se espera una elevada volatilidad, principalmente en los pares de divisas relacionados con el dólar estadounidense, los principales índices bursátiles de Wall Street y los futuros sobre el petróleo crudo.

Principales publicaciones de la sesión asiática

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda elevó su tipo de interés oficial (Official Cash Rate, OCR) en 25 puntos básicos, hasta el 2,50 %, retomando así su ciclo de endurecimiento de la política monetaria debido a la persistencia de las presiones inflacionistas.

El par NZD/USD subió cerca de un 2 % inmediatamente después del comunicado de tono restrictivo emitido por el banco central neozelandés.

El mercado de materias primas energéticas registró un rápido repunte en los precios del petróleo Brent y WTI tras conocerse informaciones sobre un intercambio directo de ataques entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

Calendario del día

12:00 – EE. UU. – Índice de solicitudes de hipotecas MBA. Consenso: sin datos. Dato anterior: 272,2.

– Índice de solicitudes de hipotecas MBA. Consenso: sin datos. Dato anterior: 272,2. 15:00 – EE. UU. – Inventarios mayoristas (mensual). Consenso: 0,3 %. Dato anterior: 0,3 %.

– Inventarios mayoristas (mensual). Consenso: 0,3 %. Dato anterior: 0,3 %. 15:00 – EE. UU. – Ventas mayoristas (mensual). Consenso: sin datos. Dato anterior: 2,0 %.

– Ventas mayoristas (mensual). Consenso: sin datos. Dato anterior: 2,0 %. 15:30 – EE. UU. – Informe GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta. Consenso: 1,2 %. Dato anterior: 1,2 %.

– Informe GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta. Consenso: 1,2 %. Dato anterior: 1,2 %. 16:30 – EE. UU. – Variación de las reservas de petróleo crudo de la EIA. Consenso: sin datos. Dato anterior: -3,775 millones de barriles.

– Variación de las reservas de petróleo crudo de la EIA. Consenso: sin datos. Dato anterior: -3,775 millones de barriles. 16:30 – EE. UU. – Variación de las reservas de gasolina de la EIA. Consenso: sin datos. Dato anterior: -2,333 millones de barriles.

– Variación de las reservas de gasolina de la EIA. Consenso: sin datos. Dato anterior: -2,333 millones de barriles. 19:00 – EE. UU. – Subasta de bonos del Tesoro a 10 años. Consenso: sin datos. Dato anterior: 4,538 %.

– Subasta de bonos del Tesoro a 10 años. Consenso: sin datos. Dato anterior: 4,538 %. 19:00 – EE. UU. – Actas de la Fed.

– Actas de la Fed. 20:00 – EE. UU. – Crédito al consumo. Consenso: 16,90 mil millones de dólares. Dato anterior: 20,73 mil millones de dólares.

Resultados empresariales

AZZ Inc. (antes de la apertura del mercado)

Helen of Troy Ltd. (antes de la apertura del mercado)

Levi Strauss & Co. (después del cierre del mercado)

PriceSmart Inc. (después del cierre del mercado)

Mercados a seguir

Petróleo crudo (WTI / Brent). Es el principal foco de atención en los mercados de materias primas debido a la escalada militar y al intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, lo que está generando una elevada prima de riesgo geopolítico.

Índice del dólar / EUR/USD. El principal par de divisas y el índice del dólar estadounidense afrontarán una elevada volatilidad esta noche en reacción a la publicación de las actas de la Fed, que serán determinantes para las expectativas del mercado sobre los próximos movimientos de los tipos de interés en Estados Unidos.

Wall Street (principales índices). El mercado bursátil estadounidense continúa siendo muy sensible a cualquier tono más restrictivo o más acomodaticio que pueda desprenderse de las actas de la Reserva Federal, especialmente en un contexto de rotación sectorial y de presión sobre el sector tecnológico.