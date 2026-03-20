- La inflación de los precios al productor en Alemania y la balanza comercial de la eurozona acaparará la atención de los inversores.
- Por la tarde se conocerán los principales indicadores económicos de Canadá.
- La inflación de los precios al productor en Alemania y la balanza comercial de la eurozona acaparará la atención de los inversores.
- Por la tarde se conocerán los principales indicadores económicos de Canadá.
El día empieza con los inversores prestando atención a la inflación de los precios al productor en Alemania. Por la tarde conoceremos los principales indicadores económicos de Canadá, como la inflación del IPPI, las ventas minoristas y el índice de precios de la vivienda nueva. Los resultados de estas publicaciones podrían tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado y en las expectativas de política monetaria.
Calendario económico del día
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08:00 – Alemania
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Inflación del IPP (mensual): real -0,5% (previsión 0,3%; anterior -0,6%)
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Inflación del IPP (anual): real -3,3% (previsión -2,7%; anterior -3%)
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10:00 – Eurozona
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Saldo de la cuenta corriente (sin cambios): anterior: 34.600 millones de euros
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Saldo de la cuenta corriente (sin cambios): previsión: 17.200 millones de euros; anterior: 14.600 millones de euros
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10:00 – Italia
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Balanza comercial exterior (enero): previsión de 5.600 millones de euros; anterior: 6.040 millones de euros.
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11:00 – Eurozona
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Balanza comercial exterior (sin cambios): anterior: 12.600 millones de euros
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Banca comercial exterior (sin cambios): previsión: 12.600 millones de euros; anterior: 11.600 millones de euros
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12:00 – Reino Unido
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Índice de pedidos del CBI (marzo): previsión -29; anterior -28
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13:30 – Canada
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Inflación del IPPI (mensual): previsión 0,6%; anterior 2,7%
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Inflación del IPPI (anual): anterior 5,4%
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Ventas minoristas (mensual): previsión 1,4%; anterior -0,4%
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Ventas minoristas excluyendo automóviles (mensual): previsión 1,2%; anterior 0,1%
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Índice de precios de viviendas nuevas (mensual, febrero): previsión -0,3%; anterior -0,4%
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18:00 – EE. UU.
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Recuento de plataformas petrolíferas (semanal): 412 anteriores
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18:30 – Alemania
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Discurso público del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.
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Oro: cuando la caída se acelera demasiado, el mercado empieza a preparar el rebote
🔴Cierre SEMANAL de los MERCADOS (20.03.2026)
⌚Boletín Diario de Mercados (20.03.2026)
La bolsa hoy: Mercados en tensión ante la escalada en Oriente Medio
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