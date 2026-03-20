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04:30 · 20 de marzo de 2026

Calendario del día: Hoy se publica la balanza comercial de la Eurozona

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • La inflación de los precios al productor en Alemania y la balanza comercial de la eurozona acaparará la atención de los inversores.
  • Por la tarde se conocerán los principales indicadores económicos de Canadá.

El día empieza con los inversores prestando atención a la inflación de los precios al productor en Alemania. Por la tarde conoceremos los principales indicadores económicos de Canadá, como la inflación del IPPI, las ventas minoristas y el índice de precios de la vivienda nueva. Los resultados de estas publicaciones podrían tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado y en las expectativas de política monetaria.

Calendario económico del día

  • 08:00 – Alemania

    • Inflación del IPP (mensual): real -0,5% (previsión 0,3%; anterior -0,6%)

    • Inflación del IPP (anual): real -3,3% (previsión -2,7%; anterior -3%)

  • 10:00 – Eurozona

    • Saldo de la cuenta corriente (sin cambios): anterior: 34.600 millones de euros

    • Saldo de la cuenta corriente (sin cambios): previsión: 17.200 millones de euros; anterior: 14.600 millones de euros

  • 10:00 – Italia

    • Balanza comercial exterior (enero): previsión de 5.600 millones de euros; anterior: 6.040 millones de euros.

  • 11:00 – Eurozona

    • Balanza comercial exterior (sin cambios): anterior: 12.600 millones de euros

    • Banca comercial exterior (sin cambios): previsión: 12.600 millones de euros; anterior: 11.600 millones de euros

  • 12:00 – Reino Unido

    • Índice de pedidos del CBI (marzo): previsión -29; anterior -28

  • 13:30 – Canada

    • Inflación del IPPI (mensual): previsión 0,6%; anterior 2,7%

    • Inflación del IPPI (anual): anterior 5,4%

    • Ventas minoristas (mensual): previsión 1,4%; anterior -0,4%

    • Ventas minoristas excluyendo automóviles (mensual): previsión 1,2%; anterior 0,1%

    • Índice de precios de viviendas nuevas (mensual, febrero): previsión -0,3%; anterior -0,4%

  • 18:00 – EE. UU.

    • Recuento de plataformas petrolíferas (semanal): 412 anteriores

  • 18:30 – Alemania

    • Discurso público del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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