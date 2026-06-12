La inflación de Francia sube e impulsa al lujo y la banca

Las acciones de las compañías francesas de bienes de lujo y de los bancos subieron después de que la última lectura de inflación mostrara un incremento.

La inflación está subiendo

Los datos del INSEE confirmaron una aceleración de la inflación en Francia. En mayo, el IPCA (interanual) alcanzó el 2,8%, el nivel más alto desde 2024.

¿Quién sube?

Los valores más alcistas entre las compañías de lujo fueron Kering (KER.FR) +5%, LVMH (MC.FR) +4% y Hermès (RMS.FR) +4%.

LVMH velas diarias

El precio rompió al alza la resistencia en el nivel de Fibonacci del 78,6% (donde también discurre la línea de tendencia a largo plazo) y se detuvo en el nivel de Fibonacci del 61,8%, donde también está presente la media móvil EMA 200. Fuente: xStation5

Las ganancias también se extendieron a los bancos franceses, incluyendo Société Générale (GLE.FR) +6%, BNP Paribas (BNP.FR) +5% y Crédit Agricole (ACA.FR) +3%.

BNP Paribas velas diarias

La valoración del banco se está aproximando a un máximo histórico. Basándose en los niveles de Fibonacci, el próximo objetivo potencial para los compradores se puede establecer en torno a los 110 € – 120 €. Si los compradores pierden impulso, el primer nivel de soporte estaría alrededor de los 88 €. Fuente: xStation5

La reacción del mercado se debe a la creencia de que ambos sectores pueden tener un rendimiento relativamente bueno en un entorno de inflación elevada.

Para los bancos, una mayor presión sobre los precios puede respaldar las expectativas de que los tipos de interés se mantendrán más altos durante más tiempo, lo que normalmente mejora los márgenes de intereses netos.

Las compañías de lujo, por su parte, han demostrado históricamente la capacidad de trasladar los mayores costes a los clientes sin debilitar materialmente la demanda, especialmente entre los consumidores más ricos.

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