La economía del Reino Unido se contrajo un 0,1% en abril de 2026 como consecuencia de la escalada del conflicto en Oriente Medio lo que, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS), supone la primera caída mensual del PIB desde agosto de 2025. Aunque esta contracción se alinea con las previsiones de los economistas encuestados por Reuters, representa un cambio de tendencia respecto a marzo, mes que había registrado un crecimiento del 0,3%. No obstante, si se analiza desde la perspectiva de los tres meses (un indicador menos volátil), el PIB real creció un 0,7% en el periodo hasta abril de 2026, lo que demuestra que la economía británica entró en la crisis actual sobre unos cimientos relativamente estables.

Gráfico 1: PIB real y nominal en el Reino Unido (panel superior) y variación intertrimestral (panel inferior). En el primer trimestre de 2026 (enero-marzo), la economía británica creció un 0,6%, lo que ofreció una base sólida para los estándares del país antes de que se materializaran los efectos de la guerra en Oriente Medio. Fuente: XTB Research basado en datos de ONS/Bloomberg.

El conflicto de Irán estanca el crecimiento en el Reino Unido

El principal catalizador de la desaceleración de abril es la guerra entre Irán y EE. UU., que recientemente ha superado la barrera de los 100 días. El bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz (una ruta de transporte marítimo crucial para el petróleo y muchas otras materias primas) paralizó las cadenas de suministro globales y provocó un fuerte aumento en los precios de la energía y el combustible.

Al ser un importador neto de energía, el Reino Unido es excepcionalmente vulnerable a los choques energéticos internacionales, por lo que el repentino encarecimiento en las gasolineras obligó a los conductores a recortar drásticamente el consumo en abril, revirtiendo los impulsos de crecimiento positivo vistos a principios de año. Además, las encuestas de la ONS revelaron quejas generalizadas por parte de las empresas de los sectores mayorista, manufacturero y de transporte debido a la caída de la facturación y al aumento de los costes de producción.

El impacto sectorial: Los servicios sufren el golpe de la crisis

Esta desaceleración económica de abril se caracterizó por un rendimiento desigual entre los principales sectores industriales:

Sector servicios: registró una caída del 0,2% y se convirtió en el principal motor del descenso mensual del PIB. Dentro de este sector, el de las artes, el entretenimiento y las actividades recreativas fue el que más sufrió al registrar una drástica caída del 9,1%, debido sobre todo a la cancelación de múltiples eventos deportivos en Oriente Medio, lo que afectó directamente a empresas con sede en el Reino Unido.

Construcción: experimentó un ligero repunte del 0,1%, aunque este crecimiento provino exclusivamente de una recuperación del 0,6% en las actividades de reparación y mantenimiento; de hecho, los nuevos proyectos de construcción cayeron un 0,3%, lo que complica las promesas políticas del Gobierno de acelerar la construcción de viviendas en el país.

Sector industrial: mostró un crecimiento nulo (0,0%), ya que las ganancias de la industria manufacturera, que creció un 0,4% impulsada por un repunte del 4,2% en la producción farmacéutica, se vieron completamente contrarrestadas por la reducción de los resultados en el sector de las empresas de servicios públicos.

Riesgos de estanflación y el dilema del Banco de Inglaterra

Esta repentina pérdida de impulso en el PIB ha despertado preocupaciones sobre una peligrosa deriva hacia la estanflación, una situación en la que el estancamiento económico se combina con una inflación persistente. Ante este panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha rebajado su previsión de crecimiento económico para el Reino Unido en 2026 del 1,3% a tan solo el 0,8%, advirtiendo de que Gran Bretaña podría ser la gran economía que sienta el impacto de la guerra de forma más aguda.

Las condiciones económicas podrían deteriorarse aún más en el tercer trimestre, momento en el que está previsto que el límite del precio de la energía doméstica aumente un 13%, lo que permitirá a los proveedores trasladar los mayores costes del petróleo y el gas a los consumidores. Esto deja al Banco de Inglaterra en una posición muy precaria de cara a su próxima decisión sobre los tipos de interés, ya que sus responsables deben equilibrar la lucha contra la inflación provocada por la guerra con el riesgo de provocar una recesión más profunda.

Tras la publicación de los datos de la ONS, la libra esterlina perdió inicialmente un 0,2% frente al dólar debido a que los mercados redujeron sus expectativas de futuras subidas de tipos. Sin embargo, con el paso de las horas, se impuso un aumento global del apetito por el riesgo como respuesta a la distensión de las tensiones entre EE. UU. e Irán, lo que acabó debilitando al dólar. Además, la debilidad del PIB no elimina la presión dura sobre el Banco de Inglaterra, del que se espera ampliamente que mantenga los tipos de interés en el 3,75%; de hecho, algunos miembros del Comité de Política Monetaria podrían votar a favor de una subida, lo que reflejaría la disposición del banco central a combatir este prolongado choque energético.

Gráfico 2: Tipo de interés principal del Banco de Inglaterra y rendimiento de los bonos británicos a 2 y 10 años. Los rendimientos se sitúan ya claramente por encima del tipo del 3,75%, lo que señala las expectativas de endurecimiento por parte del mercado de deuda, que está endureciendo de forma orgánica las condiciones financieras. Fuente: XTB Research basado en datos de Bloomberg.

Gráfico del par GBP/USD velas de un día

El par GBP/USD cotiza actualmente con una ligera subida (+0,05%), aunque en el intervalo diario se mantiene en una tendencia bajista local y se consolida en torno al nivel de 1,34158. En estos momentos, el precio se mueve por debajo de las medias móviles exponenciales clave: la EMA 30 (1,34226) (medias móviles de 30 sesiones) y la EMA 100 (1,34372), que actúan como resistencias cruciales para cualquier intento de impulso alcista.

Tras rebotar desde el soporte reciente cercano a 1,3330, la presión vendedora se ha frenado, mientras que el indicador RSI (14) se sitúa en 49,5, lo que señala una neutralidad absoluta en el mercado. Por tanto, el próximo movimiento direccional dependerá de si se consolida una ruptura alcista por encima de las medias móviles o si el precio regresa a poner a prueba los mínimos recientes.

Gráfico 3: Tipos de cambio GBP/USD y EUR/GBP (invertido; azul). Fuente: xStation5

Seminario de SpaceX

XTB emitirá hoy un seminario de la mano de Manuel Pinto en directo con la apertura de Wall Street y la esperada salida a bolsa de SpaceX . Conéctate a las 15:30 desde el siguiente enlace.