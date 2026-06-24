La jornada arranca con datos de gran relevancia macroeconómica a nivel global. Durante la madrugada, Australia ha publicado sus cifras de inflación: el IPC interanual se situó en el 4,0%, una lectura inferior al 4.3% esperado por los analistas y registrado el mes previo. No obstante, la media recortada (el indicador subyacente que vigila el banco central) repuntó ligeramente hasta el 3,6%, superando las previsiones del mercado. Por su parte, Japón ha sorprendido con un sólido avance del 3,0% en las ventas de grandes almacenes interanual, triplicando el pronóstico del consenso.

A lo largo de la mañana europea, el foco de atención se traslada a las 9:00 AM GMT, momento en el que Alemania dará a conocer los esperados índices de confianza de su instituto IFO. Se proyecta una mejora generalizada de las métricas con respecto al mes anterior: el clima empresarial podría ascender a los 85,5 puntos, impulsado tanto por una lectura de condiciones actuales de 86,3 como por una perspectiva de expectativas de 84,8 puntos. A la misma hora, Suiza presentará el indicador de expectativas del ZEW, tras la cifra negativa de -11,1 puntos observada en la publicación previa.

Calendario del día

12:00 PM GMT EE. UU.: Solicitudes de hipotecas MBA, anterior -3,8%

Solicitudes de hipotecas MBA, anterior -3,8% 1:30 PM GMT EE. UU.: Balanza por cuenta corriente, previsión -180.900 millones de dólares, anterior -190.700 millones de dólares

Balanza por cuenta corriente, previsión -180.900 millones de dólares, anterior -190.700 millones de dólares 3:00 PM GMT EE. UU.: Ventas de viviendas nuevas, previsión 622.000, anterior 639.000

Ventas de viviendas nuevas, previsión 622.000, anterior 639.000 3:00 PM GMT EE. UU.: Ventas de viviendas nuevas mensual, previsión 3,2%, anterior -6,2%

Ventas de viviendas nuevas mensual, previsión 3,2%, anterior -6,2% 3:30 PM GMT EE. UU.: Inventarios de petróleo crudo de la EIA, previsión -3,6 millones de barriles, anterior -8,263 millones de barriles

Inventarios de petróleo crudo de la EIA, previsión -3,6 millones de barriles, anterior -8,263 millones de barriles 3:30 PM GMT EE. UU.: Inventarios de gasolina de la EIA, previsión -1,097 millones de barriles, anterior -0,906 millones de barriles

Inventarios de gasolina de la EIA, previsión -1,097 millones de barriles, anterior -0,906 millones de barriles 3:30 PM GMT EE. UU.: Inventarios de destilados de la EIA, previsión -1,05 millones de barriles, anterior +0,951 millones de barriles

Inventarios de destilados de la EIA, previsión -1,05 millones de barriles, anterior +0,951 millones de barriles 3:30 PM GMT EE. UU.: Inventarios de petróleo crudo en Cushing de la EIA, anterior -1,606 millones de barriles

Inventarios de petróleo crudo en Cushing de la EIA, anterior -1,606 millones de barriles 6:30 PM GMT Canadá: Minutas de la reunión del Banco de Canadá

Minutas de la reunión del Banco de Canadá Tras el cierre del mercado de EE. UU.: Resultados financieros de Micron Technology (MU.US)

Ponentes de bancos centrales

7:30 AM GMT Suiza: Discurso de Martin Schlegel, presidente del SNB

Discurso de Martin Schlegel, presidente del SNB 8:00 AM GMT Alemania: Discurso de Joachim Nagel, presidente del Bundesbank

Discurso de Joachim Nagel, presidente del Bundesbank 12:15 PM GMT Canadá : Discurso de Tiff Macklem, gobernador del BoC

: Discurso de Tiff Macklem, gobernador del BoC 12:20 PM GMT Reino Unido: Discurso de Andrew Bailey, gobernador del BoE

Discurso de Andrew Bailey, gobernador del BoE 2:35 PM GMT Zona Euro: Discurso de Philip Lane del BCE

Discurso de Philip Lane del BCE 4:00 PM GMT Reino Unido: Discurso de Megan Greene del BoE

Discurso de Megan Greene del BoE 9:00 PM GMT Japón: Discurso de Kazuo Ueda, gobernador del BoJ