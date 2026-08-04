Resumen de mitad de sesión: El STOXX 600 alcanza un máximo histórico 🤖

La sesión bursátil europea se caracteriza por máximos históricos en los principales índices y una estabilización del sentimiento hacia las empresas tecnológicas tras la reciente turbulencia en torno a la IA.

¿Qué se está moviendo en Europa y el Stoxx 600?

El STOXX 600 ha alcanzado un máximo histórico, con un alza de entre el 0,4% y el 0,6%, impulsado por el sector tecnológico (+1,7%) y una sólida temporada de resultados trimestrales. Los futuros de Wall Street también suben, con los del Nasdaq un 0,67%, lo que refleja una recuperación de la demanda de las grandes tecnológicas estadounidenses.

El principal factor que impulsa el mercado es la estabilización de la situación en torno a los chips tras la reciente caída en Asia, donde los inversores atribuyen los descensos recientes principalmente al apalancamiento, más que a una preocupación real por el gasto en IA. Al mismo tiempo, la incertidumbre geopolítica en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue afectando al sentimiento, a pesar de los informes de Donald Trump sobre conversaciones en curso, que Teherán niega.

El crudo Brent se recupera tras la caída del lunes, superior al 7%, con un alza de entre el 1,4% y el 2,8%, volviendo a situarse en torno a los 85 dólares por barril. La falta de un avance diplomático en el conflicto con Irán sigue suponiendo un riesgo para el suministro procedente de Oriente Medio.

El dólar estadounidense continúa a la baja, con el índice del dólar cerca de sus mínimos en dos meses (entre 99,98 y 100 puntos), tras la venta masiva provocada por la intervención conjunta de Estados Unidos y Japón en el yen y el descenso de los precios del petróleo la semana pasada. El yen, por su parte, se debilita ligeramente hasta las 158 unidades por dólar, pero aún conserva la mayor parte de las ganancias obtenidas tras la intervención.

Entre los sectores, el tecnológico es el que mejor se comporta, con ASML registrando un alza superior al 2% e Infineon y Rheinmetall con sólidas subidas, al igual que los sectores financiero e industrial, incluyendo Siemens Energy y Schneider Electric.

El consumo discrecional es el que peor se comporta, con LVMH y Hermès cayendo más del 2% y Adidas más del 3%; los sectores de viajes y comercio minorista también se ven presionados tras las débiles previsiones de algunas empresas.

Noticias de empresas

Los principales acontecimientos del día están relacionados con los resultados trimestrales y los cambios en las previsiones de varias importantes empresas europeas.