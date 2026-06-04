Calendario del día: petróleo, Fed, subsidios por desempleo y resultados en Wall Street

El sentimiento en los mercados financieros globales se ha enfriado ligeramente tras la sesión anterior. El S&P 500 cerró en 7.550 puntos, poniendo fin a una impresionante racha de nueve sesiones consecutivas al alza. El catalizador de la corrección fue la escalada geopolítica en Oriente Medio. Tras informaciones que apuntaban a que Irán lanzó misiles hacia Kuwait y Bahréin, las fuerzas del CENTCOM estadounidense llevaron a cabo ataques de represalia contra una estación de control iraní en la isla de Qeshm. El Brent se estabilizó alrededor de 97 dólares, mientras que el WTI cotizó cerca de 95,30 dólares.
Principales referencias de la sesión asiática
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Mejora notable en la balanza comercial de Australia: el superávit alcanzó 1.791 millones AUD, frente a los 1.230 millones esperados y el déficit previo de -1.024 millones.
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Fuerte aumento de las exportaciones australianas: +7,2% m/m, mientras que las importaciones crecieron solo un 0,8% m/m, apoyando al dólar australiano.
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Subida de precios de materias primas en Nueva Zelanda: el índice ANZ Commodity Price avanzó un 0,7% m/m, tras caer un 0,8% en abril.
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Comentarios del RBA: la gobernadora Michele Bullock y el subgobernador Christopher Kent adoptaron un tono prudente, vigilando el impacto del encarecimiento energético sobre la inflación doméstica.
Calendario macroeconómico
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10:00 – Eurozona: discurso de Christine Lagarde
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11:00 – Eurozona: ventas minoristas interanuales (consenso: 0,3%; previo: 1,2%)
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11:00 – Eurozona: ventas minoristas mensuales (consenso: -0,3%; previo: -0,1%)
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14:30 – EE. UU.: solicitudes iniciales de desempleo (consenso: 214K; previo: 215K)
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14:30 – EE. UU.: solicitudes continuadas (consenso: 1,780M; previo: 1,786M)
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16:30 – EE. UU.: variación semanal de inventarios de gas natural (consenso: 99B; previo: 92B)
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19:10 – EE. UU.: intervención pública de Mary Daly (FOMC)
Calendario de resultados
Los resultados trimestrales de hoy en Wall Street y Asia ofrecerán señales clave sobre el gasto corporativo en infraestructura de red y sobre la demanda del consumidor en el sector textil y minorista.
Antes de la apertura, la atención se centrará en Ciena, cuyo informe servirá como termómetro real del ritmo de despliegue de redes ópticas vinculadas a la IA. Tras el cierre, el foco pasará a Lululemon Athletica, que sigue enfrentando presión en márgenes, y a DocuSign, pionera en firmas digitales.
Empresas que presentan resultados
Antes de la apertura:
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Ciena Corporation (CIEN)
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Sekisui House (1928)
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Brown-Forman Corporation (BF-A)
Después del cierre:
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Lululemon Athletica (LULU)
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DocuSign (DOCU)
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Samsara (IOT)
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The Cooper Companies (COO)
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Rubrik (RBRK)
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