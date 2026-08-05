Calendario económico: datos macroeconómicos de EE. UU. y resultados de las grandes tecnológicas 🔎

La agenda del miércoles está repleta de importantes datos macroeconómicos estadounidenses y resultados de grandes empresas del país.
Los indicadores que más influirán en el mercado probablemente serán el informe de empleo de ADP, el índice ISM de servicios y el anuncio trimestral de refinanciación del Tesoro estadounidense, que detalla los planes de endeudamiento y recompra de deuda del gobierno. En Wall Street, los inversores estarán atentos a los resultados de Walt Disney, Eli Lilly, Uber y AppLovin.
Calendario macroeconómico
-
A las 14:15, se publicará el informe de empleo de ADP de EE. UU. El consenso prevé un aumento del empleo en el sector privado de entre 70.000 y 75.000 puestos de trabajo, frente a los 98.000 del mes anterior.
A las 14:30, el Tesoro de EE. UU. publicará su Anuncio Trimestral de Refinanciación, seguido a las 17:00 por los detalles de las próximas subastas de bonos del Tesoro a 3, 10 y 30 años y las recompras de deuda previstas.
A las 16:00, se publicará el Índice ISM de Servicios de EE. UU., junto con sus subíndices de precios pagados y empleo. Se espera que el índice principal se sitúe en 54,5.
A las 16:30, la EIA publicará su informe semanal de inventarios de petróleo crudo de EE. UU. Más tarde, las gobernadoras de la Reserva Federal, Lisa Cook y Mary Daly, también tienen previsto intervenir. Al inicio de la sesión, los mercados recibirán los datos finales del PMI de servicios para la eurozona y el Reino Unido. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de la India ha mantenido su tasa de interés oficial sin cambios en el 5,25%.
Resultados de empresas americanas
- Walt Disney presentará sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2026. Los inversores se centrarán en el rendimiento de su negocio de streaming y los ingresos de sus parques temáticos.
- Eli Lilly publicará sus resultados del segundo trimestre, y el mercado seguirá de cerca las ventas de fármacos GLP-1 y los planes de expansión de la producción de la compañía.
- Uber presentará sus resultados del segundo trimestre, incluyendo información actualizada sobre el crecimiento de las reservas brutas en sus segmentos de Movilidad y Entrega.
- AppLovin publicará los resultados de su plataforma publicitaria con inteligencia artificial.
- Western Digital y SanDisk también presentarán sus resultados, ofreciendo información sobre la demanda de memoria NAND y la inversión en centros de datos para IA.
Dólar hoy Colombia: efecto BanRep pierde fuerza ante caída del petróleo y menor presión sobre la Fed
Dólar hoy México: cae el dólar por optimismo diplomático en Medio Oriente y menor presión sobre la Fed
Gráficos clave del día (04.08.2026)
Tres motivos detrás de la intervención conjunta en el yen
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.