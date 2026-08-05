Calendario económico: datos macroeconómicos de EE. UU. y resultados de las grandes tecnológicas 🔎

A las 14:15, se publicará el informe de empleo de ADP de EE. UU. El consenso prevé un aumento del empleo en el sector privado de entre 70.000 y 75.000 puestos de trabajo, frente a los 98.000 del mes anterior.

A las 14:30, el Tesoro de EE. UU. publicará su Anuncio Trimestral de Refinanciación, seguido a las 17:00 por los detalles de las próximas subastas de bonos del Tesoro a 3, 10 y 30 años y las recompras de deuda previstas.

A las 16:00, se publicará el Índice ISM de Servicios de EE. UU., junto con sus subíndices de precios pagados y empleo. Se espera que el índice principal se sitúe en 54,5.

A las 16:30, la EIA publicará su informe semanal de inventarios de petróleo crudo de EE. UU. Más tarde, las gobernadoras de la Reserva Federal, Lisa Cook y Mary Daly, también tienen previsto intervenir. Al inicio de la sesión, los mercados recibirán los datos finales del PMI de servicios para la eurozona y el Reino Unido. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de la India ha mantenido su tasa de interés oficial sin cambios en el 5,25%.