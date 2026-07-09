Calendario económico: Actas del BCE, solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. y resultados de PepsiCo

El calendario macroeconómico de hoy podría generar volatilidad, principalmente en el par EUR/USD, los bonos gubernamentales y el gas natural. Los inversores estarán atentos a los datos comerciales de Alemania, las actas de la reunión del BCE y el informe semanal del mercado laboral estadounidense. Más tarde, la atención se centrará en las ventas de viviendas existentes en EE. UU., el informe de la EIA sobre las reservas de gas natural y los discursos de funcionarios de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra, mientras que PepsiCo (PEP.US) dará inicio extraoficialmente a la temporada de resultados en EE. UU.

Calendario macro

Alemania – Balanza comercial (ajustada estacionalmente)

Real: 19.100 millones de euros | Previsión: 14.800 millones de euros | Anterior: 14.500 millones de euros

9 AM– Alemania – Importaciones mensuales (ajustadas estacionalmente)

Real: -2,5% | Previsión: -0,8% | Anterior: +1,2%

9 AM – Alemania – Exportaciones mensuales (ajustadas estacionalmente)

Real: +0,9% | Previsión: -0,4% | Anterior: +0,9%

14:30 PM – Eurozona – Actas de la reunión del BCE

15:30 – Estados Unidos – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo

Previsión: 217.000 | Anterior: 215.000

15:30 – Estados Unidos – Solicitudes continuas de subsidio por desempleo

Previsión: 1,814 millones | Anterior: 1,814 millones

17:00 – Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes

Previsión: 4,20 millones | Anterior: 4,17 millones

17:00 – Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes (mensual)

Previsión: 1,0 % | Anterior: 3,2 %

17:30 – Estados Unidos – Variación de las reservas de gas natural de la EIA

Previsión: 58.000 millones de pies cúbicos | Anterior: 87.000 millones de pies cúbicos

Discursos de banqueros centrales

16:00 – Estados Unidos – John Williams (Reserva Federal)

19:00 – Estados Unidos – Michael Barr (Reserva Federal)

20:30 – Estados Unidos – Christopher Waller (Reserva Federal)

22:30 – Reino Unido – Andrew Breeden (Banco de Inglaterra)

Resultados

13 AM – PepsiCo (PEP.US) – resultados trimestrales

EUR/USD y PepsiCo (gráfico D1)

El par EUR/USD cotiza por debajo de las medias móviles exponenciales de 200 y 50 días (EMA200 y EMA50, representadas por las cintas rojas y naranjas), lo que indica que la tendencia bajista general se mantiene intacta.

Fuente: xStation 5

Las acciones de PepsiCo han caído casi un 20% desde sus máximos recientes y actualmente cotizan a unos 5 USD por debajo de la EMA200. Un sólido informe de ganancias podría impulsar la acción por encima de este nivel técnico clave y favorecer un cambio de tendencia. El soporte clave se sitúa actualmente entre los 130 y 132 USD por acción, donde la acción ya había mostrado interés comprador, mientras que la principal resistencia se encuentra entre los 147 y 150 USD. Una ruptura decisiva por encima de esta resistencia podría abrir el camino hacia los 170 USD por acción.

Fuente: xStation 5