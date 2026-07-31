Calendario económico: IPC europeo y resultados de las grandes petroleras

Los mercados financieros globales están mostrando una clara mejora del sentimiento y un mayor apetito por el riesgo, tras los sólidos beneficios registrados en Wall Street y el fuerte repunte de las bolsas asiáticas. Este movimiento ha estado respaldado por previsiones optimistas y sólidos resultados en los sectores tecnológico y de semiconductores. Al mismo tiempo, los inversores siguen atentos a los riesgos geopolíticos en Oriente Medio.

Los precios del petróleo se encaminan a cerrar el mes con fuerza, mientras los mercados continúan vigilando de cerca la evolución de la situación en torno al estrecho de Ormuz. Entretanto, los inversores siguen evaluando la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés sin cambios. La sesión de hoy estará centrada en los datos preliminares de inflación (IPC) y PIB de la eurozona, el índice Core PCE de Estados Unidos y la publicación de resultados de importantes compañías petroleras, entre ellas ExxonMobil y Chevron.

Principales referencias de la sesión asiática

Japón – Producción industrial (mensual) de junio: La producción industrial cayó un 1,8% respecto al mes anterior, frente a una caída esperada del 1,2% y tras el incremento del 3,6% registrado en la lectura anterior.

Japón – Ventas minoristas (anual) de junio: El dato se situó en el 1,7% interanual, por debajo del consenso del mercado, que esperaba un 2,1%, y del registro previo del 2,8%.

China – PMI manufacturero oficial (NBS) de julio: El índice se situó en 49,4 puntos, frente a una previsión de 49,3 puntos y una lectura anterior de 49,5 puntos.

China – PMI oficial no manufacturero (NBS) de julio: El índice se situó en 50,2 puntos, frente a los 50,5 puntos del mes anterior.

Australia – Ventas minoristas (mensual) de junio: Las ventas minoristas aumentaron un 0,5% respecto al mes anterior, superando la previsión de consenso del 0,2%, tras el incremento del 0,6% registrado anteriormente.

Fuerte rebote de las bolsas asiáticas: El índice Kospi de Corea del Sur registró sólidas ganancias, mientras que el Nikkei 225 de Japón avanzó impulsado por el buen comportamiento del sector tecnológico.

El oro se estabiliza cerca de los 4.100 dólares por onza tras la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés sin cambios, mientras que el crudo Brent se mantiene en torno a los 85 dólares por barril.

Calendario macroeconómico

08:30 – Suiza: Ventas minoristas ajustadas estacionalmente (interanual) (junio). Consenso: 3,1%. Dato anterior: 3,5%.

08:45 – Francia: IPC preliminar (interanual) (julio). Consenso: 1,8%. Dato anterior: 1,8%.

08:45 – Francia: Inflación preliminar del IPCA (interanual) (julio). Consenso: 2,1%. Dato anterior: 2,0%.

09:30 – Polonia: IPC preliminar (interanual) (julio). Consenso: 3,0%. Dato anterior: 2,5%.

09:55 – Alemania: Tasa de desempleo ajustada estacionalmente (julio). Consenso: 6,3%. Dato anterior: 6,3%.

11:00 – Zona euro: Inflación preliminar del IPCA (interanual) (julio). Consenso: 2,9%. Dato anterior: 2,8%.

11:00 – Zona euro: Inflación subyacente preliminar del IPCA (interanual) (julio). Consenso: 2,4%. Dato anterior: 2,4%.

14:30 – Canadá: PIB mensual (mensual) (mayo). Consenso: 0,2%. Dato anterior: 0,5%.

15:45 – Estados Unidos: PMI de Chicago (julio). Consenso: 56,7. Dato anterior: 56,7.

19:00 – Estados Unidos: Recuento de plataformas petrolíferas activas (semanal). Consenso: 451. Dato anterior: 450.

Resultados empresariales (Wall Street / Europa)

Antes de la apertura del mercado:

Exxon Mobil Corporation (Wall Street)

Chevron Corporation (Wall Street)

AbbVie Inc. (Wall Street)

Colgate-Palmolive Company (Wall Street)

Enbridge Inc. (Wall Street / Canadá)

NatWest Group plc (Europa)

Engie S.A. (Europa)

Mercados a seguir

EUR/USD: Por la concentración de importantes publicaciones macroeconómicas en la zona euro, incluidos los datos de inflación (IPC) y PIB, junto con la publicación del índice Core PCE de Estados Unidos.

Petróleo (WTI / Brent): Por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la publicación de resultados de las principales compañías petroleras, entre ellas ExxonMobil y Chevron.