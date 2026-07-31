La sesión de Wall Street terminó con un excelente ánimo, con un rebote que abarcó a los principales índices estadounidenses. El Dow Jones subió un 1,2% mientras que el S&P 500 avanzó aproximadamente un 1,7%. El gran ganador y líder del crecimiento fue el Nasdaq 100, que subió cerca de un 2,8%.

El sector de la tecnología impulsa la sesión en Wall Street: Apple y Amazon presentan resultados sólidos

Los índices estadounidenses estuvieron impulsados principalmente por las empresas tecnológicas. Microsoft fue el gran protagonista tras presentar unos resultados muy sólidos el día anterior, cerrando la sesión con una subida cercana al 15%. Micron ganó un 18%, AMD avanzó un 15%, mientras que Sandisk se disparó aproximadamente un 25%.

Tras el cierre del mercado, Amazon presentó unos resultados muy sólidos: los ingresos de la compañía aumentaron un 20% interanual hasta alcanzar los 200.600 millones de dólares.

La gran estrella del informe de Amazon fue su división AWS, cuyos ingresos crecieron un 37% interanual hasta 42.200 millones de dólares, registrando su ritmo de crecimiento más rápido en los últimos 18 trimestres. La fuerte expansión del negocio de la nube demuestra que las enormes inversiones de Amazon en infraestructura e inteligencia artificial están empezando a dar resultados cada vez más evidentes.

Al mismo tiempo, el elevado nivel de gasto en inversiones de capital (capex) sigue siendo un tema clave para el mercado.

El beneficio por acción (EPS) de Amazon se situó en 5,75 dólares, aunque este resultado estuvo respaldado en gran medida por una ganancia extraordinaria relacionada con su inversión en Anthropic. Amazon anunció además un nuevo incremento de sus inversiones de capital, subrayando la magnitud de sus ambiciones en el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial y servicios en la nube.

Apple también presentó sus resultados tras el cierre de la sesión, ofreciendo un informe sólido y, en algunos aspectos, incluso muy sólido.

Los ingresos de Apple aumentaron un 16% interanual hasta 109.400 millones de dólares, mientras que el beneficio por acción (EPS) alcanzó los 2,02 dólares. Las ventas del iPhone fueron especialmente fuertes, con un incremento superior al 20% interanual, y el segmento de servicios volvió a marcar un récord para el trimestre finalizado en junio.

A pesar de superar claramente las expectativas, el mercado no encontró un gran factor sorpresa o un auténtico efecto "wow" en los resultados. Los inversores señalaron unos resultados del segmento de servicios inferiores a lo previsto y un panorama mixto para las ventas en China.

Como consecuencia, los sólidos resultados no fueron suficientes para mantener el optimismo inicial, provocando que las acciones de Apple sufrieran presión durante la negociación posterior al cierre.

Mercados asiáticos: el KOSPI rebota impulsado por los semiconductores

El rebote tras las recientes caídas también fue visible en los mercados asiáticos, donde los inversores reaccionaron a la venta masiva previa de acciones tecnológicas y acogieron positivamente los sólidos resultados de los gigantes estadounidenses vinculados a la inteligencia artificial.

El índice KOSPI de Corea del Sur destacó especialmente al subir alrededor de un 18,2%, impulsado por un fuerte repunte del sector de los semiconductores, incluidas las acciones de Samsung Electronics y SK Hynix.

El Nikkei 225 registró un avance del 4%, apoyado por la mejora del sentimiento hacia el sector tecnológico y las ganancias de las empresas relacionadas con los semiconductores y la inteligencia artificial.

Los inversores centraron principalmente su atención en las señales de que el elevado gasto de las grandes compañías estadounidenses en infraestructura de IA está empezando a traducirse en resultados reales, lo que volvió a impulsar el apetito por el riesgo en la región.

Informes económicos: el PIB de Estados Unidos no cumple con las expectativas

El fuerte rebote de Wall Street no estuvo respaldado por unos datos macroeconómicos igualmente sólidos, ya que el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre fue del 1,5%, claramente por debajo de las expectativas del 2,1%.

No obstante, los detalles del informe mostraron que el consumidor estadounidense sigue manteniendo una situación sólida.

La inflación medida por el índice PCE se situó en el 3,4%, en línea con las previsiones. El número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos descendió hasta 197.000, confirmando la resiliencia del mercado laboral.

En conjunto, los datos no ofrecieron una dirección clara para el mercado: el menor crecimiento económico quedó parcialmente compensado por una inflación estable y un mercado laboral sólido.

Bancos centrales: en BoJ mantiene los tipos sin cambios

El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios, tal y como esperaba el mercado, en una votación de 8 votos a 1.

La ausencia de cambios en la política monetaria no sorprendió, por lo que la atención de los mercados se centró principalmente en el comunicado del banco y en las perspectivas de futuras subidas de tipos. Los datos preliminares mostraron que la producción industrial de Japón aumentó un 1,3% mensual en junio, superando claramente las expectativas del 0,7%, lo que apunta a una mejora de la actividad del sector y constituye una señal positiva para la economía japonesa.

La inflación subyacente de Tokio (excluyendo alimentos frescos) se situó en el 1,9% interanual, por encima de la previsión del 1,7%. Esta lectura superior a lo esperado podría aumentar la presión sobre el Banco de Japón, aunque por sí sola probablemente no constituya un argumento suficiente para acelerar el endurecimiento de la política monetaria.

El PMI manufacturero de China descendió hasta 49,2 puntos en julio (por debajo de la previsión de 50,0 puntos), lo que indica que el sector continúa en contracción, reflejando la persistencia de la debilidad de la demanda interna y la incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

En Australia, la inflación de los precios de producción sorprendió significativamente al alza durante el segundo trimestre, señalando un renovado aumento de las presiones inflacionarias. El índice de precios de producción (PPI) aumentó un 1,3% trimestral, muy por encima de la previsión del 0,5%, mientras que en términos interanuales se aceleró hasta el 3,6%, frente al 3,0% registrado anteriormente.

Mercado Forex: continúa la presión sobre el yen

El USD/JPY siguió aumentando, volviendo a situarse por encima del nivel de 160, recuperando parte de las pérdidas registradas tras las anteriores intervenciones de las autoridades japonesas en el mercado de divisas y la decisión del Banco de Japón (BoJ).

A pesar de los esfuerzos por respaldar al yen y de que el Banco de Japón mantuviera los tipos de interés sin cambios, la presión sobre la moneda japonesa sigue siendo elevada.

Materias primas y criptomonedas: oro y Bitcoin caen

La situación en el mercado de los metales preciosos muestra cierta debilidad, con estos activos todavía bajo presión.

El oro cae aproximadamente un 0,5%, cotizando por debajo de los 4.100 dólares por onza. La plata también registra pérdidas moderadas, con un descenso cercano al 0,7%.

El mercado de las criptomonedas tampoco comienza la jornada con el mejor tono. Bitcoin retrocede alrededor de un 0,6%, poniendo a prueba el nivel de los 64.000 dólares. Ethereum cotiza en torno a los 1.900 dólares.