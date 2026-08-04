Dólar hoy Colombia: efecto BanRep pierde fuerza ante caída del petróleo y menor presión sobre la Fed

Tras el fuerte repunte del lunes que llevó al dólar por encima de 3.240 pesos, el tipo de cambio cae 0,9% hasta 3.217,75 y regresa a la línea de 3.200 que había perdido con la noticia del programa de acumulación de reservas. La reversión confirma lo que ya se anticipaba sobre el alcance real de la intervención, porque un cupo mensual de 400 millones de dólares resulta modesto frente a las fuerzas que han empujado al peso colombiano durante todo el año, y esas fuerzas volvieron a imponerse apenas cambió el panorama externo.

La caída del crudo desarma el argumento del alza de la Fed

El anuncio de Catar sobre avances en las negociaciones, sumado a la señal del secretario del Tesoro Scott Bessent de que un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz podría cerrarse entre martes y miércoles, bastó para derrumbar el petróleo y con él los rendimientos de los bonos del Tesoro. La lógica es directa, ya que la presión inflacionaria que justificaba endurecer la política monetaria estadounidense provenía en gran medida del componente energético.

Ese giro se combinó con una tanda de indicadores que dibujan una economía perdiendo tracción, entre ellos vacantes de empleo que cayeron a 7,36 millones y pedidos de fábrica que retrocedieron 0,3% por segundo mes consecutivo. El resultado fue una probabilidad implícita de alza de la Fed en septiembre reducida a 57%, con el reporte de ADP y las nóminas no agrícolas del viernes como próximos árbitros.

Un dólar global más débil favorece al peso colombiano por la vía financiera, dado que el diferencial de tasas frente a Estados Unidos supera los 800 puntos base y sigue alimentando el carry trade. Sin embargo, el mismo abaratamiento del crudo que produce esa debilidad erosiona la principal fuente de divisas del país, de modo que la sesión de hoy entrega un beneficio inmediato acompañado de un costo diferido. Los datos de comercio exterior publicados esta mañana permiten dimensionar exactamente esa tensión.

Las exportaciones frenan y muestran una dependencia creciente del crudo

Las exportaciones crecieron 7% interanual en junio hasta 4.230 millones de dólares, una desaceleración pronunciada frente al avance de 19,2% de mayo y el registro más bajo desde el inicio del año, además de quedar por debajo del pronóstico de 12%.

La composición explica el problema mejor que el titular. El crecimiento se apoyó casi por completo en combustibles e industrias extractivas, que subieron 17,1% y representaron 42,6% de los envíos totales, impulsados por un alza de 17,6% en petróleo y derivados. Ese avance, no obstante, fue de precio y no de volumen, dado que las cantidades exportadas de crudo apenas crecieron 0,2% hasta 13,5 millones de barriles. Ahí reside el riesgo, porque si el conflicto en Medio Oriente se resuelve y los precios del crudo se normalizan, esa contribución se desvanecería sin que el volumen la sostenga.

El resto de la canasta ofrece un panorama desigual. Las manufacturas avanzaron 2,4%, con los productos químicos liderando mediante un alza de 18,7%, mientras que las exportaciones agrícolas y alimentarias, equivalentes a 25,8% del total, cayeron 10,8% por menores envíos de flores y follajes cortados, que retrocedieron 22,7%, y de café sin tostar, con una baja de 12,7%. Ese deterioro en los rubros de mayor peso social resulta especialmente incómodo en un contexto de peso fuerte, ya que la apreciación cambiaria reduce los ingresos en moneda local de los exportadores tradicionales.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Fuente: xStation5.

En gráfico horario, el USD/COP cotiza en 3.217,75 tras devolver buena parte del rebote del lunes y situarse sobre la banda media de Bollinger en 3.197,39, que ahora funciona como primer soporte. El par no logró consolidar por encima de la zona de 3.302, donde la banda superior y la resistencia horizontal marcaban la primera barrera relevante, y ese rechazo confirma que la intervención del emisor no alcanzó para revertir la estructura de fondo. Una recuperación sostenida sobre 3.250 sería necesaria para volver a poner esa franja en juego. Hacia abajo, la pérdida de 3.197 dejaría expuesta la zona de 3.106, mínimo del movimiento anterior. El RSI en 51,6 se ubica en terreno estrictamente neutral, mientras que un ADX cercano a 28 con ambos direccionales muy próximos entre sí describe un mercado sin ganador claro tras el episodio de volatilidad de las últimas sesiones.