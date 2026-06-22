Conclusiones clave El calendario económico del día se presenta relativamente ligero

Hoy se conocerá el IPC de Canadá de mayo

Christine Lagarde, presidenta del BCE, dará declaraciones

Para la primera mitad del día tenemos las siguientes publicaciones : 03:00 – China: Tipo de interés de los préstamos a 1 año (3,00% – en línea con la previsión y la cifra anterior), tipo de interés de los préstamos a 5 años (3,50% – sin cambios)

09:30 – Polonia: Salarios interanuales, mayo (previsión: 6,0% frente al 5,4% anterior), ventas minoristas interanuales, mayo (previsión: 5,3% frente al 2,8% anterior)

13:00 – Intervención de Nagel, presidente del Bundesbank

14:30 – Canadá: IPC interanual de mayo (previsión: 3,0% frente al 2,8% anterior) e IPC mensual (previsión: 0,8% frente al 0,4% anterior) – publicación clave

14:30 – Intervención de Christine Lagarde, presidenta del BCE

15:00 – Intervención de Waller, miembro de la Reserva Federal Resultados corporativos de esta semana Esta semana, los resultados corporativos más relevantes son: Martes 23 de junio – FedEx (consenso de BPA: 5,96 frente a 6,07 del año anterior; ingresos: 23.540 millones de dólares frente a 22.200 millones del año anterior) – resultados previstos para esta noche, de gran importancia como indicador del estado de la logística global; Carnival (BPA: 0,46 frente a 0,35).

Miércoles 24 de junio – Micron Technology – Un resultado clave para todo el sector de los chips (consenso de BPA: 10,81 frente a 1,91 del año anterior; ingresos: 22.510 millones de dólares frente a 9.300 millones de dólares) – resultados previstos para esta noche.

Jueves 25 de junio – Darden Restaurants, SYNNEX, McCormick, Acuity Brands – todos antes de la apertura del mercado. Se prevé que Micron experimente una elevada volatilidad el miércoles. Sus resultados podrían tener un impacto significativo en todo el sector de los semiconductores en el contexto del auge de la IA.

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