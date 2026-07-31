Resumen de mitad de sesión: Las acciones europeas alcanzan máximos de 3 semanas

Europa mantiene el tono positivo: Las subidas siguen predominando en los mercados europeos. El Euro Stoxx 50 sube un 0,7%, alcanzando su nivel más alto de las últimas tres semanas.

Amazon destaca frente a una Apple más débil: En la negociación previa a la apertura de Wall Street, las acciones de Amazon suben un 12% tras presentar unos resultados financieros muy sólidos. Por su parte, Apple cae un 7% debido a la preocupación de los inversores por su elevada valoración (PER de 41 veces) y por las interrupciones en la cadena de suministro, especialmente en el segmento de los chips de memoria.

Rally de los semiconductores asiáticos: Tras una ola previa de ventas, las acciones de SK Hynix y Samsung Electronics se dispararon más de un 20% en Corea del Sur, impulsadas por la mejora del sentimiento en torno al sector estadounidense de la inteligencia artificial. El índice japonés JP225 avanzó un 0,40%.

Fusiones, adquisiciones y acontecimientos corporativos: La cadena minorista británica Sainsbury's venderá la marca Argos por 120 millones de libras esterlinas. Las acciones de HSBC en Hong Kong alcanzaron máximos históricos tras la venta de sus activos en Australia.

Macroeconomía

Decisión del Banco de Japón (BoJ): El Banco de Japón mantuvo sin cambios los tipos de interés en el 1,00%, al igual que su programa de compra de bonos para agosto. No obstante, el gobernador Kazuo Ueda adoptó un tono más restrictivo, señalando que la inflación subyacente se está acercando al objetivo del 2% y que el BoJ podría acelerar las subidas de tipos si las condiciones financieras continúan siendo excesivamente acomodaticias.

Inflación (IPC) de la zona euro: La lectura preliminar del IPC de julio mostró que la inflación anual aumentó hasta el 2,9%, en línea con las expectativas y por encima del 2,8% anterior. La inflación subyacente se situó en el 2,5%, frente al 2,4% previsto. La mayor inflación en Francia (+2,4% interanual frente al +2,1% esperado), junto con los comentarios de los responsables del BCE Robert Holzmann y Robert Kocher, confirma que las decisiones sobre los tipos de interés en otoño dependerán por completo de la evolución de los datos.

Desglose de la inflación: Los precios de la energía fueron la principal fuente de presión inflacionista en Europa, con una tasa anual que se aceleró hasta el 10%, frente al 8,5% del mes anterior. La inflación en alimentos, alcohol y tabaco se moderó del 1,5% al 1,2%. La inflación de los servicios continúa siendo persistente, aumentando del 3,2% al 3,3%.

Mercado laboral alemán: La tasa de desempleo en Alemania aumentó ligeramente más de lo previsto en julio, hasta el 6,4%, frente al 6,3% anterior, lo que apunta a una moderada desaceleración de la economía alemana.

Comentarios sobre el yen: El ministro japonés de Finanzas, Katayama, evitó pronunciarse sobre las especulaciones de una posible intervención en el mercado de divisas tras la reciente caída del par USD/JPY.

Mercado de divisas

El dólar estadounidense se fortalece tras tres jornadas de descensos provocados por un discurso menos restrictivo de la Reserva Federal y una relativa desescalada del conflicto en Oriente Medio. El mayor rebote se observa frente al franco suizo (USDCHF: +0,5%), el yen (USDJPY: +0,3%) y el euro (EURUSD: -0,2%), que se debilitó tras la publicación del IPC.

USD/JPY (+0,3%): El yen ha experimentado una fuerte volatilidad en medio de especulaciones sobre una "intervención discreta" por parte de las autoridades de Japón y Corea del Sur. En términos semanales, el USD/JPY acumula una caída del 2,59%, mientras el mercado espera nuevos movimientos del Banco de Japón y acontecimientos geopolíticos adicionales.

USD/PLN (-0,33%): El zloty polaco se fortalece frente al dólar. La principal noticia en el mercado polaco es el anuncio de que Alimentation Couche-Tard pretende adquirir Żabka Group por 32 zlotys por acción.

Materias primas

Petróleo: El Brent (+1,15%) y el WTI (+0,95%) recuperan las pérdidas registradas durante la mañana tras los ataques iraníes contra instalaciones estratégicas estadounidenses en Kuwait. Paralelamente, China ha anunciado una subida de los precios de los combustibles con efecto a partir del 1 de agosto.

Cobre: El cobre sube debido a las interrupciones del suministro en Chile provocadas por fuertes tormentas.

Metales preciosos: El oro (-1,2%) y la plata (-1,60%) retroceden a medida que se recupera el índice del dólar estadounidense.

Criptomonedas

Ethereum (-1,6%): La volatilidad de Ethereum ha caído hasta apenas el 2%, mientras los inversores esperan un nuevo catalizador que impulse la siguiente tendencia del mercado.

Sentimiento en las altcoins: El mercado sigue mostrando debilidad, con Bitcoin cayendo un 1,2%. Las mayores pérdidas semanales corresponden a Cosmos (-8,93%) y ApeCoin (-14,90%).

Geopolítica

Tensiones en Oriente Medio: Irán llevó a cabo ataques contra objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait y Baréin en respuesta a ataques con drones. China instó a las autoridades kuwaitíes a proteger a sus ciudadanos y sus instalaciones diplomáticas.

Negociaciones de paz: Un representante de Hamás afirmó que el grupo ha aceptado de forma provisional el plan de paz por fases propuesto por Donald Trump ("Board of Peace"), que contempla el desarme de la organización a cambio de la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

Mercados clave a vigilar

Cobre: Los informes sobre interrupciones en la producción minera en Chile debido a las fuertes tormentas podrían actuar como catalizador para nuevas subidas del precio

USD/JPY: Las informaciones sobre una intervención coordinada en el mercado de divisas por parte de Japón y Corea del Sur podrían mantener elevada la volatilidad del par

Oro: La rápida escalada de los acontecimientos en Oriente Medio podría favorecer un retorno acelerado del capital hacia los activos refugio tradicionales