Calendario semanal de mercados (01.09.2025 - 05.09.2025)

Septiembre arranca con los mercados en máximos, tras el S&P 500 superar los 6.500 puntos y acumular un avance de 11% en lo que va del año. Sin embargo, los inversores miran con cautela la entrada en un mes históricamente débil: septiembre ha sido negativo para Wall Street en más de la mitad de las ocasiones desde 1927, con retrocesos promedio de 1,2%.

El foco de la semana estará en los datos laborales en EE.UU.: el ADP de empleo privado (jueves) y, sobre todo, el NFP (viernes), que será decisivo para confirmar la expectativa de un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed el 17 de septiembre. Acompañarán en la agenda los PMI globales, la inflación en la Eurozona y el PIB de Australia. El dólar retomó su senda bajista en agosto, mientras crece la presión política desde la administración Trump sobre la Fed, lo que erosiona parcialmente su estatus de refugio, sosteniendo al oro en nuevos máximos.

En América Latina, Chile publicará el IMACEC de julio y el lunes siguiente las cifras de inflación y comercio exterior. México divulgará datos de confianza empresarial, PMI manufacturero, reservas internacionales, confianza del consumidor e inversión fija bruta. En Colombia, la atención estará en el PMI manufacturero, exportaciones, PPI e inflación. En Perú, se publicará la inflación de agosto.

Resultados corporativos: Salesforce, Broadcom y Lululemon en la mira

La temporada entra en su fase final con la atención en Salesforce (cloud y software empresarial), Broadcom (chips y demanda ligada a IA) y Lululemon (consumo discrecional en EE.UU.), cuyos reportes ofrecerán señales sobre el gasto tecnológico y el consumo en EE.UU.

Geopolítica: comercio internacional

En paralelo, el fallo judicial en EE.UU. que declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Trump sobre importaciones desde China podría traducirse en una derogación en octubre. Esto reduciría costos de importación, mejoraría la perspectiva de crecimiento del comercio internacional y aliviaría la presión inflacionaria en algunos insumos, aunque también podría reconfigurar la dinámica de precios en commodities industriales y energéticos.

Agenda macroeconómica (GMT-4)

Lunes 1 de septiembre

21:30 (dom.) → Japón, PMI manufacturero (ago.)

21:45 (dom.) → China, PMI manufacturero Caixin (ago.)

02:30 → Perú, inflación (ago.)

04:00 → Eurozona, PMI manufacturero (ago.)

08:30 → Chile, IMACEC (jul.)

09:00 → México, confianza empresarial (ago.), PMI manufacturero (ago.)

09:00 → Colombia, PMI manufacturero (ago.), producción de cemento (jul.)

10:00 → EE.UU., PMI manufacturero ISM (ago.)

Martes 2 de septiembre

05:00 → Eurozona, inflación (jul.)

10:00 → EE.UU., vacantes JOLTS (jul.)

14:00 → EE.UU., gasto en construcción (jul.)

Miércoles 3 de septiembre

00:30 → Australia, PIB 2T

04:00 → Eurozona, PMI servicios (ago.)

10:00 → EE.UU., PMI servicios ISM (ago.)

14:00 → EE.UU., Libro Beige Fed

Jueves 4 de septiembre

02:00 → Suiza, inflación (ago.)

08:15 → EE.UU., empleo privado ADP (ago.)

08:30 → EE.UU., solicitudes de desempleo

10:00 → EE.UU., PMI servicios ISM (ago.)

Viernes 5 de septiembre

04:00 → Alemania, pedidos industriales (jul.)

05:00 → Eurozona, PIB 2T (final)

08:30 → EE.UU., nóminas no agrícolas NFP (ago.), tasa de desempleo y salarios

19:00 → Colombia, inflación mensual y anual (ago.)

Publicaciones corporativas destacadas

Miércoles 3 : Salesforce (EE.UU.)

Jueves 4 : Broadcom (EE.UU.), Lululemon (EE.UU.)

_______

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí.