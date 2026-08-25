¡Canadá responde a EE. UU. con aranceles del 50%! ¡El USD/CAD borra todas sus alzas!

El tipo de cambio USD/CAD borra las alzas de hoy en respuesta a las represalias comerciales de Canadá. Apenas un día después de que Estados Unidos anunciara aranceles del 50%, Canadá anunció una serie de aranceles de represalia “dólar por dólar”, igualando la magnitud de la carga a la “factura de 20.000 millones de dólares” impuesta por Estados Unidos.

¿Por qué Canadá impone aranceles de represalia?

La decisión se produjo después de que las negociaciones con Estados Unidos sobre el acuerdo comercial norteamericano USMCA terminaran sin éxito. El presidente Trump acusó a Canadá de aprovecharse de Estados Unidos y de “disfrutar de los privilegios de ser un estado sin querer unirse a Estados Unidos”, imponiendo posteriormente aranceles del 50% a bienes por un valor total de 20.000 millones de dólares procedentes de su país vecino.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió que el ataque no quedaría sin respuesta y el mercado no tuvo que esperar mucho para conocer los detalles concretos. El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, anunció hoy una serie de aranceles de represalia de entre el 15% y el 50% sobre bienes estadounidenses por un valor proporcional de 20.000 millones de dólares.

Canadá apunta al consumidor estadounidense

Según un informe de Bloomberg, los nuevos aranceles abarcarán más de 700 productos estadounidenses, seleccionados para permitir una fácil sustitución por productos locales sin alterar los hábitos de los consumidores. Entre los productos se encuentran mariscos, electrodomésticos de cocina, sistemas de aire acondicionado y muebles. La tasa más elevada, del 50%, se aplicará a metales industriales (acero y aluminio), productos lácteos, cosméticos y artículos de ocio (consolas de videojuegos, palos de golf y cañas de pescar). De este modo, la industria pesada y los productos básicos de uso diario quedan en el punto de mira, lo que podría afectar estratégicamente a los consumidores antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Análisis técnico: USD-CAD (D1)

El tipo de cambio USD/CAD siguió hoy la caída de los precios del petróleo (Brent, azul claro, invertido), lo que debilitó aún más al dólar canadiense, una divisa vinculada a las materias primas. Sin embargo, las represalias comerciales revirtieron la situación a favor del CAD, equilibrando parcialmente el potencial impacto económico negativo entre ambas economías.El precio volvió a situarse por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, acercándose nuevamente a la media móvil exponencial de 10 días (EMA10; amarillo).El RSI se sitúa justo por encima del territorio de sobreventa, lo que mantiene limitado el potencial de apreciación del CAD. Una nueva caída de los precios del petróleo debería ser ahora el principal factor de volatilidad para el par, una vez que el mercado ha asimilado el regreso de la guerra comercial entre ambos países. El mínimo de la semana pasada, cerca de 1,3730, sigue siendo un soporte clave para el par, mientras que la continuación de las alzas requerirá un cierre por encima de la EMA10.

Fuente: xStation5