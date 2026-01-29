Caterpillar sube tras resultados del 4T 📈 ¿La IA impulsa a los industriales?

Caterpillar (CAT. EE. UU.) presentó un trimestre sólido tanto en ingresos como en beneficio por acción, pero los aranceles se destacaron claramente como el principal riesgo de cara a 2026. La compañía estima que el impacto negativo total de los aranceles en 2026 podría alcanzar aproximadamente USD 2.600 millones, un nivel significativamente superior al rango comunicado en octubre de 2025 (USD 1.600–1.750 millones por año). Caterpillar también se ha convertido en un beneficiario algo menos evidente del auge de los centros de datos, y aunque sigue siendo un “barómetro” clásico del ciclo industrial global, su negocio de generación de energía está actuando como amortiguador, ayudando a estabilizar los resultados mientras el ciclo de la construcción aún se encuentra en fase de recuperación.



Resultados del 4T (trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025)

Ingresos: USD 19.100 millones vs USD 16.200 millones hace un año

BPA ajustado: USD 5,16 vs USD 5,14 hace un año

Beneficio operativo: USD 2.660 millones, -9% (según reporte)



Caterpillar señaló USD 1.030 millones en costos de fabricación desfavorables, en gran parte vinculados a aranceles más elevados. La demanda y los volúmenes son favorables, pero el entorno de costos sigue siendo desafiante. Entonces, ¿qué fue específicamente lo que sostuvo el trimestre?

Demanda sostenida y fuerte de equipos de generación de energía / generadores de respaldo .

El impulsor inmediato es la rápida expansión de los centros de datos (IA → mayores necesidades de capacidad de cómputo → miles de millones en gasto en infraestructura → mayor demanda de energía de respaldo).

La compañía también ha estado subiendo precios en partes de su portafolio de equipos industriales, lo que ayudó a proteger márgenes y compensar parcialmente la debilidad en el negocio tradicional de construcción.

De cara al futuro, las expectativas para 2026 son más constructivas: los analistas anticipan un retorno al crecimiento en la construcción, respaldado por pedidos más fuertes de los concesionarios, estabilización de la actividad en la construcción no residencial (aunque no necesariamente en vivienda) y una mayor demanda por parte de las flotas de alquiler de equipos. En el corto plazo, la narrativa de Wall Street para CAT es una combinación interesante: fuerte demanda de generadores y poder de fijación de precios frente a aranceles, mayores costos de fabricación y un entorno de construcción que sigue siendo moderado. Tras la publicación de resultados, la acción cotiza cerca de máximos históricos, alrededor de USD 660 por acción.



Fuente: xStation5