Resumen diario: dólar cae tras NFP y el petróleo WTI toca mínimos de 2021

Los mercados bursátiles de Estados Unidos amplían sus caídas después de que la administración Trump amenazara con aplicar medidas de represalia contra la Unión Europea por los impuestos impuestos a empresas tecnológicas estadounidenses. Desde la Casa Blanca se señaló a compañías como Accenture, Siemens y Spotify, entre otras, como posibles objetivos de nuevas restricciones o tasas.

La Unión Europea está utilizando de forma creciente herramientas regulatorias y sanciones financieras contra los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. En 2024, las multas aplicadas solo a las Big Tech generaron más ingresos que los impuestos pagados por las empresas tecnológicas europeas, y en el período 2024–2025 se espera que Apple, Meta, LinkedIn, X y Google paguen miles de millones en multas. Estas sanciones se calculan sobre la base de los ingresos globales de las casas matrices, lo que limita las posibilidades de optimización contable. No obstante, el impacto sobre las valorizaciones se distribuye en el tiempo, ya que el mercado las descuenta de forma gradual. El conflicto tiene su origen en la contradicción entre el modelo de las Big Tech (procesamiento masivo de datos, posiciones cuasi monopólicas y escasa supervisión) y la filosofía regulatoria de la UE (competencia y protección del consumidor), lo que explica la frecuencia y magnitud de las intervenciones. Desde la perspectiva estadounidense, el conflicto tiene un trasfondo económico: en la balanza comercial con Europa, los servicios tecnológicos son uno de los pocos ámbitos en los que EE. UU. compensa parcialmente su déficit, razón por la cual la administración defiende con firmeza los intereses de sus empresas.

Un sentimiento moderado de aversión al riesgo domina a los índices globales. El WIG20 cae más de 1%, el índice amplio WIG alrededor de 0,9%, el S&P 500 retrocede cerca de 0,5% y el Nasdaq baja aproximadamente 0,1%. Este desempeño refleja la combinación de una desaceleración del crecimiento, la incertidumbre macroeconómica, los riesgos geopolíticos (Trump frente a la UE y la guerra en Ucrania) y el aumento de las expectativas de recortes de tasas de interés. En el mercado cambiario, el dólar pierde claramente terreno en respuesta a datos relativamente débiles del informe NFP de Estados Unidos. El zloty polaco muestra un muy buen desempeño, al igual que el yen japonés y la libra esterlina.

Los últimos datos del mercado laboral y del consumo en Estados Unidos dibujan un escenario de desaceleración gradual, pero no de colapso económico. Las ventas minoristas de octubre prácticamente se estancaron (0,0% mensual), y el informe NFP de noviembre mostró solo +64.000 nuevos empleos, con una tasa de desempleo de 4,6%, un aumento en el número de personas trabajando a tiempo parcial por razones económicas y un crecimiento salarial muy bajo (0,1% mensual). Al mismo tiempo, el PMI de diciembre para Estados Unidos (compuesto 53; manufacturas 51,8; servicios 52,9) se mantiene por encima de 50, aunque registra su tercera caída consecutiva, lo que señala una pérdida de impulso en el crecimiento.

Los PMI preliminares de diciembre ofrecen una imagen mixta, pero en general débil, de la economía de la zona euro. En Alemania, el PMI manufacturero cayó a 47,7 (por debajo de las previsiones), el PMI de servicios bajó a 52,6 y el índice compuesto a 51,5, lo que indica mayores problemas para la industria y una desaceleración del crecimiento económico. En Francia, el PMI manufacturero sorprendió al alza (50,6, regresando a zona de expansión), pero los servicios rozaron el estancamiento, por lo que el panorama sigue siendo frágil. La debilidad de Alemania domina la percepción del mercado y presiona a la baja al euro y a los rendimientos, lo que limita el margen del Banco Central Europeo para adoptar un tono más restrictivo en 2026. El escenario base apunta a mantener un discurso neutral, sin un endurecimiento significativo.

Los datos del mercado laboral del Reino Unido muestran un nuevo debilitamiento del empleo, acompañado de un crecimiento salarial que sigue siendo elevado. El empleo cae (incluida una variación de -38.000 puestos de trabajo), la tasa de desempleo sube a 5,1%, pero los ingresos promedio avanzan un 4,7% interanual, ligeramente por encima de lo esperado, lo que mantiene la presión inflacionaria. Esta combinación —un mercado laboral más débil junto con salarios persistentemente altos— empeora el panorama para la libra esterlina y aumenta el dilema del Banco de Inglaterra: los datos respaldan un recorte de tasas (que el mercado ya descuenta para la próxima reunión), pero la trayectoria de la inflación podría seguir siendo irregular.

En Polonia, la inflación medida por el IPC de noviembre cayó a 2,5% interanual, mientras que la inflación subyacente —excluyendo alimentos y energía— se ubicó en 2,7% interanual. Al excluir los precios administrados, la presión inflacionaria descendió a 2,0%. Estos datos confirman que la inflación se mantiene dentro del rango objetivo del Banco Nacional de Polonia (NBP) y respaldan la continuidad del ciclo de flexibilización de la política monetaria. No obstante, la cifra en sí no provocó una reacción significativa en el tipo de cambio USD/PLN, que se mantiene en los mínimos observados en septiembre.

Los precios del petróleo WTI cayeron por debajo de los 55 dólares por barril y el petróleo Brent perforó los 60 dólares, alcanzando sus niveles más bajos desde 2021, en medio de temores a un exceso récord de oferta en 2026. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) incluso menciona un superávit cercano a 4 millones de barriles diarios, mientras que la EIA lo estima en torno a 2 millones de barriles diarios, descontando además un eventual escenario de paz en Ucrania que podría liberar mayores exportaciones de crudo ruso. A este contexto se suma el impacto negativo de datos débiles desde China —menor producción industrial y desaceleración de las ventas minoristas— junto con complicaciones en la oferta relacionadas con Venezuela, como envíos bloqueados, descuentos y disputas contractuales tras la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, se observan caídas más pronunciadas en el gas natural. En contraste, el oro rebota durante la jornada y registra un alza cercana a 0,2% en términos intradía.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí