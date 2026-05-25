Chipotle refuerza dominio tras salida de su rival Guzman y Gomez de EE.UU.

Guzman y Gomez cerró el 22 de mayo sus ocho restaurantes en el área metropolitana de Chicago y anunció la salida definitiva del mercado estadounidense, poniendo fin a seis años de una aventura que comenzó en 2020 con la promesa de abrir "cientos, si no miles" de locales en el país.

El mercado australiano celebró la decisión, las acciones de la cadena subieron hasta 21% en Sydney, la mayor subida en años. La salida de EE.UU. vale más para los inversores que la presencia en él, y en ese contraste se lee todo lo que hay que entender sobre por qué el mercado de comida rápida informal en EE.UU. es uno de los más difíciles del mundo para un entrante, y por qué Chipotle (CMG.US) ocupa una posición que pocos pueden aspirar a replicar.

La retirada

El fundador y co-CEO Steven Marks, un ex operador de fondos de cobertura que abrió el primer local de Guzman y Gomez en Sidney a principios de los 2000, pasó los últimos tres meses en EE.UU. intentando revertir la tendencia en persona y no lo logró. En el comunicado a la Bolsa de Valores de Australia, Marks reconoció que la diferenciación del producto "no se estaba traduciendo en mejora en el momentum de ventas" y que el negocio requeriría "significativamente más tiempo y capital del esperado".

El contexto en que Guzman y Gomez intentó establecerse es de los más hostiles en la historia reciente de la restauración en EE.UU. Los precios de la comida fuera del hogar subieron 39.3% entre enero de 2019 y enero de 2026, más del doble de lo que habían subido en los siete años previos, el 46% de los operadores de restaurantes reportó tráfico más bajo en marzo de 2026. El tráfico total de la industria lleva dos años consecutivos de caída, en ese ambiente, construir una marca nueva partiendo de ocho restaurantes suburbanos en Chicago, sin reconocimiento nacional y sin infraestructura digital de escala, era una batalla con pocas probabilidades de éxito.

Por qué Chipotle resiste donde otros no pueden

La salida de Guzman y Gomez del mercado que domina Chipotle (CMG.US) no cambia la dinámica competitiva en términos prácticos, en que ocho locales suburbanos en Chicago no representaban una amenaza real para una cadena de cerca de 4.000 restaurantes con un ecosistema digital maduro. Pero la noticia llega en un momento en que Chipotle está demostrando que su modelo tiene resiliencia donde el resto de la industria lucha.

En Q1 2026, Chipotle reportó ingresos de 3.100 millones de dólares con crecimiento del 7.4%, superando las estimaciones de Wall Street. Las ventas comparables crecieron 0.5%, la primera lectura positiva después de cuatro trimestres de resultados por debajo de lo esperado. Las transacciones crecieron 60 puntos base y la cadena terminó el trimestre con 1.000 millones de dólares en efectivo y sin deuda, recomprando 701 millones en acciones durante el período. El margen a nivel de restaurante ajustado fue del 23.7%.

Fuente: Investor Relations de Chipotle.

Lo que diferencia a Chipotle no es solo la escala sino la estrategia con la que navega un consumidor presionado. En lugar de seguir el camino de los descuentos que adoptaron McDonald's y otras cadenas, Chipotle apostó por precios por debajo de la inflación (alzas de apenas 1% en Q1, 1.5% proyectado en Q2) combinado con innovación de menú. El regreso del Chicken Al Pastor, el lanzamiento de la salsa de cilantro y limón y la línea alta en proteínas generaron un incremento del 34% en pedidos con proteína adicional. El programa de lealtad relanzado en abril atrajo un 25% más de nuevos miembros.

El CEO Scott Boatwright señaló que las ventas se frenaron en marzo con el inicio de la guerra con Irán y recuperaron impulso en abril. Ese patrón, una pausa temporal seguida de recuperación, confirma la resiliencia de la demanda en el segmento cuando la propuesta de valor está bien calibrada.

Las barreras que GYG no pudo cruzar

El análisis de la retirada también revela algo sobre las condiciones necesarias para competir con Chipotle en su propio segmento. Guzman y Gomez apostó por un posicionamiento de comida limpia, sin conservadores ni colorantes artificiales, que en teoría debería resonar con los consumidores que impulsaron el crecimiento de Chipotle en la última década. El problema fue la infraestructura, porque sin la red de distribución, sin la penetración digital (el 38.6% de las ventas de Chipotle son digitales), sin la densidad de restaurantes que genera reconocimiento de marca, y arrancando en suburbios de Chicago en lugar de zonas de alto tráfico urbano, el modelo no generó el flywheel necesario.

Los planes de Chipotle apuntan a 350 aperturas en 2026, instalación de equipos de alta eficiencia en 2.000 locales para fin de año y expansión internacional en Europa con márgenes ya en doble dígito y un retorno sobre inversión del 40% en el segundo año. Mientras tanto, Guzman y Gomez se concentrará en sus 242 locales en Australia, 23 en Singapur y 5 en Japón, donde los fundamentos son sólidos y el EBITDA subyacente australiano creció 29% en el año fiscal que termina en junio.

Las acciones de Chipotle (CMF.US) caen cerca de -11.2% en lo que va del año. Fuente: xStation5.