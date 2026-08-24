Las acciones cerraron a la baja, presionadas por la venta de títulos del sector de semiconductores, mientras los inversores se mantienen cautelosos antes de la publicación de los resultados de Nvidia. En el mercado de materias primas, el petróleo se estabilizó en torno a los 85 dólares por barril, después de que Estados Unidos amenazara con imponer sanciones económicas a cualquier país que realice negocios con Irán.

La atención del mercado se concentra ahora en el miércoles, cuando se conocerán el índice de precios PCE, una de las principales referencias de inflación para la Reserva Federal, y los resultados financieros de Nvidia.

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Fuente: xStation.

Noticias clave que mueven los mercados

Geopolítica: Estados Unidos aumenta la presión económica sobre Irán

Estados Unidos intensificó la presión económica sobre Irán mediante una nueva campaña de sanciones dirigida a aislar a Teherán del sistema financiero internacional y penalizar a terceros que faciliten su comercio. Las medidas afectan a decenas de entidades, personas y buques vinculados con los sectores nuclear, militar, cibernético y petrolero, mientras Washington amenaza con sanciones secundarias, especialmente sobre compradores de crudo como China. El impacto ya se refleja en la depreciación récord del rial, fuertes aumentos de precios internos y perspectivas de contracción económica. Paralelamente, continúa la tensión en el estrecho de Ormuz, aunque Estados Unidos sostiene que el aumento del tránsito marítimo supervisado podría estar reduciendo la capacidad iraní de ejercer presión sobre esta ruta estratégica.

Aranceles: aumenta la incertidumbre comercial en Norteamérica

Estados Unidos mantiene una agenda comercial más agresiva, con nuevas conversaciones previstas entre el representante comercial Jamieson Greer y la delegación mexicana, mientras Trump plantea medidas adicionales de protección económica. Entre ellas destacan una nueva tarifa de 100.000 dólares vinculada a los visados H-1B y el anuncio de que, desde enero de 2027, los aranceles aplicados a automóviles, camiones, autopartes y acero procedentes de Canadá aumentarían al 50%, elevando la incertidumbre comercial en Norteamérica.

Estados Unidos: la actividad económica se modera y el Tesoro estudia intervenir

El Índice Nacional de Actividad de Chicago cayó a -0,08, por debajo de la previsión de -0,05 y del dato previo de -0,02, señalando una moderación de la actividad económica. Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estudia utilizar parte de la Cuenta General del Tesoro, cercana a un billón de dólares, para apoyar los planes del gobierno de aumentar las compras de bonos estadounidenses de largo plazo, una medida que podría tener implicaciones relevantes para la liquidez, las tasas de interés y el mercado de deuda.

Canadá: las tensiones comerciales alcanzan al suministro eléctrico

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, afirmó que Canadá debería estar preparado para cortar el suministro eléctrico a Estados Unidos en caso de una escalada de las tensiones comerciales, una declaración que refleja el deterioro del tono bilateral y la posibilidad de que Ottawa utilice sus exportaciones energéticas como herramienta de presión frente a eventuales medidas arancelarias estadounidenses.

México: crecimiento e inflación entregan señales mixtas

La economía mexicana mostró un desempeño ligeramente inferior a lo esperado en el segundo trimestre, con un crecimiento trimestral de 1,4% y anual de 2,1%, ambos una décima por debajo de las previsiones. La inflación de la primera mitad de agosto avanzó 0,10%, mientras la subyacente aumentó 0,08%. En contraste, la actividad económica anual de junio se aceleró hasta 2,8%, aunque en términos mensuales registró una contracción de 0,1%, mostrando señales mixtas sobre el ritmo de crecimiento.

Petróleo

Los precios del combustible para aviones en la costa del Golfo de Estados Unidos acumulan un aumento de 39% en el trimestre, muy superior a las subidas registradas por el Brent y el WTI. Esta divergencia incrementa la presión sobre los costos operativos de las aerolíneas, que ya enfrentan mayores gastos laborales, limitaciones en la disponibilidad de aeronaves y diferentes interrupciones operativas.

Oro

El oro alcanzó su nivel más alto en más de tres meses, impulsado por una mayor preocupación sobre la política fiscal estadounidense después de conocerse posibles intervenciones del Tesoro en el mercado de bonos. La expectativa de mayores compras de deuda pública aumentó las dudas sobre la trayectoria fiscal y la fortaleza del dólar, favoreciendo la demanda por el metal como activo de refugio.

Café

Los futuros del café arábica alcanzaron máximos de más de seis meses ante expectativas de una oferta más limitada de granos de alta calidad en el corto plazo. Las fuertes lluvias están retrasando la cosecha en Brasil y manteniendo ajustada la disponibilidad, mientras los daños provocados por el reciente terremoto en importantes regiones cafeteras de Colombia han afectado el ritmo de producción. Estos factores están sosteniendo los precios pese a las expectativas de una cosecha global más abundante posteriormente en la temporada.

Acciones

Google Cloud y Verizon anunciaron una alianza para ampliar el uso de inteligencia artificial empresarial, mediante la integración de Gemini en la atención al cliente y las herramientas de productividad de los agentes de Verizon. Por otra parte, Nvidia podría aumentar alrededor de 15% los precios de sus procesadores Rubin y Grace Blackwell para grandes proveedores de servicios en la nube el próximo año, aunque el incremento dependería de la generación de los chips y de sus configuraciones de memoria.

Análisis US100: los 29.238 puntos frenan la recuperación

El precio se ha mantenido en torno a la resistencia de los 29.238 puntos. Se observó un intento de ruptura que finalmente falló, por lo que la estructura aún mantiene presión bajista y el precio continúa cotizando por debajo de su media móvil. Sin embargo, el MACD sigue mostrando una divergencia alcista, lo que refleja cierto desgaste en el movimiento vendedor.

Por ello, la resistencia de los 29.238 puntos es un nivel relevante. Si el precio se mantiene y consolida por debajo de este nivel, podría aproximarse a su siguiente soporte en torno a los 28.738 puntos. En cambio, una superación de los 29.238 puntos podría abrir espacio para una recuperación hacia el punto pivote anterior, ubicado en torno a los 29.750 puntos.

Fuente: xStation.

Análisis GOLD: el oro mantiene su canal alcista

El oro mantiene una estructura de máximos y mínimos crecientes dentro de un canal alcista, con el precio cotizando por encima de sus medias móviles. Sin embargo, el MACD conserva una divergencia bajista, lo que sugiere cierto agotamiento del impulso pese a que la estructura general sigue siendo constructiva.

La siguiente resistencia de mayor relevancia se ubica en torno a los 4.724 puntos. Una superación de esta zona podría extender el movimiento alcista, mientras que una pérdida de la estructura de canal podría anticipar una reversión o corrección más amplia, con un soporte relevante en torno a los 4.528 puntos.

​​​​​​​​​​​​​​Fuente: xStation5.