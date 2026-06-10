Dólar Hoy México: el dólar pierde impulso pese al IPC más alto de EE.UU. desde 2023

El IPC de mayo de EE.UU. llegó esta mañana con el número más alto desde 2023 y el peso mexicano (USDMXN) se mantuvo levemente más fuerte. El aparente contrasentido viene del hecho que el mercado ya había incorporado el 4.2% interanual del indicador general, y lo que realmente movió al tipo de cambio fue el componente subyacente mensual, que sorprendió a la baja. El dólar tocó brevemente la zona de 17.53 en los primeros minutos tras la publicación y luego cedió todo el terreno ganado hasta cotizar en 17.4270, con una baja de 0.1% en la sesión.

La inflación de EE.UU. en línea con lo esperado, el núcleo por debajo

El IPC general de mayo aceleró a 4.2% interanual desde el 3.8% de abril, en línea con todas las estimaciones del consenso. La energía explicó más del 60% del avance mensual, con gasolina en 40.5% interanual, combustible doméstico en 58.9% y el componente energético total en 23.5% interanual. Alimentos subieron a 3.1% y vivienda a 3.4%. Nada en esas cifras fue inesperado.

El diferencial de tasas entre EE.UU. y México sigue respaldando el peso mexicano. Fuente: Tradingeconomics.

Sin embargo, lo que cambió el tono de la sesión fue el subyacente mensual en 0.2%, seis décimas por debajo del 0.3% esperado y la mitad del 0.4% de abril. La moderación refleja principalmente la normalización del componente de alquileres, que en abril había registrado un ajuste acumulado. Esa lectura fue suficiente para que los operadores redujeran levemente las apuestas de alza de la Fed para este año. El alza de diciembre sigue completamente descontada, pero el margen para sorpresas adicionales se estrechó. El peso mexicano se benefició del ajuste a través del diferencial de tasas con Banxico en 6.50% que sigue siendo estructuralmente favorable, y cualquier señal de que la Fed no necesita endurecer más de lo previsto lo refuerza.

Trump escala la retórica y limita la caída del dólar

El dólar no cayó más porque el escenario geopolítico se deterioró en paralelo, dado que Trump declaró que Irán está tardando demasiado en negociar y que "tendrá que pagar el precio", señalando que está cerca de ordenar ataques sobre plantas e infraestructura iraní. Los comentarios llegan después de que Irán atacó a Bahréin, Jordania y Kuwait en respuesta a acciones militares estadounidenses, y con el Estrecho de Ormuz todavía significativamente perturbado. La prima de riesgo geopolítico mantuvo al dólar con piso.

Los inventarios de crudo añaden presión por el lado de la oferta, la API reportó una caída de 9.1 millones de barriles la semana pasada, llevándolos a mínimos de cuatro meses. El Secretario de Energía de EE.UU. señaló que el tráfico de buques en el Golfo está aumentando pese a las disrupciones, pero los datos de inventarios contradicen una normalización rápida. Para México, un petróleo sostenido sobre US$100 tiene consecuencias dobles, porque el gobierno mantiene subsidios que amortiguan la inflación local, pero el gasto fiscal asociado y el entorno externo de tasas altas limitan el margen de maniobra de Banxico para recortes adicionales.

Análisis Técnico del dólar en México

El gráfico de M15 muestra al USD/MXN en 17.4270, comprimido entre la SMA(50) y la SMA(200) y el MACD mantiene histograma ligeramente positivo, con el impulso del rebote inicial ya absorbido pero sin señal de cruce bajista todavía. La resistencia más cercana está en 17.4695, seguida de 17.5333, los soportes en 17.3932 y 17.3511. La posición entre ambas medias refleja la indecisión de una sesión donde el IPC no resolvió el debate sobre la dirección del dólar en el corto plazo.

Fuente: xStation5.