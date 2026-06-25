Cierre de mercado: Apple cae 6% y eleva la volatilidad en Wall Street

La sesión estuvo marcada por una nueva ola de volatilidad en el sector tecnológico, con caídas generalizadas en las grandes compañías del S&P 500, lideradas por Apple tras anunciar alzas de precios en Mac y iPad ante mayores costos de componentes. El retroceso de las megacaps presionó al índice, aunque la versión equiponderada avanzó, reflejando cierta rotación hacia otros segmentos del mercado apoyados por señales de resiliencia económica. En paralelo, Micron entregó sólidas perspectivas que favorecieron a los fabricantes de chips, mientras Qualcomm se disparó tras proyectar un fuerte crecimiento en ventas vinculadas a inteligencia artificial para centros de datos.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica : La jornada estuvo marcada por una nueva escalada de tensión en torno al estrecho de Ormuz , luego de que un buque de carga sufriera un aparente ataque cerca de Omán , presuntamente vinculado a Irán . El incidente se produjo tras las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní , que señaló que los buques deberán contar con autorización para transitar por la zona o enfrentar medidas coercitivas. La situación generó desvíos de embarcaciones, interrupciones en el tráfico marítimo y un fuerte repunte en los precios del crudo . En paralelo, Teherán busca avanzar en un esquema de cobro de tarifas por el paso en Ormuz , mientras Estados Unidos rechaza la iniciativa al considerar que amenaza la libertad de navegación y podría sentar un precedente riesgoso para otros corredores estratégicos.

Aranceles : En materia comercial, la USTR informó que Uzbekistán se comprometió a eliminar o reducir aranceles sobre una amplia gama de productos industriales y agrícolas estadounidenses . A cambio, Estados Unidos otorgaría un tratamiento favorable a bienes industriales y productos agrícolas uzbekos en el marco de sus acciones arancelarias. Ambos países acordaron además acelerar las negociaciones hacia un acuerdo recíproco de comercio e inversión .

Estados Unidos : La agenda macroeconómica mostró un PCE subyacente anual de 3,4% en mayo, en línea con lo esperado y levemente por sobre el registro previo de 3,3% , mientras que la lectura mensual se mantuvo en 0,3% . El PIB del primer trimestre creció 2,1% , superando el consenso de 1,6% y el dato anterior de 0,5% , mientras que las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a 215 mil , por debajo de las 225 mil previstas. En energía , Estados Unidos añadió 3,3 GW/8,4 GWh de capacidad de almacenamiento en el primer trimestre de 2026, con cifras récord en los segmentos a gran escala, residencial y comercial/industrial. Desde la Fed , Austan Goolsbee señaló que la inflación sigue siendo un foco de preocupación, especialmente en servicios , aunque reconoció algunas mejoras puntuales en el informe PCE .

Europa : En Europa , los Estados miembros de la Unión Europea acordaron prorrogar de forma indefinida la suspensión de aranceles sobre productos estadounidenses por cerca de US$4.000 millones , vinculados a la disputa comercial entre Airbus y Boeing . La decisión apunta a evitar una reactivación de tensiones comerciales con Estados Unidos en un contexto global ya marcado por mayores riesgos geopolíticos y comerciales.

Canadá : En Canadá , la revisión del marco de política monetaria destacó que el costo de vida y la vivienda siguen siendo las principales preocupaciones de los hogares. Si bien las partes interesadas respaldaron ampliamente el esquema flexible de metas de inflación y el objetivo de 2% del Banco de Canadá , también se advirtió que la brecha entre los datos oficiales de inflación y la experiencia cotidiana de los consumidores ha debilitado la confianza en el IPC y en la autoridad monetaria.

Japón : En Japón , el yen alcanzó su nivel más bajo frente al dólar desde 1986 .

Brasil : En Brasil , la inflación de mediados de mes de junio se ubicó en 0,41% mensual , por debajo del 0,44% esperado y del 0,62% previo, mientras que la medición anual alcanzó 4,80% , levemente inferior al consenso de 4,82% , aunque por encima del 4,64% anterior. En paralelo, el Banco Central de Brasil elevó su proyección de crecimiento económico para 2026 a 2% , apoyado en la solidez del mercado laboral y el impulso del gasto público .

México : En México , la tasa de desempleo no desestacionalizada de mayo subió a 2,80% , por encima del 2,60% esperado y del 2,50% previo, lo que sugiere una moderación en las condiciones del mercado laboral , aunque desde niveles todavía históricamente bajos.

Petróleo : El mercado petrolero reaccionó a las tensiones en el estrecho de Ormuz , mientras el secretario de Energía de Estados Unidos , Chris Wright , señaló que Irán podría exportar hasta 2 millones de barriles diarios de crudo . Además, indicó que continúa en curso la liberación de 172 millones de barriles desde las reservas estratégicas , en un contexto de alta sensibilidad del mercado ante riesgos de suministro.

Oro : El oro se estabilizó tras la publicación de los datos económicos de Estados Unidos , luego de que los operadores ajustaran ligeramente sus expectativas sobre futuras alzas de tasas de interés .

Acciones: En renta variable, Apple cayó cerca de 6% tras advertir que la industria electrónica enfrenta desafíos sin precedentes por el fuerte aumento en los precios de componentes, especialmente memorias, impulsado por la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial. La compañía anunció alzas de precios en varios productos, incluidos MacBook, iPad Pro, iPad Air y MacBook Pro, para compensar la escasez de suministros. En Europa, las acciones de Bayer subieron con fuerza en Frankfurt luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor de la compañía en un caso clave relacionado con Roundup, decisión que podría limitar miles de demandas vinculadas a supuestos riesgos cancerígenos del herbicida.

Análisis US100

El precio no logró superar la resistencia de los 30.341 puntos, nivel que coincidía con el retroceso del 61,8% de Fibonacci, y desde esa zona volvió a mostrar presión vendedora hacia el soporte de los 29.240 puntos. Actualmente, el precio intenta estabilizarse tras alcanzar una zona de soporte técnico, por lo que la referencia principal de corto plazo continúa estando en los 30.341 puntos.

Si el precio logra superar los 30.341 puntos, podría extender el movimiento hacia la zona de los 30.984 puntos. En cambio, si persiste la presión bajista, no se descarta un nuevo testeo del soporte ubicado en torno a los 29.240 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

Durante la jornada, el oro se ha mantenido en torno a la resistencia clave de los 4.025, nivel que continúa siendo la principal referencia técnica de corto plazo. En esta zona, el precio ha comenzado a mostrar una estructura de giro apoyada por una divergencia alcista en el MACD, mientras el indicador empieza a acercarse nuevamente a terreno positivo, lo que refuerza la relevancia de este nivel.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 4.025, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia en torno a los 4.155. En cambio, si vuelve a imponerse la presión vendedora, no se descarta una nueva caída hacia la zona de soporte ubicada en los 3.890.



Fuente: xStation5