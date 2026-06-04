Cierre de mercado: Dow Jones alcanza máximos históricos en una sesión de rotación

La jornada en Wall Street estuvo marcada por una rotación desde las acciones vinculadas a inteligencia artificial y semiconductores hacia sectores más ligados a la fortaleza económica. Las perspectivas de Broadcom decepcionaron a los inversionistas, presionando al sector de chips y frenando parte del fuerte rally reciente. Sin embargo, la debilidad en tecnología no impidió una mejora en la amplitud del mercado, con un avance relevante de varias acciones del S&P 500 y un nuevo máximo histórico del Dow Jones. El optimismo por una posible desescalada geopolítica, la resiliencia económica y los sólidos resultados corporativos siguen dando soporte al mercado, aunque los inversionistas parecen buscar una pausa o consolidación en los nombres más expuestos a la IA tras sus fuertes avances.

Fuente: xStation5



Noticias Claves

Geopolítica: El foco geopolítico se mantuvo en Medio Oriente, con señales mixtas respecto a los esfuerzos de desescalada. Hezbolá rechazó el resultado de las conversaciones entre Líbano e Israel, insistiendo en que una tregua debe abarcar todo el territorio libanés. En paralelo, el mercado reaccionó a reportes que indican que la Casa Blanca buscaría mantener el alto el fuego con Irán, salvo que se registren bajas estadounidenses, lo que contribuyó a moderar los precios del petróleo. Trump también restó importancia a los ataques iraníes contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin, mientras criticó a legisladores republicanos que apoyaron una iniciativa sobre poderes de guerra. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que Ucrania está dispuesta a aceptar un alto el fuego durante las negociaciones, con Estados Unidos como posible supervisor.

Estados Unidos: Los datos laborales mostraron señales mixtas, con solicitudes iniciales de desempleo en 225 mil, por encima de lo esperado, mientras las solicitudes continuas se ubicaron en 1,777 millones, levemente por debajo del consenso. La productividad revisada avanzó 0,3%, también por debajo de las estimaciones. Desde la Fed, Schmid advirtió que la inflación sigue siendo la principal amenaza para la economía y planteó la discusión sobre si podrían ser necesarias nuevas alzas de tasas. En tanto, Daly señaló que, aunque existen señales de mejoras de productividad impulsadas por inteligencia artificial en algunas empresas y sectores, aún no se observa un impacto amplio en la economía ni en la inflación, la cual atribuyó principalmente a los aranceles.

Europa: En la zona euro, las ventas minoristas de abril mostraron una lectura mixta. En términos anuales, crecieron 1,0%, superando la expectativa de 0,3%, aunque desacelerándose frente al dato previo de 2,1%. En términos mensuales, retrocedieron 0,4%, una caída ligeramente mayor a la esperada, lo que refleja cierta debilidad en el consumo pese a una comparación anual todavía positiva.

Japón: Estados Unidos y Japón anunciaron una colaboración estratégica de US$1.000 millones en el marco de la Misión Génesis, con una inversión conjunta de US$500 millones por país durante cinco años. El objetivo es acelerar la investigación científica impulsada por inteligencia artificial y ampliar la infraestructura informática de próxima generación. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, Japón se convierte así en el primer socio internacional de esta iniciativa.

México: La inversión fija bruta en México continuó deteriorándose en marzo, afectada por la incertidumbre en torno a las políticas internas del gobierno y las tensiones comerciales con Estados Unidos. El país acumula 19 meses consecutivos de contracción en la inversión total, explicada principalmente por la debilidad de la inversión privada en un contexto de desaceleración económica.

Petróleo: El petróleo retrocedió durante la jornada, presionado por señales de menor tensión geopolítica tras los comentarios de la Casa Blanca sobre el alto el fuego con Irán. Además, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, señaló que la administración pidió al Congreso avanzar en medidas relacionadas con el impuesto a la gasolina, mientras afirmó que el conflicto con Irán ha sido detenido.

Oro: El oro avanzó tras conocerse un alto el fuego condicional entre Israel y Líbano, lo que fue interpretado como un posible paso hacia una desescalada más amplia en Medio Oriente. Aun así, el metal precioso mantuvo soporte por la persistencia de riesgos geopolíticos y su impacto potencial sobre los mercados energéticos y las expectativas de inflación.

Bitcoin: Bitcoin cayó hasta US$63.645 el 4 de junio, acumulando una baja cercana al 50% desde su máximo de US$126.000 registrado en octubre y alcanzando su nivel más bajo desde el 28 de febrero. La presión vendedora también se reflejó en los ETFs de bitcoin, que acumularon 13 sesiones consecutivas de salidas netas por US$4.400 millones, la racha más prolongada desde su lanzamiento.

Acciones: En el frente corporativo, SK Hynix presentó de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa ante la SEC para cotizar sus acciones en Estados Unidos en marzo. En tecnología, el mercado también siguió reportes que apuntan a que la nueva versión de Siri de Apple podría operar parcialmente con GPUs Blackwell B200 de Nvidia, suministradas a través de Google, lo que refuerza el foco del mercado en la infraestructura de inteligencia artificial y sus principales beneficiarios.



Análisis US100



Tras el fallo en la ruptura de los 30.273 puntos, el precio desarrolló un giro correctivo que lo llevó a aproximarse nuevamente a su media móvil de largo plazo. En este contexto, la resistencia principal de corto plazo se ubica en torno a los 30.597 puntos, nivel que pasa a ser la referencia clave para evaluar si el rebote logra consolidarse o si la presión bajista vuelve a imponerse.

Si el precio no consigue superar esta zona y se mantiene por debajo de los 30.597 puntos, podría reanudar el movimiento correctivo hacia el soporte de los 30.152 puntos. En cambio, una superación sostenida de esta resistencia abriría la puerta a una extensión del rebote, hacia los máximos previos ubicados en torno a los 30.814 puntos.

Fuente: xStation





Análisis GOLD



El oro se ha mantenido estable durante la jornada, con el oro respetando el soporte de los 4.420, nivel que coincide con el retroceso del 76,4% de Fibonacci. Desde esa zona, el precio ha mostrado una estructura de recuperación, por lo que este nivel continúa siendo la referencia clave de corto plazo.

Si el precio logra mantenerse sobre los 4.420, podría extender el rebote hacia la resistencia de los 4.585. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una nueva corrección hacia los mínimos previos en torno a los 4.367.

Fuente: xStation5