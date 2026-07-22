Mercados a Observar Hoy: Oil, Gold y USDJPY (22.07.2026)

- El petróleo extiende su rally impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio, acercándose a una zona de resistencia clave mientras el mercado sigue descontando mayores riesgos para el suministro.
- El oro rebota desde sus mínimos recientes, aunque su recuperación aún enfrenta una resistencia técnica importante y no confirma un cambio de tendencia de corto plazo.
- El USDJPY permanece cerca de máximos de varias décadas, con el mercado atento a una posible aceleración del ciclo de alzas del Banco de Japón, que podría fortalecer al yen en los próximos meses.
- El petróleo extiende su rally impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio, acercándose a una zona de resistencia clave mientras el mercado sigue descontando mayores riesgos para el suministro.
- El oro rebota desde sus mínimos recientes, aunque su recuperación aún enfrenta una resistencia técnica importante y no confirma un cambio de tendencia de corto plazo.
- El USDJPY permanece cerca de máximos de varias décadas, con el mercado atento a una posible aceleración del ciclo de alzas del Banco de Japón, que podría fortalecer al yen en los próximos meses.
Las acciones caen en una jornada marcada por los resultados empresariales de Alphabet, donde los inversionistas buscan señales concretas de que el fuerte gasto en inteligencia artificial se está traduciendo en mejores márgenes y beneficios. El Nasdaq 100 lidera las pérdidas, reflejando nuevamente la sensibilidad del sector tecnológico a las valorizaciones elevadas y a la exigencia de resultados. En paralelo, la geopolítica continúa dominando el mercado de materias primas, el Brent llegó a la zona de los 95 dólares, acumulando un avance cercano al 30% en julio, en medio de nuevos ataques en Oriente Medio y la ausencia de avances en las negociaciones. En Asia, la atención se concentra en Japón, luego de que el yen tocara nuevos mínimos antes de recuperar terreno por reportes que apuntan a una postura potencialmente más agresiva del Banco de Japón frente a la inflación importada por la debilidad cambiaria.
OIL
El petróleo acumula una fuerte subida en julio, impulsado por el aumento de la prima de riesgo geopolítico en Oriente Medio. El fin de las negociaciones y los nuevos ataques han devuelto al mercado la preocupación por una posible restricción en los flujos energéticos, especialmente en una zona clave para el transporte marítimo global. A nivel técnico, el precio ha extendido su recuperación desde los mínimos recientes y se aproxima a una zona de resistencia relevante entre 95,28 y 98,61, donde además converge una zona de retrocesos de Fibonacci. Si el precio no logra consolidar sobre este rango, podría observarse una corrección de corto plazo, con soporte en la región de los 83.79; en cambio, una ruptura mantendría abierta la puerta hacia niveles superiores.
Fuente: xStation5
GOLD
El oro ha logrado extender su recuperación desde mínimos, pese a que el contexto geopolítico ha tenido una lectura mixta para el metal. La mayor tensión ha impulsado al petróleo y los riesgos inflacionarios, pero también ha reforzado la demanda por liquidez y el repunte de rendimientos, factores que anteriormente habían presionado al oro. En las últimas sesiones, el precio ha recuperado cerca de un 4% desde sus mínimos y ahora se enfrenta a una zona técnica, la directriz bajista que ha guiado el movimiento desde el inicio de la corrección. Mientras el precio se mantenga bajo esa directriz y por debajo de la zona de 4.200, la recuperación aún luce como un rebote dentro de una estructura bajista; una ruptura de ese nivel mejoraría la lectura técnica de corto plazo.
Fuente: xStation5
USDJPY
El yen llegó a debilitarse a nivel de los 163 por dólar, niveles no vistos desde 1986, antes de recuperar parte del terreno tras reportes que apuntan a una posible aceleración en el ciclo de alzas del Banco de Japón. La presión sobre la divisa japonesa sigue estando vinculada al diferencial de tasas frente a Estados Unidos, pero el mercado comienza a incorporar una mayor probabilidad de nuevas subidas por parte del BoJ, especialmente después de que los derivados empezarán a asignar cerca de un 80% de probabilidad a un ajuste en octubre. Técnicamente, el USDJPY se mantiene dentro de una estructura alcista, pero la zona de 162,83 - 163,00 aparece como resistencia inmediata. Una corrección podría encontrar soporte en 161,95 y luego en 160,47, mientras que una ruptura sostenida sobre 163 mantendría el foco en nuevos máximos.
Fuente: xStation5
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🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (22.07.2026)
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