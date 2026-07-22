Claves del Día: Petróleo sube a 95 dólares mientras Wall Street espera resultados de Alphabet y Tesla

Los futuros de acciones retroceden tras las alzas de ayer, jornada en la que la renta variable estadounidense cerró al alza con un desempeño superior del Nasdaq 100, impulsado por su fuerte componente tecnológico. El sector se vio favorecido por múltiples catalizadores alcistas de cara a los resultados de Alphabet (GOOGL) y Tesla (TSLA) del miércoles: los pedidos de exportación de Taiwán crecieron un 59,4% interanual en junio (frente al 49,5% esperado); TSMC prevé elevar hasta un 10% los precios de sus procesos de fabricación de chips —tanto avanzados como maduros— en 2027; Nvidia (NVDA) reveló una participación pasiva del 9,3% en NBIS y confirmó que sus chips están destinados a centros de datos de inteligencia artificial; y HUT e IREN avanzaron tras conocerse recientes pedidos.

En el plano geopolítico, los titulares dominaron la sesión ante la escalada sostenida de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, sin señales de distensión, lo que impulsó a los referenciales energéticos con una ganancia cercana a los 2 dólares por barril. Entre los reportes más destacados, Trump afirmó que atacarán “muy pronto y con fuerza” la montaña Pickaxe, mientras que los hutíes yemeníes advirtieron a las navieras que eviten cargar o descargar en puertos saudíes. El CENTCOM informó de la undécima noche consecutiva de ataques contra Irán; el secretario de Estado, Rubio, reiteró el compromiso de Washington con la diplomacia en Oriente Medio; y el alto mando militar conjunto iraní advirtió que todos los intereses de EE. UU. y sus aliados en la región serán blanco de ataque si Washington golpea sus instalaciones nucleares.

En el frente comercial, Estados Unidos se dispone a imponer nuevos aranceles a decenas de países ante la inminente expiración del gravamen global del 10% establecido por Trump, según AFP citando al representante comercial (USTR) Greer. La sesión de hoy estará marcada por la evolución geopolítica y por los resultados corporativos de Tesla, Alphabet e IBM.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se mantuvieron elevadas. El secretario de Estado Rubio reiteró el compromiso de Washington con la diplomacia, aunque acusó a Teherán de no tomarse en serio las negociaciones, mientras el secretario de Guerra Hegseth aseguró contar con múltiples opciones para atacar las instalaciones nucleares de Jabal al-Fas . El CENTCOM informó de la undécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares, marítimos y logísticos iraníes, destinados a limitar la capacidad de Teherán de amenazar el tráfico en el Estrecho de Ormuz , que permanece abierto al comercio. Se reportaron ataques estadounidenses sobre múltiples ciudades iraníes, así como lanzamientos de misiles y drones contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin , mientras el IRGC afirmó haber atacado sistemas de radar en la región. El alto mando militar iraní advirtió que todos los intereses de EE. UU. y sus aliados serán blanco si Washington golpea sus sitios nucleares .

Aranceles: Estados Unidos prepara una nueva ofensiva comercial. Trump anunció que, desde el 1 de agosto de 2026 , los medicamentos genéricos mantendrán un arancel del 0% durante dos años, tras lo cual se elevará al 100% durante un año y al 200% en adelante, con el fin de repatriar la producción farmacéutica . Además, la administración dispone nuevos gravámenes dirigidos a unos 60 socios comerciales por presuntas inacciones contra el trabajo forzado , con el USTR Greer anticipando medidas próximas ante la inminente expiración del gravamen global del 10% . Se prevé que los nuevos aranceles entren en vigor el viernes , y se evalúa además prohibir la importación de drones de grado militar .

Divisas: El dólar cedió ligeramente tras las ganancias de la víspera, apoyadas por mayores precios y rendimientos en el actual contexto geopolítico, con los hutíes advirtiendo a las navieras que eviten los puertos saudíes . El EUR/USD recuperó parte de sus pérdidas y volvió a superar 1,1400 , aunque con avance limitado y en medio de reportes de que la Comisión Europea impondrá el jueves su primera multa a Google bajo la Ley de Mercados Digitales . El GBP/USD intentó recuperar terreno tras el nombramiento de Burnham como nuevo Canciller, pero se mantuvo por debajo de 1,3400 a la espera del IPC británico . El USD/JPY moderó su avance tras alcanzar la zona de 163,00 , impulsado por rendimientos más firmes y el alza del petróleo , lo que motivó nuevas críticas del ministro de Finanzas japonés Katayama .

Bonos: Los futuros del Treasury a 10 años se mantuvieron cerca de los mínimos de la víspera, tras estabilizarse la presión bajista, ya que el repunte del petróleo avivó los temores inflacionarios y reforzó las expectativas de un endurecimiento de la Fed . Los futuros del bund carecieron de una dirección clara tras su reciente comportamiento errático y ante una mayor oferta prevista para la jornada. Los futuros del JGB a 10 años acompañaron la caída de sus pares globales, sin apoyo pese a datos comerciales mayormente mejores de lo esperado y con resultados mixtos en la subasta de JGB a 40 años .

Japón: El índice JP225 repuntó inicialmente impulsado por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y tras la aprobación, el martes, de las primeras directrices integrales de política económica y fiscal del gabinete del primer ministro Takaichi , que contemplan 370 billones de yenes en inversión pública y privada combinada hacia 2040 . El sentimiento también se vio favorecido por datos de comercio exterior más sólidos de lo previsto: las exportaciones crecieron 19,3% interanual en junio (vs. 18,6% esperado) y las importaciones 25,4% (vs. 21,0% ), aunque la balanza comercial arrojó un déficit de 406,9 mil millones de yenes , mayor al esperado.

Australia: La bolsa avanzó levemente, sostenida por la fortaleza de los sectores vinculados a las materias primas , aunque su potencial alcista se vio limitado por la debilidad de las defensivas y de las acciones de consumo y tecnológicas nacionales.

Petróleo: Los futuros del crudo ampliaron ligeramente sus ganancias ante la continua escalada geopolítica en Oriente Medio , marcada por la undécima noche consecutiva de ataques entre EE. UU. e Irán y la amenaza de Trump de golpear con fuerza la instalación nuclear subterránea de Pickaxe Mountain . Los datos de inventarios privados mostraron un aumento del crudo de 2,6 millones de barriles (frente a un descenso esperado) y de destilados , con una caída en gasolina y Cushing . Por su parte, el ministro de Petróleo de Irak cifró en unos 200.000 millones de dólares los acuerdos firmados con empresas estadounidenses, que aportarían una capacidad de producción e inversión en gas significativas.

Metales: El oro al contado subió de forma sostenida al inicio de la sesión asiática, con un nuevo impulso tras superar los 4.100 dólares por onza. Los futuros del cobre, en cambio, tomaron un respiro luego de los avances de la jornada previa, aunque su retroceso se vio amortiguado por un sentimiento de riesgo mayoritariamente positivo.

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Análisis US100

El precio se aproxima nuevamente a la resistencia de los 29.526 puntos, nivel que continúa siendo la referencia clave dentro de la estructura actual. Además, dentro del canal, la cotización ha logrado apoyarse en la parte baja de la formación, en torno a su media móvil de largo plazo, lo que mantiene vigente la posibilidad de continuidad del rebote.

Si el precio logra superar los 29.526 puntos, podría acelerar el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante en torno a los 30.078 puntos. En cambio, una pérdida de la estructura del canal podría dar paso a un movimiento correctivo, con un soporte relevante ubicado en la zona de los 28.704 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.526

🔺 Escenario Alcista: 30.078

🔻 Escenario Bajista: 28.704



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro mantiene la ruptura de su directriz bajista y ya ha superado el primer punto pivote relevante en torno a los 4.101 puntos. Además, la media móvil comienza a cruzarse al alza y el MACD se mantiene en territorio positivo, lo que refuerza una lectura técnica más favorable en el corto plazo. En este contexto, la zona de los 4.101 puntos pasa a actuar como soporte clave.

Mientras el precio logre sostenerse sobre este nivel, podría extender el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia en torno a los 4.203 puntos. En cambio, una pérdida del soporte de los 4.101 puntos podría dar paso a una estructura correctiva, con una referencia de apoyo relevante en torno a los 3.998 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.101

🔺 Escenario Alcista: 4.203

🔻 Escenario Bajista: 3.998



Fuente: xStation5