Cierre de mercado: el dólar se hunde tras las NFP y el oro vuelve a subir

EE. UU.
- El mercado está dejando temporalmente de lado la temporada de resultados y el estrecho de Ormuz para centrarse en los datos macroeconómicos. Una importante sorpresa negativa en la lectura de las NFP ha cambiado significativamente las expectativas del mercado sobre la política de la Fed. Las expectativas de una subida de tipos de la Fed antes de final de año se sitúan ahora alrededor del 30%. Los principales índices estadounidenses reaccionan con alzas moderadas de entre el 0,5% y el 1%.
- El golfo Pérsico atraviesa una breve fase de desescalada. Irán y Omán se preparan para iniciar conversaciones sobre un acuerdo destinado a crear corredores para el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz. Dada la postura de Irán, que indica su intención de cobrar tarifas y se niega a incluir a Estados Unidos en las conversaciones, las probabilidades de éxito siguen siendo bajas, aunque las partes hayan detenido temporalmente el intercambio de fuego.
- Numerosas señales procedentes de la península arábiga sugieren que Arabia Saudita podría optar por una escalada significativa, incluida una invasión terrestre de Yemen, para neutralizar la amenaza de los hutíes.
Noticias corporativas, EE. UU.
- OpenAI: La compañía detrás de ChatGPT anunció la existencia de un modelo llamado “Astra”. Los detalles son escasos, pero todo apunta a que pretende ser una respuesta a “Mythos” de Anthropic.
- Atlassian Corp: Registró un crecimiento excepcional en el segundo trimestre de 2026. La acción sube más de un 30% en la apertura del mercado estadounidense. La compañía superó claramente las expectativas en todas las categorías, destacando un crecimiento de las cuentas por cobrar de alrededor del 40%.
- Cloudflare: Las expectativas de ingresos y beneficios fueron superadas en alrededor de un 5%, aunque las previsiones de la dirección fueron el principal foco de atención. Impulsados por la demanda de soluciones en la nube, se espera que los ingresos a cierre de año superen los 2.860 millones de dólares. Las acciones suben alrededor de un 15%.
- Airbnb: El operador de la plataforma de alquileres de corto plazo presentó resultados del segundo trimestre de 2026 que mostraron un crecimiento de los ingresos del 17%, significativamente por encima de las expectativas. Las acciones suben alrededor de un 8%.
- Hertz: La compañía de alquiler de vehículos continúa su rally tras los resultados del segundo trimestre. Según algunos analistas, el Mundial resultó ser un punto de inflexión y la compañía logró presentar un BPA casi dos veces mejor de lo que esperaba el mercado.
Datos macroeconómicos, EE. UU.
- Las NFP se situaron en -23.000 frente a unas expectativas de alrededor de 80.000. Ninguno de los principales bancos de inversión o centros de análisis publicó una previsión acertada. Cada vez surgen más dudas sobre la calidad de los datos y el verdadero estado del mercado laboral estadounidense. Las revisiones negativas de los datos de meses anteriores no mejoran las perspectivas.
- El crecimiento de los ingresos medios por hora también se desaceleró. En términos mensuales, el ritmo cayó al 0,1% frente al 0,3% esperado.
- La tasa de desempleo también descendió, del 4,2% al 4,1%. Sin embargo, esto es consecuencia de una menor participación en la fuerza laboral.
- Thomas Barkin, de la Fed de Nueva York, celebró hoy una conferencia en la que compartió comentarios sobre la IA y el mercado laboral. Señaló que el impacto de la IA sobre la productividad sigue sin estar claro y que la mejor medida de las condiciones del mercado laboral es la tasa de desempleo.
Europa
- La caída de las expectativas de subidas de tipos por parte de la Fed también está apoyando a los índices europeos. El líder es el DAX de Alemania, cuyos futuros suben alrededor de un 0,5%. Se observan caídas moderadas, limitadas al 0,5%, en el WIG20 de Polonia y el IBEX de España.
Noticias corporativas, Europa
- Genmab A/S: La compañía biotecnológica danesa sube alrededor de un 10% y elevó sus previsiones tras unos sólidos resultados. Su éxito está respaldando las valoraciones de otras compañías del sector, entre ellas Novo Nordisk, Abivas y Zealand Pharma.
- Kingspan: El fabricante de materiales aislantes sube un 15% tras un aumento significativo de sus previsiones de beneficios para todo el año. Se espera que la compañía se beneficie de la mejora de la eficiencia de los centros de datos.
- Daimler: El fabricante de camiones cae alrededor de un 3% tras sus resultados. La mejora de la rentabilidad en Estados Unidos no fue suficiente para compensar una caída general de los pedidos.
Datos macroeconómicos, Europa
- Los datos de Alemania sorprendieron al alza, mostrando un crecimiento de la producción industrial superior a lo esperado. La lectura fue del 0,2% mensual frente al 0,1% previsto. Esto supone una desaceleración frente al alza del 0,7% del mes anterior.
- La balanza comercial de Alemania cayó más de lo esperado, mostrando un superávit de 15.000 millones de euros frente a los 17.000 millones previstos.
- El desempleo en Francia durante el segundo trimestre de 2026 subió al 8,3% frente al 8,1% anterior.
Forex
- El mercado de divisas está completamente dominado hoy por una fuerte caída del dólar. La política monetaria más acomodaticia de la Fed que ahora espera el mercado está ejerciendo una fuerte presión sobre la moneda estadounidense.
- El yen y el franco suizo suben un 0,6% frente al dólar. El euro y la libra avanzan entre un 0,3% y un 0,4% frente al dólar.
Materias primas
- El azúcar sube más de un 5%. Esto refleja las previsiones de un déficit de oferta, impulsado por las condiciones meteorológicas, pero también por el aumento de la producción de etanol para el mercado de combustibles.
- Los precios del petróleo no están reaccionando a los nuevos titulares procedentes de Oriente Medio, pero la caída del gas europeo se profundiza hasta un 4%, alcanzando los 55 euros.
- El cambio en las expectativas del mercado sobre la política de la Fed está apoyando al oro y la plata, que suben un 2,2% y alrededor de un 3%, respectivamente.
Criptomonedas
- El sentimiento en el mercado de criptomonedas es mixto, con un sesgo hacia el pesimismo. Las criptomonedas de mayor capitalización muestran claramente un mejor desempeño.
- Bitcoin sube un 0,3% y se mantiene en el nivel de 64.500 dólares.
- Solana avanza alrededor de un 0,7% y vuelve a situarse por encima de los 73 dólares.
- Ethereum también sube un 0,3% y regresa por encima de los 1.900 dólares.
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