Cierre de mercado: El S&P 500 se encamina a registrar su peor mes desde 2022

La jornada estuvo marcada por un fuerte repunte en los bonos del Tesoro, que registraron la mayor caída en rendimientos a 10 años desde inicios de febrero, después de que Powell señalara que las expectativas de inflación de largo plazo permanecen bien ancladas y restara importancia al impacto inmediato del alza energética sobre los precios. Esto llevó a los operadores a abandonar las apuestas de subidas de tasas y retomar el escenario de recortes en 2026. En renta variable, el S&P 500 cerró a la baja, arrastrado por el desplome de los semiconductores que opacó las ganancias en el resto de los sectores, en lo que va camino a ser el peor mes para las bolsas desde 2022. El petróleo estadounidense superó los US$100 por barril tras las amenazas de Trump de destruir infraestructura energética iraní, aunque en paralelo elogió las negociaciones como productivas y afirmó que Teherán habría aceptado la mayor parte de una propuesta de alto el fuego de 15 puntos.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: La guerra entre Estados Unidos e Irán entra en su quinta semana sin señales claras de resolución. Trump amenazó con destruir infraestructura energética y de agua iraní si no se reabre el Estrecho de Ormuz, mientras la Casa Blanca asegura que hay avances diplomáticos en privado. Israel, por su parte, presiona a Trump para que ataque instalaciones energéticas iraníes y evite concesiones. El FMI advirtió que el conflicto amenaza con elevar los precios globales y frenar el crecimiento, con riesgo de que la inflación se mantenga alta por más tiempo. En paralelo, el parlamento iraní aprobó un proyecto de ley para imponer tasas de tránsito en el estrecho de Ormuz, y el Pentágono estima que la guerra podría durar entre 4 y 6 semanas más.

Estados Unidos: El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que el impacto inflacionario de los aranceles sería puntual, añadiendo entre 0,5% y 1,0% a la inflación, y que las expectativas de largo plazo permanecen bien ancladas. Reconoció que la situación actual genera incertidumbre, pero se mostró optimista a mediano y largo plazo, destacando que la economía sigue siendo dinámica y que la IA está impulsando la productividad. Indicó que la política monetaria está bien posicionada para esperar, y descartó riesgos sistémicos desde el crédito privado. Por el lado de los datos, el índice manufacturero de la Fed de Dallas sorprendió a la baja con -0,2 frente a una previsión de 2.

Europa: El miembro del BCE Stournaras indicó que el banco central reaccionaría ante efectos de segunda ronda en los precios, es decir, si las expectativas de inflación comenzaran a desanclarse.

Japón: El ministro de Comercio instó al G7 y a la Agencia Internacional de Energía a prepararse para liberar reservas de petróleo de forma coordinada si la situación lo requiere. El G7 confirmó su disposición a tomar todas las medidas necesarias para estabilizar los mercados energéticos.

Reino Unido: El mercado descuenta un 45% de probabilidad de que el Banco de Inglaterra suba la tasa en 25 puntos básicos en su reunión de abril, reflejando las presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento del petróleo.

Bonos: El mercado de bonos estadounidense repuntó con fuerza después de que los inversores abandonaran las apuestas de alzas de tasas y comenzaran a descontar posibles recortes de la Fed en 2026, ante el temor de que la guerra con Irán termine afectando el crecimiento económico más que la inflación.

Petróleo: Los precios del crudo subieron impulsados por las amenazas de Trump contra la infraestructura energética iraní. Tanto el WTI como el Brent avanzaron, aunque este último mostró volatilidad debido a la escasa liquidez, con operadores que prefirieron mantenerse al margen para evitar movimientos bruscos provocados por los titulares geopolíticos.

Metales: El oro subió por segundo día consecutivo y llegó a cotizar por encima de los US$4.500 la onza antes de moderar ganancias, impulsado por compradores que aprovecharon las caídas recientes y por la incertidumbre en Medio Oriente. Los comentarios de Powell sobre expectativas de inflación controladas reavivaron las apuestas de recortes de tasas, lo que favoreció al metal precioso al reducir el costo de oportunidad de mantenerlo.

Acciones: Sysco Corp. anunció la adquisición de Jetro Restaurant Depot por US$29.100 millones, incluyendo deuda, en una operación que creará uno de los mayores grupos de servicios de alimentación en Estados Unidos.

Análisis US100

El US100 ha vuelto a testear el soporte clave de los 23.042 puntos, registrando un nuevo mínimo en la sesión. Aunque el MACD muestra una divergencia alcista, el precio se mantiene por debajo de sus medias móviles principales, lo que confirma que la estructura bajista sigue vigente en el corto plazo.

El nivel de los 23.042 puntos se convierte en la referencia técnica. Si el precio logra sostenerse por encima de este soporte, podría habilitarse un giro correctivo hacia el punto pivote en los 23.566 puntos. Por el contrario, una ruptura confirmada de este nivel abriría el camino hacia la siguiente zona de soporte en los 22.540 puntos, extendiendo el tramo de caída actual.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro mantiene su estructura de canal alcista en el corto plazo. Tras acercarse a la parte alta del canal cerca de los 4.584, el precio desarrolló una estructura de giro que lo llevó a corregir hasta encontrar soporte dinámico en sus medias móviles de largo plazo, que actúan como zona de confluencia técnica. El precio cotiza actualmente en torno a los 4.509, justo por encima de estas referencias, mientras el MACD se mantiene en terreno negativo con señales de desaceleración del impulso bajista, lo que sugiere que la corrección podría estar perdiendo fuerza.

El punto pivote clave se ubica en la zona de los 4.416, que coincide con un área de demanda previa claramente marcada en el gráfico. Si el precio logra mantenerse por encima de este nivel, la estructura alcista seguiría vigente en donde la resistencia más relevante se ubica en los 4.605, cercana a la parte alta del canal. Adicionalmente, el retroceso de Fibonacci del 38,2% en los 4.530 funciona como resistencia intermedia a superar. Por el contrario, una pérdida confirmada del soporte de los 4.416 invalidaría el canal ascendente y abriría el camino hacia una extensión bajista con objetivo en la zona de los 4.299, retomando la presión vendedora previa.

Fuente: xStation

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