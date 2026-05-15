Dólar hoy Colombia: se estabiliza cerca de $3.776 pese a presión sobre emergentes

El dólar se mantiene cerca de 3.776, mostrando mayor estabilidad frente a la caída de otras monedas emergentes y del G10. El USDCOP encuentra resistencia a nuevos avances por el repunte del petróleo y mejores datos locales, aunque el entorno externo sigue dominado por tasas altas en EE.UU. y mayor temor inflacionario.

Bonos de EE.UU. presionan a los activos de riesgo

A nivel internacional, el dólar se ha fortalecido frente a varias divisas latinoamericanas y principales monedas desarrolladas, impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 30 años de EE.UU. subió hasta 5,12%, su nivel más alto desde la crisis financiera global, en un mercado que vuelve a descontar mayor riesgo inflacionario tras los datos de IPC e IPP por encima de lo previsto esta semana.

Fuente: xStation5

Ese escenario suele presionar a los activos de riesgo y a las monedas emergentes, porque reduce el atractivo relativo del carry y fortalece la demanda por dólar. Sin embargo, el peso colombiano ha resistido mejor por el avance del petróleo, el Brent acumula una subida cercana al 13% desde los mínimos del 7 de mayo, lo que mejora la lectura sobre ingresos externos para Colombia.

Datos locales dan soporte al peso colombiano

En el panorama local, los datos económicos entregaron una señal favorable para la moneda. La producción industrial repuntó 3,9%, por encima del 1,8% esperado, mientras las ventas minoristas crecieron 13,4%, mostrando mayor dinamismo de la demanda interna.

Estas cifras reducen parte de la presión sobre el peso porque sugieren una economía con mejor tracción de lo previsto. Aun así, el mercado seguirá atento a si la fortaleza local alcanza para compensar el deterioro externo, especialmente si los rendimientos en EE.UU. continúan subiendo y el dólar index mantiene su sesgo positivo.



Fuente: xStation5

El USDCOP mantiene soporte inmediato en 3.773, zona que actúa como pivote de corto plazo. Mientras el precio se sostenga sobre ese nivel, el mercado puede volver a mirar 3.817–3.844; una pérdida clara abriría espacio hacia 3.676.