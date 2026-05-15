Dólar Hoy en Chile: Dólar se dispara por inflación en EE.UU. y fuerte baja del cobre

El dólar en Chile abre con una fuerte subida de más de 1%, volviendo a superar la barrera psicológica de los 900 pesos y ubicándose en torno a los 904 pesos durante la apertura.

El movimiento está impulsado por el fortalecimiento global del dólar luego de los últimos datos inflacionarios en Estados Unidos, que reforzaron las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed.

Inflación en Estados Unidos impulsa al dólar global

Durante la semana, tanto la inflación al consumidor como la inflación mayorista sorprendieron al alza, alimentadas en parte por el impacto energético derivado del conflicto con Irán.

Este escenario llevó al mercado a descartar completamente recortes de tasas para este año. Incluso, los inversionistas comienzan a incorporar la posibilidad de una subida de tasas hacia fines de 2026.

Tensiones geopolíticas mantienen alerta a los inversionistas

Además, los inversionistas siguen atentos a la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, especialmente luego de que Xi advirtiera sobre mayores tensiones en torno a Taiwán.

Este contexto internacional aumenta la demanda por activos refugio y fortalece al dólar frente a monedas emergentes, incluyendo el peso chileno.

Cobre cae cerca un 3% y presiona al tipo de cambio

Por su parte, el cobre cae 3% durante la apertura, presionado tanto por la fortaleza del dólar como por señales de menor apetito comprador en China tras las fuertes alzas recientes del metal.

El escenario de tasas más altas por más tiempo en Estados Unidos también afecta las perspectivas de demanda para los metales industriales.

Aun así, el mercado continúa viendo fundamentos positivos de largo plazo para el cobre, apoyados por la demanda asociada a transición energética, infraestructura eléctrica e inteligencia artificial.



Fuente: xStation5

Análisis técnico

El USDCLP cotiza cerca de los 904 en gráfico M30, manteniendo una recuperación de corto plazo tras rebotar en el soporte ubicado en la zona de 883-884. El precio continúa desarrollando máximos y mínimos ascendentes, apoyado por una directriz alcista intradía, operando además sobre las SMA de 50 y 200 períodos, ubicadas cerca de los 895.

En el corto plazo, el soporte inmediato se ubica en los 900. Una caída sostenida bajo esa zona podría aumentar nuevamente la presión bajista y poner en riesgo la estructura alcista reciente. Por otro lado, un quiebre sobre la resistencia inmediata ubicada en los 915 podría favorecer una extensión del movimiento alcista en el corto plazo.



Fuente: xStation5