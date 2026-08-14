Cierre de Mercado: EUR/USD intenta revertir la tendencia; Wall Street marca su tercera semana consecutiva de alzas 🚨

El principal factor que impulsa la volatilidad del mercado: El principal motor de los mercados sigue siendo la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos, que está llegando a su fin y ha dejado cifras de beneficios históricamente sólidas. El crecimiento de los beneficios del mercado en general se sitúa actualmente en cerca del 50% interanual, lo que confirma un sólido respaldo fundamental. Los inversionistas están asimilando estos datos extraordinarios tras una serie de alzas recientes en Wall Street y están entrando en una fase de estabilización. Al mismo tiempo, unos datos de consumo más débiles están reduciendo las preocupaciones inflacionarias y disminuyendo la presión para nuevas alzas de tasas de interés.

Geopolítica: Los inversionistas continúan siguiendo de cerca los acontecimientos en Oriente Medio, incluido el paso de buques a través del estratégico estrecho de Ormuz. No se ha producido ningún avance decisivo en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, el grupo hutí atacó con un dron una instalación de Saudi Aramco en Najran. El ataque se produjo en respuesta a lo que Yemen describió como una violación de su soberanía por parte de aviones de combate saudíes, que ingresaron al espacio aéreo al noreste de Saada.

Datos macroeconómicos: La economía estadounidense ha mostrado señales de debilidad, con una caída inesperada de las ventas minoristas de julio y un marcado deterioro del sentimiento de los consumidores en agosto. En Europa, la situación parece algo más estable gracias a la aceleración del crecimiento económico, con un aumento del PIB de la UE del 0,5% trimestral en el segundo trimestre. La inflación en Francia repuntó ligeramente hasta el 2,1% interanual, impulsada por el aumento de los precios de los servicios y la energía. En Alemania, los precios mayoristas aumentaron de forma notable, principalmente debido a mayores tasas impositivas sobre los combustibles y a las turbulencias internacionales.

Índices: El S&P 500 de Estados Unidos, tras alcanzar ayer un máximo histórico, cotiza hoy ligeramente a la baja, pero sigue encaminado a registrar su tercera semana consecutiva de alzas. Los principales indicadores de valoración sugieren que, pese a encontrarse cerca de sus máximos, el mercado tecnológico no está extremadamente sobrecalentado y se mantiene por debajo de los niveles promedio observados desde 2023. Los mercados bursátiles europeos cotizan sin una dirección clara, con los futuros de los principales índices prácticamente sin cambios. El DAX alemán registra alzas moderadas, respaldado por las empresas del sector tecnológico.

Acciones: El sector tecnológico en Europa está ganando terreno claramente tras las informaciones sobre una posible adquisición de Workday, cuyas acciones subieron cerca de un 18% ayer. Sin embargo, la sesión de hoy está mostrando una toma de beneficios natural en esta acción, con caídas de varios puntos porcentuales. Al otro lado del Atlántico, las acciones de fabricantes nacionales de drones suben con fuerza, reaccionando con entusiasmo a la imposición de aranceles a competidores extranjeros. Cisco Systems presenta un desempeño más débil tras una rebaja de recomendación por parte de analistas debido a preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento.

Divisas: El dólar estadounidense pierde terreno al cierre de la semana, cediendo frente a un euro en ascenso. La moneda europea está intentando superar una importante media de precios de largo plazo, lo que podría abrir el camino a nuevas alzas en los gráficos. El yen japonés se comporta de manera sorprendente, ya que vuelve a estar bajo presión vendedora pese a las expectativas de un endurecimiento de la política del banco central.

Materias primas: En el mercado del petróleo crudo, los futuros del Brent han devuelto sus alzas iniciales y se estabilizan alrededor de US$87 por barril. Los metales preciosos están recuperando lentamente las caídas tras la corrección de ayer. El oro sube y ha superado el nivel de US$4.360 por onza, mientras que la plata sigue la misma tendencia y alcanza casi US$65 por onza. Los precios del gas natural también continúan subiendo.

Criptomonedas: El mercado de activos digitales registra ligeras caídas hoy, en línea con un enfriamiento más amplio del sentimiento del mercado. Bitcoin ha retrocedido hasta alrededor de US$62.900, con una caída de una fracción de punto porcentual frente al cierre de ayer. El sector sigue esperando un impulso por parte de los inversionistas institucionales y está sentando las bases para una posible ruptura de su correlación con los mercados bursátiles. Las próximas decisiones de los bancos centrales siguen siendo un indicador clave para la futura dirección del capital especulativo en el espacio digital.

Volatilidad del mercado observada al cierre de la jornada en instrumentos seleccionados. Fuente: xStation