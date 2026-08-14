Dólar hoy México: dólar queda estable tras caída inesperada del consumo en EE. UU.

- El dólar en México se mantiene estable y cotiza alrededor de los 17,04 pesos por dólar.
- Los últimos datos de Estados Unidos han reducido las posiciones que anticipaban una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre.
- En el gráfico de 15 minutos, el precio enfrenta una resistencia cercana a 17,0475, mientras 17,0178 aparece como primer soporte relevante.
- El dólar en México se mantiene estable y cotiza alrededor de los 17,04 pesos por dólar.
- Los últimos datos de Estados Unidos han reducido las posiciones que anticipaban una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre.
- En el gráfico de 15 minutos, el precio enfrenta una resistencia cercana a 17,0475, mientras 17,0178 aparece como primer soporte relevante.
El dólar frente al peso mexicano (USDMXN) se mantiene estable durante la jornada, operando alrededor de los 17,04 pesos, en una sesión sin publicaciones económicas relevantes en México. La atención del mercado permanece concentrada en Estados Unidos y en cómo los últimos indicadores están modificando las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
La ausencia de catalizadores locales deja al peso mexicano más expuesto a los movimientos externos. Los últimos datos estadounidenses han reducido las apuestas por una nueva subida de tasas, mientras el dólar global continúa cerca de sus niveles bajos recientes.
Sin datos en México, el mercado mira a Estados Unidos
El último dato del grupo de control de las ventas minoristas estadounidenses registró una caída inesperada durante julio. Aunque la lectura puede verse afectada por factores estacionales, el resultado introduce dudas sobre la fortaleza del consumo después de un periodo en el que la economía había mostrado una resistencia importante.
Al mismo tiempo, tanto los precios al productor como los precios al consumidor mostraron una moderación durante el periodo. La combinación de estas cifras ha reducido la presión inmediata para que la Reserva Federal vuelva a elevar las tasas durante su reunión de septiembre. La moneda estadounidense también continúa bajo presión internacional. El índice del dólar global (USDIDX) se mantiene cerca de sus niveles bajos recientes.
En México, la ausencia de indicadores durante la sesión reduce la presencia de catalizadores domésticos, por lo que la evolución del dólar en México permanece ligada principalmente a estos movimientos externos.
Análisis técnico del dólar en México
En el gráfico de 15 minutos, el precio se mantiene alrededor de 17,041, después de recuperarse desde la zona próxima a 16,98. La cotización se ubica por encima de las medias exponenciales de 9 y 21 periodos, situadas aproximadamente en 17,034 y 17,023, respectivamente. La primera resistencia visible se encuentra en 17,0475. Una ruptura y consolidación por encima de esta zona dejaría como siguientes referencias los niveles de 17,0632 y 17,0780. Por debajo, el soporte inmediato aparece alrededor de 17,0178, seguido por 17,0036 y 16,9932.
El RSI muestra que el impulso reciente continúa presente, mientras el MACD permanece en terreno positivo aunque las barras comienzan a moderarse. Por ahora, el comportamiento entre 17,0178 y 17,0475 concentra las principales referencias de corto plazo.
Fuente: xStation5.
Qué esperar del peso mexicano hacia el cierre de 2026
Cierre de Mercado: EUR/USD intenta revertir la tendencia; Wall Street marca su tercera semana consecutiva de alzas 🚨
⬇️ Tres mercados a seguir la próxima semana (14 de agosto de 2026)
Dólar hoy Colombia: el dólar avanza a $3.157 pese al mejor dato de la industria colombiana en dos años
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.