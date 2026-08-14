  
15:17 · 14 de agosto de 2026

Dólar hoy México: dólar queda estable tras caída inesperada del consumo en EE. UU.

Emanoelle Santos
·

Analista de Mercados

La bandera de Mexico
Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El dólar en México se mantiene estable y cotiza alrededor de los 17,04 pesos por dólar.
  • Los últimos datos de Estados Unidos han reducido las posiciones que anticipaban una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre.
  • En el gráfico de 15 minutos, el precio enfrenta una resistencia cercana a 17,0475, mientras 17,0178 aparece como primer soporte relevante.

El dólar frente al peso mexicano (USDMXN) se mantiene estable durante la jornada, operando alrededor de los 17,04 pesos, en una sesión sin publicaciones económicas relevantes en México. La atención del mercado permanece concentrada en Estados Unidos y en cómo los últimos indicadores están modificando las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

La ausencia de catalizadores locales deja al peso mexicano más expuesto a los movimientos externos. Los últimos datos estadounidenses han reducido las apuestas por una nueva subida de tasas, mientras el dólar global continúa cerca de sus niveles bajos recientes.

Sin datos en México, el mercado mira a Estados Unidos

El último dato del grupo de control de las ventas minoristas estadounidenses registró una caída inesperada durante julio. Aunque la lectura puede verse afectada por factores estacionales, el resultado introduce dudas sobre la fortaleza del consumo después de un periodo en el que la economía había mostrado una resistencia importante.

billetes de peso mexicano y dolar
 

Al mismo tiempo, tanto los precios al productor como los precios al consumidor mostraron una moderación durante el periodo. La combinación de estas cifras ha reducido la presión inmediata para que la Reserva Federal vuelva a elevar las tasas durante su reunión de septiembre. La moneda estadounidense también continúa bajo presión internacional. El índice del dólar global (USDIDX) se mantiene cerca de sus niveles bajos recientes.

En México, la ausencia de indicadores durante la sesión reduce la presencia de catalizadores domésticos, por lo que la evolución del dólar en México permanece ligada principalmente a estos movimientos externos.

Análisis técnico del dólar en México

En el gráfico de 15 minutos, el precio se mantiene alrededor de 17,041, después de recuperarse desde la zona próxima a 16,98. La cotización se ubica por encima de las medias exponenciales de 9 y 21 periodos, situadas aproximadamente en 17,034 y 17,023, respectivamente. La primera resistencia visible se encuentra en 17,0475. Una ruptura y consolidación por encima de esta zona dejaría como siguientes referencias los niveles de 17,0632 y 17,0780. Por debajo, el soporte inmediato aparece alrededor de 17,0178, seguido por 17,0036 y 16,9932.

El RSI muestra que el impulso reciente continúa presente, mientras el MACD permanece en terreno positivo aunque las barras comienzan a moderarse. Por ahora, el comportamiento entre 17,0178 y 17,0475 concentra las principales referencias de corto plazo.

Grafico del dolar en mexico
 

Fuente: xStation5.

Emanoelle Santos

Analista de Mercados

Economista egresada de la Universidad Federal de Pará, con maestría en Economía y especialización en Macroeconomía, Desarrollo Económico y Gestión de Proyectos. Ha trabajado como investigadora en mercados financieros y como analista económica y financiera para pymes. Actualmente es analista de mercados internacionales en XTB Latinoamérica, donde realiza análisis técnicos y fundamentales de los principales activos financieros.

Ir al experto 
14 de agosto de 2026, 16:49

Qué esperar del peso mexicano hacia el cierre de 2026
14 de agosto de 2026, 15:26

Cierre de Mercado: EUR/USD intenta revertir la tendencia; Wall Street marca su tercera semana consecutiva de alzas 🚨
14 de agosto de 2026, 14:40

⬇️ Tres mercados a seguir la próxima semana (14 de agosto de 2026)
14 de agosto de 2026, 14:39

Dólar hoy Colombia: el dólar avanza a $3.157 pese al mejor dato de la industria colombiana en dos años

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Noticias Forex

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.