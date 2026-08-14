Dólar hoy Colombia: el dólar avanza a $3.157 pese al mejor dato de la industria colombiana en dos años

El dólar en Colombia (USDCOP) hoy sube cerca de 0,9% y cotiza alrededor de los $3.157, recuperando terreno durante la jornada. El movimiento ocurre mientras los mercados procesan nuevas cifras económicas tanto de Estados Unidos como de Colombia y ajustan sus expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

En Estados Unidos, los últimos indicadores han reducido las apuestas por una nueva subida de tasas en septiembre. En Colombia, la jornada estuvo acompañada por cifras de actividad mejores a las previstas, con avances tanto en la producción manufacturera como en las ventas minoristas.

Datos de Estados Unidos reducen las apuestas por una subida de tasas

El grupo de control de las ventas minoristas de Estados Unidos retrocedió inesperadamente en julio, poniendo en duda la fortaleza reciente del consumo, aunque la lectura continúa afectada por factores estacionales volátiles. El dato llegó después de una moderación tanto de los precios al consumidor como de los precios al productor, reduciendo la urgencia de una eventual subida de tasas durante la reunión de septiembre de la Reserva Federal.

A pesar de ello, los fondos extranjeros mantienen una exposición relativamente menor a los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo frente a comienzos de año. Continúan las preocupaciones relacionadas con unos niveles de precios todavía elevados y con la posibilidad de que una postura menos restrictiva de la Fed permita mayores presiones inflacionarias a largo plazo.

El índice del dólar global (USDIDX) permanece cerca de sus niveles bajos recientes después de que el Tesoro estadounidense completara su intervención conjunta en el mercado cambiario con Tokio para respaldar al yen.

Producción industrial y ventas minoristas avanzan en Colombia

La producción manufacturera de Colombia aumentó 4,1% interanual en junio de 2026, recuperándose desde la caída de 0,4% registrada en mayo y superando la previsión de 2,1%. De las 39 actividades incluidas en la medición, 24 registraron avances. Entre los mayores aumentos estuvieron la fabricación de otros equipos de transporte, con 22%; carrocerías y remolques, con 19,2%; artículos de viaje y productos similares de cuero, con 16,2%; vehículos y motores, con 16,5%; y bebidas, con 15,3%. Las ventas reales aumentaron 3,9%, mientras el empleo disminuyó 1,1%.

Gráfico de la producción industrial de Colombia. Fuente: Tradingeconomics.

En una medición más amplia, la producción industrial acumuló durante el primer semestre un crecimiento de 3,9%, el mayor avance de los últimos dos años. Por sectores, el suministro de electricidad y gas registró un crecimiento anual de 5,6%, seguido por captación, tratamiento y distribución de agua con 4,6% y la industria manufacturera con 4,1%. De las 26 actividades industriales consideradas, 19 registraron variaciones positivas y siete presentaron retrocesos.

Entre las actividades con mayores aumentos estuvo la extracción de hulla, con 22,9%, seguida por la fabricación de otros tipos de equipos de transporte y la fabricación de vehículos, remolques y semirremolques.

La elaboración de bebidas aportó 1,2 puntos porcentuales al resultado industrial de junio, mientras la extracción de hulla contribuyó con 0,9 puntos y la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica con 0,8 puntos.

Entre las actividades con mayores retrocesos estuvieron la transformación y fabricación de productos de madera, con una caída de 11,5%; la extracción de petróleo crudo y gas natural, con -4,7%; y la fabricación de productos textiles, con -4,1%.

Las ventas minoristas crecieron 14,7% interanual en junio, frente al 11,7% anterior y por encima del consenso de 13,6%.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Fuente: xStation5.

En el gráfico de 5 minutos, el dólar en Colombia cotiza alrededor de los $3.157 después de recuperar terreno desde la zona de $3.120-$3.130. El precio se mantiene por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos, ubicadas cerca de los $3.138, mientras la primera resistencia inmediata aparece alrededor de $3.161,63.

Una ruptura sobre esta zona dejaría como siguientes referencias los $3.174,87 y $3.191,40. En cambio, una pérdida del área de $3.137-$3.138 volvería a dirigir la atención hacia los soportes de $3.129,74 y $3.120,05.

El RSI se encuentra alrededor de 65 puntos, mientras el ADX permanece sobre 40, en línea con la recuperación reciente observada en el precio.