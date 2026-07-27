Cierre de Mercado: La guerra de los chips pesa sobre Wall Street mientras el petróleo se desploma

- Wall Street retrocede por la fuerte caída del sector de semiconductores tras los avances tecnológicos anunciados por China
- El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán impulsa a las bolsas europeas y provoca un fuerte desplome de los precios del petróleo
- Los mercados siguen atentos a las negociaciones geopolíticas mientras evalúan el impacto de la competencia tecnológica entre China y Occidente
- Wall Street retrocede por la fuerte caída del sector de semiconductores tras los avances tecnológicos anunciados por China
- El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán impulsa a las bolsas europeas y provoca un fuerte desplome de los precios del petróleo
- Los mercados siguen atentos a las negociaciones geopolíticas mientras evalúan el impacto de la competencia tecnológica entre China y Occidente
Mercado de acciones
- Queda poco rastro en Wall Street de la euforia inicial provocada por la noticia del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
- Los principales índices estadounidenses cotizan actualmente en terreno negativo.
- El S&P 500 retrocede alrededor de un 0,3%, el Nasdaq 100 cae cerca de un 0,7%, mientras que únicamente el Dow Jones logra mantenerse ligeramente en positivo.
- La presión se concentra principalmente en el sector de los semiconductores y en las compañías vinculadas al mercado de memorias.
- Micron pierde más de un 5,5%, Sandisk cae cerca de un 12% y Nvidia retrocede más de un 5%.
- Mientras tanto, los hiperescaladores muestran un mejor desempeño y registran avances durante la jornada.
- El deterioro del sentimiento fue provocado por los informes sobre los avances de China en el desarrollo de su propia tecnología para fabricar equipos destinados a la producción de semiconductores, lo que podría amenazar en el futuro la posición del líder europeo del sector, ASML.
- Los reportes indican que Pekín está desarrollando equipos nacionales de litografía DUV (Deep Ultraviolet Lithography), una tecnología clave para fabricar chips avanzados.
- Esta noticia incrementó la preocupación de los inversionistas sobre el aumento de la competencia en la industria de los semiconductores y su posible impacto sobre los resultados futuros de los fabricantes occidentales.
- Además, las tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China volvieron a quedar en evidencia tras las declaraciones de Donald Trump sobre la competencia en inteligencia artificial: "Ellos nos están observando y nosotros los estamos observando."
- Estas palabras fueron interpretadas como una señal de que la batalla estratégica por el liderazgo en inteligencia artificial y tecnologías clave continúa siendo uno de los principales temas para los mercados.
- Como consecuencia, el segmento de IA y semiconductores, que ha sido uno de los principales motores del mercado alcista en Wall Street durante los últimos años, fue el más castigado de la jornada.
- Los inversionistas temen que el desarrollo de la industria china de chips pueda limitar la ventaja competitiva de largo plazo de las compañías tecnológicas estadounidenses y europeas.
- La sesión en el Viejo Continente terminó con un panorama considerablemente más positivo.
- El sentimiento en las bolsas europeas estuvo impulsado principalmente por el alto el fuego en el Golfo Pérsico, que redujo los temores a una nueva escalada del conflicto y a mayores presiones sobre los precios de la energía.
- El FTSE 100 del Reino Unido avanzó un 0,4%, al igual que el CAC 40 de Francia.
- El DAX alemán subió más de un 1,3%, mientras que el IBEX 35 español cerró la sesión con un avance del 0,8%.
Geopolítica y macroeconomía
- Sin duda, el principal catalizador de los mercados durante la primera mitad de la jornada fue el cese de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.
- Donald Trump afirmó que Estados Unidos decidió suspender nuevos ataques contra Irán tras una solicitud de países mediadores que pidieron dar una nueva oportunidad a las negociaciones.
- El presidente estadounidense indicó que actualmente se están llevando a cabo intensas conversaciones con Irán, aunque advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo es limitado.
- Al mismo tiempo, Trump enfatizó que, si no se logra un entendimiento, Estados Unidos está preparado para volver a emprender acciones militares de forma contundente.
- Para los mercados, esto supone principalmente una reducción de la presión de corto plazo relacionada con el riesgo de escalada del conflicto y con posibles aumentos en los precios de la energía.
- La caída del petróleo reduce el temor a un nuevo repunte de la inflación, lo que constituye un factor positivo para los activos de riesgo y también influye en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.
- No obstante, los mercados siguen actuando con cautela, ya que el actual alto el fuego todavía no representa una resolución definitiva del conflicto.
- La retórica de Trump sugiere que se trata únicamente de una pausa temporal para facilitar las negociaciones y no del fin definitivo de las acciones militares.
- Si las conversaciones fracasan, un nuevo aumento de las tensiones en Medio Oriente podría volver a traducirse en un alza del petróleo y en un deterioro del sentimiento en los mercados financieros mundiales.
- Por ahora, los mercados permanecen atentos a si los esfuerzos diplomáticos lograrán un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán.
- Mantener el alto el fuego favorecería el sentimiento del mercado al reducir el riesgo geopolítico, disminuir la presión sobre los precios de la energía y aliviar la preocupación por el impacto del conflicto sobre la economía mundial.
Materias primas
- La noticia del alto el fuego tuvo un impacto inmediato en el mercado del petróleo, donde los precios del crudo se desplomaron debido a la disminución de los temores a una nueva escalada en Medio Oriente y a posibles interrupciones del suministro energético mundial.
- La reducción de la prima de riesgo geopolítico provocó una fuerte venta en el Brent, que reaccionó ante las perspectivas de una disminución de las tensiones entre Washington y Teherán.
Metales preciosos
- Predomina un optimismo moderado en el mercado de los metales preciosos.
- Los futuros del oro suben alrededor de un 0,5%, acercándose a los 4.100 dólares.
- Los futuros de la plata avanzan un 0,7%, situándose cerca de los 58 dólares.
Criptomonedas
- El sentimiento positivo también se mantiene en el mercado de los activos digitales.
- Bitcoin gana alrededor de un 0,3%, poniendo a prueba la zona de los 65.000 dólares.
- Ethereum avanza cerca de un 1%, cotizando en torno a los 1.940 dólares.
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