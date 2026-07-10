Cierre de Mercado: La semana termina con tono positivo. SK Hynix sube un 14% en el Nasdaq. La energía retrocede (10.07.2026)

El índice del dólar retrocede hacia un soporte mientras el yen lidera las ganancias del G10: El Índice del Dólar (USDIDX) cayó un 0,1% hasta su soporte local cercano a 100,600, respondiendo a la disminución de las tensiones geopolíticas tras el acercamiento entre Estados Unidos e Irán. El yen japonés fue la divisa con mejor desempeño dentro del G10, con caídas del 0,5% tanto en el USDJPY como en el EURJPY, después de que el ministro de Finanzas de Japón anunciara planes para incentivar a los fondos nacionales a invertir en activos locales. El mayor apetito por el riesgo también impulsó al dólar australiano (AUDUSD: +0,3%) y al dólar neozelandés (NZDUSD: +0,4%), mientras que el EURUSD terminó prácticamente sin cambios en 1,1430.