Cierre de mercado: Mercados frenan el rally por incertidumbre en el acuerdo entre EE.UU. e Irán

- La sesión estuvo dominada por la incertidumbre geopolítica en torno al estrecho de Ormuz, con EE. UU. evaluando medidas para destrabar el paso, Irán endureciendo su postura nuclear y el frente marítimo mostrando nuevas señales de escalada.
- En EE. UU., los datos laborales fueron relativamente sólidos, pero el repunte en las expectativas de inflación y las advertencias de la Fed sobre el impacto de Ormuz mantuvieron la presión sobre las tasas.
- El petróleo siguió volátil por la falta de avances claros entre EE. UU. e Irán, mientras el oro extendió ganancias apoyado por menor presión energética y compras sostenidas de China; en acciones destacaron Boeing al alza y fuertes caídas en Planet Fitness.
- La sesión estuvo dominada por la incertidumbre geopolítica en torno al estrecho de Ormuz, con EE. UU. evaluando medidas para destrabar el paso, Irán endureciendo su postura nuclear y el frente marítimo mostrando nuevas señales de escalada.
- En EE. UU., los datos laborales fueron relativamente sólidos, pero el repunte en las expectativas de inflación y las advertencias de la Fed sobre el impacto de Ormuz mantuvieron la presión sobre las tasas.
- El petróleo siguió volátil por la falta de avances claros entre EE. UU. e Irán, mientras el oro extendió ganancias apoyado por menor presión energética y compras sostenidas de China; en acciones destacaron Boeing al alza y fuertes caídas en Planet Fitness.
La sesión estuvo marcada por un repunte de la volatilidad, con las acciones frenando su racha alcista desde máximos históricos y el petróleo registrando movimientos volátiles ante las dudas sobre un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Aunque el mercado venía apoyado por resultados corporativos sólidos y datos económicos resilientes, el sentimiento se deterioró a medida que resurgieron las tensiones geopolíticas, con Teherán endureciendo sus condiciones y nuevos reportes de explosiones cerca de una ciudad portuaria iraní. En esta jornada, los activos de riesgo quedaron sensibles a los titulares, mientras el petróleo osciló y Wall Street perdió impulso ante un escenario donde la resolución del conflicto sigue siendo incierta.
Fuente: xStation
Noticias Claves
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Geopolítica: La incertidumbre geopolítica aumentó ante la posible reactivación por parte de EE. UU. de “Project Freedom” para intentar desbloquear el paso por el estrecho de Ormuz, con apoyo naval y aéreo y mayor cooperación de Arabia Saudita y Kuwait. Aunque el mercado mostró algo de optimismo por reportes sobre avances para los buques atrapados, el escenario siguió siendo frágil por el endurecimiento de la postura iraní sobre su programa nuclear, las sanciones y los activos congelados. En paralelo, Europa buscó ampliar su influencia con el despliegue de un portaaviones francés, mientras el frente marítimo continuó escalando con reportes de un buque chino alcanzado.
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Estados Unidos: Las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron por debajo de lo esperado y las solicitudes continuadas también fueron menores a la previsión, reflejando cierta resiliencia laboral. Sin embargo, las expectativas de inflación a un año de la Fed de Nueva York subieron por encima de lo previsto, mientras los hogares reportaron peores perspectivas de acceso al crédito y mayores expectativas de desempleo futuro. A nivel financiero, Scott Bessent revisó con reguladores la exposición del sector asegurador al crédito privado, y Neel Kashkari advirtió que un cierre prolongado de Ormuz podría elevar la incertidumbre sobre tasas e incluso abrir la puerta a una postura más restrictiva de la Fed.
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Europa: Trump extendió hasta el 4 de julio el plazo para que la Unión Europea ratifique su acuerdo comercial con Estados Unidos, después de haber amenazado con elevar los aranceles a los autos europeos si no se observaban avances. La decisión reduce temporalmente la presión inmediata sobre el bloque, pero mantiene latente el riesgo comercial en la relación transatlántica.
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México: Banxico recortó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta 6,50%, su nivel más bajo en cuatro años, en una decisión dividida de 3 a 2. El banco central dejó señales de que el ciclo de flexibilización iniciado hace dos años podría estar acercándose a su tramo final, reflejando una postura más cautelosa hacia adelante.
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Petróleo: El petróleo mantuvo una dinámica volátil, afectado por la falta de claridad sobre un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. La sesión estuvo marcada por titulares contradictorios y por la espera de una respuesta iraní a la propuesta estadounidense. Además, Shell advirtió que existe una posibilidad real de una tendencia alcista sostenida en los precios generales de la energía durante los próximos 6 a 12 meses.
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Gold: El oro sufrió volatilidad en un contexto de volatilidad sobre los precios del petróleo y el gas. Al mismo tiempo, el mercado siguió atento a la respuesta de Irán sobre la reapertura de Ormuz. La demanda también apoyó al metal, con el Banco Popular de China aumentando sus compras en abril en 260.000 onzas troy, equivalente a 8,1 toneladas, y acumulando 18 meses consecutivos de adquisiciones.
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Acciones: Boeing avanzó más de 2% tras reportes de que su CEO acompañará a Trump en un viaje a China, alimentando expectativas sobre un posible pedido de aviones por parte de Beijing. En contraste, Whirlpool advirtió que la demanda de electrodomésticos se encuentra en niveles no vistos desde la crisis financiera, mientras Planet Fitness registró su mayor caída histórica tras recortar sus previsiones anuales por una menor captación de socios y suspender el aumento nacional de precios en su membresía premium.
Análisis US100
Sin embargo, mientras el precio no logre confirmar una recuperación sólida sobre su media móvil de largo plazo. Una consolidación por debajo de este soporte dinámico podría intensificar la presión bajista y dar paso a una extensión del movimiento correctivo. Bajo este escenario, el soporte de mayor relevancia en el corto plazo se ubica en torno a los 28.337.
Fuente: xStation5
Análisis OIL.WTI
El petróleo ha mantenido una mayor volatilidad durante la sesión, en medio de la incertidumbre relacionada con el posible acuerdo de paz. Desde el punto de vista técnico, observamos que el precio ha desarrollado una estructura correctiva de tres fases, etiquetada como un patrón ABC. Actualmente, el precio se aproxima a una zona de resistencia relevante en torno al retroceso del 61.8% de Fibonacci, nivel que coincide con una resistencia previa ubicada en los 99.93. Una consolidación sobre esta región podría favorecer una extensión del movimiento correctivo hacia el punto pivote de los 107.8.
No obstante, mientras el precio no logre confirmar una ruptura alcista sobre dicha resistencia, una reanudación de la presión bajista continúa. En este escenario, el soporte y punto pivote de mayor relevancia se mantiene en torno a los 78.85, nivel que corresponde a la estructura de giro registrada el 17 de abril.
Resumen diario: Cambio de sentimiento al cierre de la sesión
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