Cierre de mercado: Mercados frenan el rally por incertidumbre en el acuerdo entre EE.UU. e Irán

La sesión estuvo marcada por un repunte de la volatilidad, con las acciones frenando su racha alcista desde máximos históricos y el petróleo registrando movimientos volátiles ante las dudas sobre un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Aunque el mercado venía apoyado por resultados corporativos sólidos y datos económicos resilientes, el sentimiento se deterioró a medida que resurgieron las tensiones geopolíticas, con Teherán endureciendo sus condiciones y nuevos reportes de explosiones cerca de una ciudad portuaria iraní. En esta jornada, los activos de riesgo quedaron sensibles a los titulares, mientras el petróleo osciló y Wall Street perdió impulso ante un escenario donde la resolución del conflicto sigue siendo incierta.





Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica : La incertidumbre geopolítica aumentó ante la posible reactivación por parte de EE. UU. de “ Project Freedom ” para intentar desbloquear el paso por el estrecho de Ormuz , con apoyo naval y aéreo y mayor cooperación de Arabia Saudita y Kuwait . Aunque el mercado mostró algo de optimismo por reportes sobre avances para los buques atrapados, el escenario siguió siendo frágil por el endurecimiento de la postura iraní sobre su programa nuclear , las sanciones y los activos congelados . En paralelo, Europa buscó ampliar su influencia con el despliegue de un portaaviones francés , mientras el frente marítimo continuó escalando con reportes de un buque chino alcanzado .

Estados Unidos : Las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron por debajo de lo esperado y las solicitudes continuadas también fueron menores a la previsión, reflejando cierta resiliencia laboral . Sin embargo, las expectativas de inflación a un año de la Fed de Nueva York subieron por encima de lo previsto, mientras los hogares reportaron peores perspectivas de acceso al crédito y mayores expectativas de desempleo futuro . A nivel financiero, Scott Bessent revisó con reguladores la exposición del sector asegurador al crédito privado , y Neel Kashkari advirtió que un cierre prolongado de Ormuz podría elevar la incertidumbre sobre tasas e incluso abrir la puerta a una postura más restrictiva de la Fed .

Europa : Trump extendió hasta el 4 de julio el plazo para que la Unión Europea ratifique su acuerdo comercial con Estados Unidos , después de haber amenazado con elevar los aranceles a los autos europeos si no se observaban avances. La decisión reduce temporalmente la presión inmediata sobre el bloque, pero mantiene latente el riesgo comercial en la relación transatlántica.

México : Banxico recortó su tasa de referencia en 25 puntos básicos , hasta 6,50% , su nivel más bajo en cuatro años, en una decisión dividida de 3 a 2. El banco central dejó señales de que el ciclo de flexibilización iniciado hace dos años podría estar acercándose a su tramo final, reflejando una postura más cautelosa hacia adelante.

Petróleo : El petróleo mantuvo una dinámica volátil, afectado por la falta de claridad sobre un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz . La sesión estuvo marcada por titulares contradictorios y por la espera de una respuesta iraní a la propuesta estadounidense. Además, Shell advirtió que existe una posibilidad real de una tendencia alcista sostenida en los precios generales de la energía durante los próximos 6 a 12 meses .

Gold : El oro sufrió volatilidad en un contexto de volatilidad sobre los precios del petróleo y el gas . Al mismo tiempo, el mercado siguió atento a la respuesta de Irán sobre la reapertura de Ormuz . La demanda también apoyó al metal, con el Banco Popular de China aumentando sus compras en abril en 260.000 onzas troy , equivalente a 8,1 toneladas , y acumulando 18 meses consecutivos de adquisiciones .

Acciones: Boeing avanzó más de 2% tras reportes de que su CEO acompañará a Trump en un viaje a China, alimentando expectativas sobre un posible pedido de aviones por parte de Beijing. En contraste, Whirlpool advirtió que la demanda de electrodomésticos se encuentra en niveles no vistos desde la crisis financiera, mientras Planet Fitness registró su mayor caída histórica tras recortar sus previsiones anuales por una menor captación de socios y suspender el aumento nacional de precios en su membresía premium.

Análisis US100

El precio ha perdido la zona de soporte ubicada en torno a los 28.633, acercándose nuevamente a su media móvil de largo plazo. Actualmente, el activo intenta sostener este soporte dinámico, manteniendo una estructura técnica aún susceptible de recuperación. En este contexto, el nivel de los 28.633 continúa siendo el soporte clave de corto plazo, ya que una consolidación sobre esta zona podría permitir una continuidad del movimiento alcista en dirección a los máximos alcanzados durante la jornada, en torno a los 28.950, nivel que actúa como principal punto de inflexión.