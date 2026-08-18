Cierre de Mercado: Nasdaq cae a mínimos de una semana, oro y plata borran sus alzas (18.08.2026)

📊 Índices y empresas
- Los índices estadounidenses ampliaron sus caídas, presionados por una ola de ventas en el sector de semiconductores y memorias (Índice de Semiconductores de Filadelfia: -5,5%) y por la preocupación ante el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos a nivel global. Los futuros del Nasdaq 100 lideraron las caídas (US100: -1,6%), seguidos por el Russell 2000 (US2000: -1,1%), el S&P 500 (US500: -0,5%) y el Dow Jones (US30: -0,1%).
-
Las caídas también predominaron en Europa. Los mayores descensos se registraron en los futuros del FTSE MIB italiano (ITA40: -0,8%), el AEX neerlandés (NED25: -0,7%) y el CAC 40 francés (FRA40: -0,6%). Solo el FTSE 100 británico (UK100: +0,05%) y el SMI suizo (SUI20: +0,45%) resistieron la tendencia bajista.
-
Apple (AAPL.US: +1,5%) cambiará sus normas para desarrolladores en la UE a partir de octubre, poniendo fin a una disputa antimonopolio con la Comisión Europea. Las nuevas regulaciones unifican las tasas de comisión y bloquean las redirecciones a pagos externos para usuarios menores de 13 años, lo que permite a la compañía evitar multas de hasta el 10% de su facturación anual global. AAPL.US:
-
Meta (META.US: -3,1%) enfrenta un juicio federal presentado por 29 estados por acusaciones de fomentar intencionalmente la adicción entre los jóvenes y violar las leyes de privacidad infantil. La compañía se enfrenta a posibles cambios en sus plataformas ordenados por los tribunales y a potenciales sanciones financieras de entre US$193.000 millones y US$1,4 billones.
🌍 Economía y geopolítica
- Donald Trump anunció la reapertura y el desminado del estrecho de Ormuz por parte de la Armada de Estados Unidos, mientras mantiene el bloqueo de los puertos iraníes. El presidente añadió que no se están llevando a cabo conversaciones con Irán. Teherán amenazó con realizar ataques de sabotaje contra los buques que transiten por la zona, manteniendo elevados los riesgos para el transporte de energía.
💱 Divisas, materias primas y criptomonedas
- Se observa un moderado tono de aversión al riesgo en el mercado Forex. El índice del dólar estadounidense (USDIDX) rebotó un 0,1%, con salidas de capital que afectaron principalmente a las divisas de las Antípodas (AUD/USD: -0,2%; NZD/USD: -0,4%). El USD/JPY avanzó un 0,15% y cotiza cerca de su nivel más alto desde la última intervención cambiaria, situada en 159,60. El EUR/USD cotizó sin cambios cerca de 1,157.
-
Oro borró casi todas las alzas de las dos sesiones anteriores (-1,2%, hasta aproximadamente US$4.360). Plata cayó un 2,8%, hasta aproximadamente US$64.
-
Los futuros del petróleo Brent cotizan sin una dirección clara cerca de US$91 por barril en medio del estancamiento diplomático en Medio Oriente. Los futuros del gas natural subieron tanto en Europa como en NYMEX (+2,7% y +2,2%, respectivamente).
-
Bitcoin registró un alza moderada del 0,6%, hasta US$64.820, mientras que Ethereum subió un 0,5%, hasta US$1.916. El sentimiento en el mercado de criptomonedas en general sigue siendo mixto (Polygon: +2,8%; Graph: -1,5%; Dogecoin: -0,15%).
Mercados a observar hoy: Bitcoin, petróleo y dólar frente al yen (18.08.2026)
Las acciones de Target caen a pesar de los sólidos resultados
🎥 PREMERCADO: Petróleo sobre 90 dólares mantiene la presión sobre los mercados
Las acciones de Heidelberger caen un 5% tras la publicación de resultados
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.